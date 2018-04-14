Атака на Сирию не была последней

Соединенные Штаты Америки сделали то, о чем говорил их президент Дональд Трамп, атаковали территории, находящиеся под контролем официальных властей Сирии.

Таковой должны была стать ответная реакция на применение химического оружия в Думе. На самом деле, до сих пор никто точно не установил, что произошло в сирийском городке, но это никому не мешало утверждать, что Асад, а за ним и Россия, виноваты в этом чудовищном преступлении.

В общем, сегодня обещания были выполнены. Американцы нанесли удар по Сирии, более того, атаке подверглась столица государства — Дамаск. Российские военные говорят, что, несмотря на большой шум вокруг этих действий, никто практически не пострадал. Жертв нет, а раненых всего трое человек. В общем, с военной точки зрения атака эта была бессмысленной, если, конечно, верить, что в Сирии действительно больше нет химического оружия и объектов для его производства. Однако нельзя говорить, что сделано это было просто так, исключительно в связи с намерением Вашингтона не ударить в грязь лицом перед русским. Мол, он в качестве мирового лидера решает, невзирая ни на что, где бомбить и кого бомбить. Скорее всего, ситуация сложнее.

Вероятно, США и их союзники в лице Великобритании и Франции прощупывали почву — они хотели понять, на что на самом деле способны российские военные, обещавшие отвечать на любое вероломство со стороны США. Ответ был исключительно оборонительный, что, впрочем, и сообщалось. По предварительным данным результативность этой атаки составила меньше пятидесяти процентов. Очевидно, что без применений российских систем ПВО такого результата достичь вряд ли бы удалось, учитывая общее состояние сирийской армии.

В общем, американцы сделали, что обещали, подключили к этому своих европейских товарищей и теперь продолжают нагнетать. Мол, благое дело только начато. И судя по их воинственному настрою, они действительно собираются продолжать. Во что это выльется? Каков смысл этой атаки? Об этом мы поговорили со специалистами.

— Американцы использовали новейшие ракеты AGM-158 JASSM, ранее не использовавшиеся в реальных условиях. — говорит российский военный эксперт Алексей Леонков. — Носителями выступили бомбардировщики B-1. Эти ракеты американцы сильно распиарили и говорили, что их чуть ли невозможно обнаружить. Возможно, это было бы так, если бы российские системы ПВО не находились в Сирии. Они (российские комплексы — прим.) были приведены в готовность, и это был своего рода ответ. Наши военные обещали сбивать американские ракеты, так и произошло. Удары шли в основном со стороны Красного моря и частично через Ливан, со стороны Средиземного моря. Ниже зоны действия РЛС наших сил ПВО. Есть в Ливане такая долина Бекаа, которая закрыта горами. Разумеется, ПВО сквозь горы видеть не могут, и это объясняет, что у американских ракет была хоть какая-то результативность. Она составила порядка 35−40 процентов, что является крайне неэффективным показателем, тем более для новейших, или как сказал Трамп, «умных» ракет. Удары по Дамаску проходили как раз через долины Бекаа, поэтому столица Сирии и была атакована, поэтому до нее смогли долететь ракеты. Но большинство ракет все же было сбито.

Фотогалерея 36 США, Франция и Великобритания ударили по Сирии США, Франция и Великобритания ударили по Сирии Ракетная гора Трампа в Сирии родила мышь «СП»: — США говорили, что они предупредят Россию об атаке. Возможно ли, что это как-то уменьшило масштаб разрушений? — Они предупредили, конечно, но прям перед самой атакой, то есть когда никакого времени на подготовку уже не было «СП»: — Как вы считаете, продолжат ли Штаты со своими союзниками эти атаки? — Да, они намерены их продолжить. У них ведь есть несколько целей. Они не только хотят навредить Асаду, но и пытаются спровоцировать Россию. Рассчитывают, что Россия перебросит в Сирию свои новейшие системы, например, те же «Кинжалы». Австралийский эксперт Джон Блакслэнд, представляющий позицию Запада, считает, что действия США и ее союзников по Коалиции обоснованы и для них есть все основания. — США анонсировали эти действия сразу после того, как было установлено, что в Думе действительно было применено химическое оружие. Поэтому нет ничего удивительно, что это произошло сейчас. Обычно преступников сразу наказывают, если ловят с поличным. Асад попался, и нельзя было надолго откладывать с разрушением его лабораторий и хранилищ химического оружия. «СП»: — Если США располагали сведениям о том, где хранится и производится химическое оружие в Сирии, то почему они не обнародовали эти данные ранее и не попытались решить проблему мирным способом? — Разведданные нельзя раскрывать раньше времени. Кроме того, разведывательные службы должны были уточнять все данные, чтобы не было никаких ошибок и жертв среди мирного населения. «СП»: — Чего следует ждать в будущем? Это разовая атака или она является частью предстоящей кампании? — Сложно точно сказать, но в будущем на любые преступления Асада будут отвечать только силой, потому что он не воспринимает другой язык. Это правильно. В ближайшее время будут произведены еще несколько ударов. Возможно, это будет даже сегодня или завтра. Есть сведения, что поражены оказались не все объекты, которые планировалось разрушить. «СП»: — Противодействие России этой атаке может как-то повлиять на дальнейшее планирование новых операций? — Да, известно, что российские комплексы пытались помешать этой акции возмездия, но у них не получилось. Как мы видим, объекты разрушены и теперь риски того, что люди будут умирать от зарина или других видом химического, оружия уменьшились. Надо продолжить работу в этом направлении. Новости Сирии: Турция поддержала удар США и их союзников по Сирии Новости Сирии: Сторонники Трампа критикуют его за решение нанести удар по Сирии

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