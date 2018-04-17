Атака на Сирию: Что могли сделать русские

Начнем с краткой сводки событий.

Примерно месяц назад Ники Хэйли объявила Совету Безопасности ООН о том, что США готовы нарушить правила того самого СБ ООН в случае, если в Сирии произойдет химическая атака.

объявила Совету Безопасности ООН о том, что США готовы нарушить правила того самого СБ ООН в случае, если в Сирии произойдет химическая атака. Затем русские объявили, что у них имеются доказательства того, в Сирии готовится химическая атака «под чужим флагом».

Затем якобы происходит химическая атака (на местности, окруженной и, в основном, контролируемой правительственными силами!).

ОЗХО направляет следователей (вопреки громким заявлениям Запада о том, что нет никакой необходимости в таком расследований).

Затем англо-сионисты бомбят Сирию.

Далее СБ ООН отказывается осудить нарушение его собственных правил и решений.

И, наконец, американцы говорят о «превосходном ударе».

А теперь скажите мне — у вас есть ощущение того, все это закончилось?

Если вы скажете мне, что попадание 32 ракет из 103 вряд ли «превосходно», то я отвечу, что это к делу отношения не имеет. Фактически, 32 из 103 если что-то и значит, так это то, что имеется действующий мотив для новой бомбардировки!

Давайте на секундочку посмотрим на это по-иному и зададимся таким вопросом: что на самом деле продемонстрировала эта англо-сионистская атака?

Западная общественность настолько бесповоротно зомбифицирована, что атаки «под чужим флагом» сейчас можно анонсировать за 4 недели до их проведения.

Европейцы сейчас живут под девизом «моя честь зовётся солидарностью» (это — вариация эсэсовского девиза «моя честь зовется верностью»).

Ведомые Соединенными Штатами, западные страны не имеют никаких возражений против тех, войн, которые они начинают в нарушение своих собственных национальных законов.

Совет Безопасности ООН не имеет никаких возражений против тех войн, которые начинаются в нарушение Устава ООН и международного права.

Руководители КНР — в их безграничной мудрости — действуют так, словно лично их ничего не касается, и словно они — просто сторонние наблюдатели.

Израильтяне — через неоконов в ООН (в тексте UN, но нельзя исключать того, что это опечатка автора, который мог иметь в виду US, т.е. Соединенные Штаты — С.Д.) — полностью контролируют Империю и пользуются этим с тем, чтобы «почистить дом» поблизости.

О, я слышу возражения.

— Но, ведь, атака обернулась полным провалом!

— Ну, и что? Империя-то ничем за это не заплатила.

— Но американцы-таки моргнули! Они атаковали из воздушного пространства Иордании и из Красного моря! Они полностью уклонились от русских! Они их боятся!

— Ну, и что? Они отбомбились по союзнику русских совершенно безнаказанно.

— Но вы же, конечно, не предлагаете, чтобы русские начали войну против США из-за какого-то удара, в результате которого не был убит ни одни человек?

— Нет, конечно, нет. Но, не предприняв совершенно никаких действий, русским также не удалось предотвратить будущих атак.

— А что могли сделать русские?

Ага! Вот это правильный вопрос!

Рассмотрим это подробнее. Грубо говоря, у русских есть возможность выбора из трёх типов ответных мер — политических, экономических и военных. Однако, каждый из них содержит набор необходимых условий, которые, мягко говоря, проблематичны:

Эрдогана заставят отказаться от наших С-400 Предполагают минимальное количество порядочности, честности и уважения к верховенству права всей остальной планетой. Предполагают, что другие страны, особенно Китай, захотят и смогут поддержать эти меры. Предполагают, что у России имеются военные возможности нанести поражение англо-сионистской «коалиции». текущая реальность Россия может стонать, скулить, жаловаться, протестовать, взывать к высшим ценностям, логике или фактам — никому до этого нет никакого дела. Ни китайцы, ни все остальные в данный момент не желают делать ничего, чтобы поддержать Россию. Россия может нанести военное поражение англо-сионистам, но только подвергнув риску будущее нашей планеты. На самом деле это можно свести к простому предложению: англо-сионистская гегемония является угрозой всей планете, но никто, кроме России и Ирана не собирается с этим ничего делать. Вот ведь в чем ирония! Так называемый «Христианский Запад» стал приветливым хозяином для своего сионистского паразита, а теми, у кого достало храбрости и моральной чистоты противостоять этому, оказались православные христиане и мусульмане! На самом деле Sic transit gloria mundi … (Так проходит мирская слава — С.Д.) Но более важно другое. Правда то, что неоконам США не удалось нанести атаку настолько массивную, насколько им того хотелось. Правда то, что американская атака оказалась такой жалкой, что хуже некуда. Но об этих фактах можете забыть. Россия и США разошлись в оценке ракетного удара Факты просто не имеют никакого значения. И логика не имеет никакого значения. Значение имеет только восприятие и ощущения! А восприятие и ощущения таковы, что «мы» (англо-сионистские правители и их крепостные) «дали Асаду пинка» и что «мы сделаем это снова», если «мы» того захотим. Это все, что имеет значение в той Империи Иллюзий, каковой стала англо-сионистская гегемония. Как только вы это поймете, то вам придется согласиться с тем, что Трамп был прав: это был «превосходный удар» (и вновь — не в реальности, а в мире иллюзий, созданном вокруг неё). Круг замкнулся. Англо-сионистская гегемония требует того, чтобы вся планета склонилась перед этой гегемонией и поклонялась ей. Кроме России и Ирана, все смиренно встают на колени или, в самом лучшем случае, отводят глаза. В своей бредовой реальности «мериканцы чувствуют себя вправе хлестать Россию и Иран по щекам в любое время, когда им того захочется. Иран не может сделать ничего, чтобы остановить. А Россия, хотя и может, но только рискуя будущим всей планеты. А теперь вы скажите мне — вы действительно считаете, что все закончилось? Автор (публикуется под псевдоним The Saker) — широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США). Публикуется с разрешения издателя. Перевод Сергея Духанова Новости Сирии: Путин обвинил США и их союзников в акте агрессии против суверенного государства

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