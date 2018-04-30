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Атака на Сирии: были ли удары

30 апреля 2018, 18:24  •  214 • Война
Командир отряда шиитских добровольцев «Фатимиюн», сражающегося на стороне правительственных сирийских сил, опроверг информацию о ракетных ударах по военному аэродрому в окрестностях Алеппо. Он подчеркнул, передает ФАН со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, что военный объект поврежден не был, и среди личного состава гарнизона аэродрома потерь нет.
Ранее другой арабский телеканал, Sky News Arabia, передал информацию о нескольких ракетных ударах по позициям Сирийской арабской армии и союзных им сил. Утверждалось, что атакованы были военные объекты в окрестностях городов Алеппо и Хама.
В частности, в сообщении значилось, что под удар попал отряд шиитов и военные склады САА.
Кроме того, ракетный удар был нанесен по району, где дислоцирована 47-я моторизированная бригада САА – в 10 км от Хамы. Сообщалось, что там также пострадали шиитские добровольцы. RT опубликовало видеосъемку, которая была передана в распоряжение издания очевидцем взрывов на военной базе в Хаме.
Командование САА пока не делало официальных заявлений о ракетной атаке, но источник в рядах вооруженных сил Сирии сообщил государственному телевидению САР, что атаки имели место в прошлую ночь — с воскресенья на понедельник. По некоторым сведениям, на одном из военных складов, где хранились ракеты класса «земля-земля», начался пожар, слышались взрывы.
Одновременно с этим сирийские правозащитники заявляли о «десятках жертв».
В атаках САР подозревает Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Однако в командовании ЦАХАЛ заявили в ответ на запрос, что отказываются от комментариев по вопросу ракетных ударов.
Спустя короткий срок после мощных взрывов на складе оружия специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали в окрестностях Хамы землетрясение магнитудой 2,6 балла.
Востоковед Алексей Малашенко полагает, что если за атакой стоит Израиль, то это может быть «защитная реакция», передает НСН.
«У него [Израиля] достаточно противников на территории Сирии — та же Хезболла, иранские базы. И если пока до Израиля не долетает что-то неприятное, то в любой момент может долететь. Поэтому можно понять Израиль, который всегда жил в очень напряженной обстановке», — подчеркнул востоковед.
Малашенко полагает, что главным противником Израиля сегодня является Иран, весьма активно действующий на территории Сирии. Президент САР Башар Асад фактически дал иранцам карт-бланш, отметил эксперт, и это обстоятельство крайне беспокоит Тель-Авив.
«Уследить за каждой иранской бомбардировкой и каждый раз требовать отчета, куда били иранские ракеты, не так просто. Провинции Хама и Алеппо Башаром Асадом управляются и контролируются далеко не полностью. К тому же, президент Сирии сам разрешает иранцам делать там все, что вздумается. <…> Это реакция на происходящее в непосредственной близости от него», — полагает востоковед.
Таким образом, убежден Малашенко, ночные атаки не являются «израильской агрессией».
23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможных поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирию заявил, что не может сказать о том, что «вопрос решен».
По словам главы МИД России, президент Владимир Путин обсуждал вопросы о ЗРК с представителем Минобороны РФ, поскольку в Кремле полагают необходимым защитить Сирию от агрессивных действий.
Лавров добавил, что нужно дождаться уже твердого решения. «Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено»,
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— отметил глава МИД.
Тем не менее вопрос о передаче Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 «практически решен», пишут российские СМИ со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах.
ЗРК и сопутствующее оборудование (радары и проч.) будут доставлены в Сирийскую Арабскую республику либо силами Военно-морского флота России, либо с помощью военной транспортной авиации.
Размещение новых средств ПВО должно в дальнейшем помешать Израилю и международной коалиции во главе с США безответно бить по объектам сирийской инфраструктуры.
Новая эшелонированная система ПВО, по словам источников, должна защитить не только Дамаск, но и несколько военных объектов, где дислоцированы военно-воздушные Сирии и находятся военные инструкторы из Ирана (например, авиабазы Шайрат и Т-4, несколько раз подвергавшиеся ракетным ударам Израиля и США).

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