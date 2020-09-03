Атака на "Северный поток - 2": в США на фоне ситуации с Навальным потребовали остановить проект

Северный поток. Фото: Nord Stream AG/www.globallookpress.com

Судя по реакции Запада, там больше заинтересованы в заморозке строительства газопровода, а не в судьбе оппозиционера

Американский сенатор Том Коттон, являющийся представителем республиканцев, призвал Белый дом остановить строительство трубопровода "Северный поток – 2" в Европе в ответ на так называемое "отравление" блогера Алексея Навального, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Ранее Коттон опубликовал соответствующий комментарий на своей странице в "Твиттер", сделав репост одного из немецких медиа о выводах медиков из Германии, занимавшихся лечением россиянина.

Коттон входит в группу из трех сенаторов, отправивших письмо немецкой компании Sassnitz GmbH, которая участвует в строительстве газопровода. Представители Конгресса заявили в своем обращении, что им грозит "финансовое разрушение". Ранее Коттон принимал подобное участие с иными инициативами, призванными остановить "Северный поток – 2".

Любопытно, что в США выступили с требованием по проекту сразу после заявления немецкой стороны. Создается впечатление, что в ЕС готовили почву, потому и заявления начали делать вечером – чтобы дать американской стороне возможность "подхватить" эти речи. Похоже, что Запад заинтересован вовсе не в благополучии Алексея Навального. Гораздо больший интерес представляет заморозка "Северного потока – 2". А "отравление" Навального смахивает на спланированную атаку на проект.

Напомним, 2 сентября правительство ФРГ заявило, что эксперты из лаборатории бундесвера пришли к выводу об "отравлении" блогера боевым веществом "Новичок". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что немецкая сторона не стала информировать Москву о сделанных выводах. Россия не располагает такими данными. В Министерстве иностранных дел, комментируя эту информацию, заявили, что Кремль ожидает ответа от Берлина на запрос Генеральной прокуратуры РФ по ситуации вокруг россиянина, сообщает РИА "Новости".

Ранее один из создателей "Новичка" заявил, что версия об отравлении блогера упомянутым веществом далека от действительности: по его словам, интоксикация распространяется на всех окружающих из-за высокого давления паров при температуре от +20°C. В таком случае были бы отравлены многие пассажиры, находившиеся с блогером в тот момент на борту.

По последним данным, россиянин продолжает находиться в коматозном состоянии с 22 августа, не приходя в сознание. Известно, что он проходит лечение в берлинской клинике "Шаритэ".