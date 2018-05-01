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Атака на Сирию вызвала землетрясение

01 мая 2018, 00:54  •  56 • Война
Ракетные удары по двум базам вооруженных сил Сирии, произведенные в ночь на 30 апреля невыясненными пока воинскими формированиями, были зарегистрированы как землетрясение силой 2,6 балла, приводит израильское издание Haaretz сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
В воскресенье вечером сирийская армия заявила, что ее базы на окраине города Хомс и в районе Алеппо были атакованы. Сирийская правозащитная организация отметила, что удар был нанесен по базе 47-й бригады, на которой размещены иранские вооруженные отряды, и по соединениям сирийской правительственной армии в районе аэропорта Салхаб, к западу от Хамы. По словам правозащитников, при нападении погибли несколько десятков человек.
По сообщениям источников в социальных сетях, для удара по базе 47-й бригады израильская авиация использовала планирующие бомбы малого диаметра типа GBU-39, которые могут преодолевать системы ПВО, передает ФАН.
Как пишет информационное агентство ISNA, в результате удара в провинции Хама 38 человек погибли и еще 57 получили ранения. Погибшие были, в основном, из батальона «Зайнабиюн» «Корпуса Стражей Исламской революции». Кроме этого, был ранен командующий иранской базы Нахар аль-Бард Хаян Мухаммад.
«То, что мы наблюдаем — это эскалация враждебности против Сирии и переход недружественных стран к стратегии прямой агрессии после полного поражения их марионеток, чьими руками они действовали ранее», — сказал президент Сирии Башар Асад во время встречи с Мухаммадом Боруджерди, одним из основателей «Корпуса Стражей Исламской революции».
По информации сирийского агентства SANA, позиции правительственных сил были атакованы в 22:30 мск 29 апреля. Изначально некоторые источники сообщали об авиаударах, однако позднее появилась информация, что против войск САР были применены «вражеские ракеты».
В Сирии называют несколько версий произошедшего, пока ни одна из них не получила подтверждения. Отмечается, что удары могли нанести США и Великобритания с военных баз на севере Иордании или Израиль. Также речь может идти о диверсии, передает RT.
В пресс-службе израильской армии отказались от комментариев в ответ на запрос РИА «Новости» по поводу ночных инцидентов в провинциях Алеппо и Хама и причастности к ним Тель-Авива. Съемку очевидца мощных взрывов на военной базе в Хаме опубликовало видеоагентство RT Ruptly.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко считает, что ночные удары по сирийским провинциям Хама и Алеппо были проведены Израилем, но не являются агрессией, передает НСН.
«Израиль защищается. У него достаточно противников на территории Сирии — та же Хезболла, иранские базы. И если пока до Израиля не долетает что-то неприятное, то в любой момент может долететь. Поэтому можно понять Израиль, который всегда жил в очень напряженной обстановке», — указал эксперт.
По словам востоковеда, главным противником Израиля сегодня является Иран, который очень активно действует на территории Сирии. Сирийский лидер Башар Асад фактически дал иранцам карт-бланш, и этим в Тель-Авиве очень обеспокоены.
«Уследить за каждой иранской бомбардировкой и каждый раз требовать отчета, куда били иранские ракеты, не так просто. Провинции Хама и Алеппо Башаром Асадом управляются и контролируются далеко не полностью.
К тому же, президент Сирии сам разрешает иранцам делать там все, что вздумается. Так что это не агрессия со стороны Израиля. Это реакция на происходящее в непосредственной близости от него», — заключил аналитик.
Киев идет на войну: АТО подошла к концу
Неделей ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о готовности нанести ответный удар в случае, если Сирия применит зенитно-ракетные системы, полученные от России.
«Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них», — сказал военный.
Он отметил, что в Сирии уже размещены системы С-300, а также превосходящие их С-400, которые состоят на вооружении российских вооруженных сил.
«Я думаю, что у русских нет причин искать трений с нами, а мы не ищем напряженности с ними», — подчеркнул глава израильского оборонного ведомства.
По словам Либермана, присутствие российских ЗРК не ограничивает операции ВВС Израиля. Он также дал высокую оценку координации с коллегами из России.

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