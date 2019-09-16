Атака на саудовские НПЗ: Что будет с ценами на нефть

Автор:

Гасанов Камран

Персидский залив никогда не был «тихой гаванью», но участившиеся с мая вспышки насилия удивляют даже этот богатый нефтью регион. С того момента здесь нападают на нефтяные танкеры, взрывают нефтепроводы, берут в заложники корабли и запускают дроны на чужую территорию. В каждой из атак США и Саудовская Аравия обвиняют Исламскую Республику Иран (ИРИ), и наоборот. Кто пустил дюжину дронов на крупнейшие НПЗ Королевства Саудовской Аравии, тоже для многих остаётся загадкой.

Кто поднял цены на нефть?

Фото: John_Silver / Shutterstock.com

Фото: John_Silver / Shutterstock.com

На сегодняшний день есть три ясных заявления. Вину за нападения на объекты Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в центральной части КСА взяли на себя боевики «Ансар Алла» – движения, представляющего племена хуситов в Йемене. Эти повстанцы воюют против коалиции во главе с Саудовской Аравией, поддерживающей правительство Абд-Раббу Мансура Хади.

Атака могла быть обычной местью хуситов за десятки тысяч жертв авианалётов саудитов. Повстанцы пригрозили новыми массированными атаками против королевства, если его интервенция в Йемен не прекратится. Но мотив не доказывает причастность хуситов. Может, они хотят попиариться на удачной диверсии? Эксперты сомневаются, что у «Ансар Алла» есть дроны, которые могут стрелять на 1000 км – расстояние от йеменско-саудовской границы до атакованных НПЗ.

Эксперт по безопасности в Сане сообщил немецкому журналу Der Spiegel, что дроны запустили помощники «Ансар Алла» внутри самой Саудовской Аравии, которые ведут борьбу против короля Салмана.

Госсекретарь США Майк Помпео указал пальцем на Тегеран. В подтверждение своей позиции американцы предоставили спутниковые снимки, которые якобы доказывают, что дроны прилетели с севера, а не с юга. Хотя Дональд Трамп ввёл против Тегерана санкции и нередко угрожал ему войной, он ставит на дипломатию. На саммите G7 в Биаррице президент США говорил о желании встретиться с иранским лидером Хасаном Рухани. Но в истеблишменте есть люди, добивающиеся войны с ИРИ. Если вина иранцев будет доказана, то Трампу придётся принять меры против них.

В Иране уверены, что ни иранцы, ни хуситы не имеют отношения к диверсии. Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф осторожно намекает на американский след.

Вашингтон прибег к политике максимального обмана после провала политики максимальных санкций (против Ирана. – Прим. ред.),

– заявил Зариф.

Мохаммад Джавад Зариф. Фото: Matti Matikainen/Globallookpress

Если суммировать три заявления, то невозможно понять, кто виноват. Единственное, что очевидно, – это не власти КСА. Зачем им обрубать половину экспорта нефти? Критики могут возразить. Иран – заклятый враг саудитов, и они ведут между собой борьбу в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене. Эр-Рияд не прочь втянуть США в войну против Тегерана. Но неужели в королевстве сидят настолько глупые люди, которые готовы на масштабную войну, в результате которой будет уничтожена и их страна?

Ирано-американский сговор

Ирановед и замглавреда ИА «Реалист» Кирилл Джавлах считает, что провокацию устроили определённые силы в США и Иране.

За атакой стоит часть американкой элиты, которая жаждет войны. Это сторонники «курса Болтона». Беспилотники, скорее всего, иранские, но операцию иранцы проводили после консультаций. Американцы знали о готовящейся атаке, но не стали мешать. КСИР и американские ястребы «в плюсе от напряжённости» в отношениях Ирана с США и зарабатывают вместе,

– отметил Джавлах в беседе с Царьградом.

Эксперт напомнил о заинтересованности ВПК США, ЕС и Британии.

«Оружейники из Британии уже заработали на йеменской войне более 9 млрд долларов. С начала текущего года правительство Германии одобрило поставки оружия альянсу под руководством саудитов на сумму более 1 млрд евро. Трамп продолжает вооружать саудитов вопреки сопротивлению Конгресса. Летом он принял решение о поставке ракет, управляемых бомб, боеприпасов и разведывательных БПЛА на общую сумму 8,1 млрд долларов», – добавил он.

Схожую версию катарскому агентству Al Jazeera озвучил источник в иранском правительстве. «В США, Иране и регионе есть ястребы, которые хотят военных конфликтов», – сказал он.

Сенатор Линдси Грэм уже призвал Белый дом нанести ракетные удары по нефтяной индустрии Ирана.

Линдси Грэм. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

Что будет с ценами?

Из-за атаки на, как заявили в Саудовской Аравии, крупнейший в мире НПЗ Эр-Рияду пришлось сократить добычу с 9,8 до 4,1 млн баррелей. Цены на нефть в мире подскочили на 12%. Максимум составил 19%. Это самый высокий внутридневной рост котировок в торговле фьючерсами Brent с 1988 года. Ноябрьские фьючерсы выросли с 60,15 до 71,62 доллара за баррель, марка WTI подскочила с 54,8 доллара до 63,47 доллара.

Саудовская Аравия наряду с Россией и США – крупнейший поставщик чёрного золота в мире. На полное восстановление объёмов могут уйти месяцы, говорят источники Reuters в Saudi Aramco.

По оценкам Goldman Sachs, если поставки не возобновятся в течение недели, нефть подорожает на 3-5 долларов. Если такая тенденция продержится 2-6 недель – на 5-14 долларов. При остановке добычи на более чем два месяца нефть перевалит за отметку в 75 долларов.

Подорожание может сдержать Дональд Трамп. Он уже написал в Twitter, что «распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, достаточном… чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью».

Аналитик нефтерынка Джо Макмонигл из Hedgeye Risk Management считает, что стратегических резервов США хватит, чтобы предотвратить скачок цен.

Вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяным рынкам Алан Гелдер сомневается в том, что США смогут компенсировать сокращение поставок из КСА.

Эта атака имеет существенное влияние на нефтяной рынок, поскольку потеря 5 млн б/с нефти из Саудовской Аравии не могут долго восполняться существующими запасами и из-за ограниченных свободных мощностей других стран – членов ОПЕК и не ОПЕК,

– отметил он.

Руководитель мюнхенского института Institute for Economic Research Клеменс Фойст уверен, что цены на нефть быстро нормализуются. Этому может воспрепятствовать только резкое сокращение поставок в результате войны в Персидском заливе, которую сам Фойст ожидает.

Фото: m69/Globallookpress

Угроза новых атак

Рост цен будет значительным, только если атаки будут постоянно продолжаться, полагают в нигерийской корпорации Nigerian National Petroleum Corporation.

Пойдут ли цены дальше вверх, будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от поведения США и России. Увеличение поставок из Америки будет компенсироваться приверженностью России установленным квотам ОПЕК+. Минэнерго Александр Новак уже дал понять, что Москва будет исполнять обязательства, данные в Абу-Даби, и не увеличит добычу.

Кроме России рост цен может поддержать дальнейшее обострение в регионе. Саудиты и американцы могут ответить пуском своих беспилотников на Иран, что не обязательно приведёт к крупномасштабной войне, но сохранит риски для экспорта из Персидского залива. Угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив, который отвечает за четверть мировых поставок нефти, тоже будет стимулировать рост цен.

Даже если новых атак не произойдёт, инвесторы могут ожидать их. Повод для беспокойства дают воинственные заявления. Саудовский кронпринц Мохаммед бен Салман сказал, что его страна «способна» принять меры.

Мохаммед бен Салман. Фото: Bernd von Jutrczenka/Globallookpress

Трамп заявил, что его армия тоже готова наказать виновника. Бригадный генерал ИРИ Амир-Али Хаджизаде пригрозил ударом по авиабазам США в Катаре и ОАЭ и по кораблям ВМФ США в Персидском заливе.

Если инвесторы начнут устанавливать цены в ожидании атаки на объекты иранской нефтяной инфраструктуры, нефть может быстро достичь отметки в 100 долларов,

– прогнозирует аналитик из FXTM Хуссейн Сайед.

Интерес России

Краткосрочный рост России выгоден. Учитывая масштаб перебоев, нынешний дефицит не удастся компенсировать быстро. Если верить прогнозам роста цен на нефть, то российский бюджет будет профитировать как минимум в следующие две недели.

Долгосрочный рост может поддерживаться за счёт дальнейшего обострения в регионе Персидского залива. Однако это чревато геополитическими рисками. Иран соседствует с постсоветским регионом и является союзником России в Сирии. А с другим участником потенциального конфликта – Саудовской Аравией - у Москвы есть общие экономические интересы. Новая ближневосточная война Москве не нужна.