Атака на Россию не остановлена: Шойгу раскрыл секретный план

Модный тезис о разгроме несистемной оппозиции в России, который транслируют в последнее время как патриотические, так и либеральные СМИ, на поверку оказался преждевременным и ложным.

Объявление структур блогера-уголовника Алексея Навального экстремистскими, самоликвидация структур беглого олигарха Михаила Ходорковского, массовое зачисление антироссийских СМИ в ряды иноагентов на фоне жалобного скулежа из либерального лагеря породило преждевременное успокоение.

О том, что атака на Россию не остановлена, а только запнулась, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с трудовым коллективом красноярского предприятия "Красмаш". По его словам, центры для ведения подрывной информационной работы против России, в которых проходят подготовку в том числе русские граждане, созданы в Риге, Таллине и Варшаве.

Они следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет", и затем приглашают их на работу за стипендии.

И это не единицы, это десятки людей, которые каждый квартал штампуются,

– заявил Шойгу.

Планы делегитимизации итогов парламентских выборов и организации "майданов" не отозваны из западных центров и остаются в силе.

Когда власть обрушилась на оппозицию в феврале-марте, в тот момент логика её действий была понятна: вот враг у кремлёвских стен. А сейчас оппозиции-то нет, а они продолжают прессовать. Именно сейчас происходит очередной слом народного восприятия всего этого,

– осторожно угрожает в эфире "Эха Москвы" либеральный политолог Аббас Галлямов.

Президент американского "Национального фонда в поддержку демократии" NED Карл Гершман с гордостью заявил разыгрывавшим его пранкерам Вовану и Лесусу, что несмотря на запрет работать в России, его организация сохранила там широкую сеть своих агентов.

У них не получится нас вышвырнуть. Мы поддерживаем много групп и активных программ по всей стране. И много этих групп имеют партнёров в изгнании. Мы очень активны и можем быть полезны в этом направлении. Мы, конечно, очень-очень ждём, что сейчас предстоят тяжёлые испытания в России,

– заявил Гершман.

А вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг сообщила, что патронируемые фондом группы в России ведут шпионскую слежку за русскими военными. NED "пустил корни в провинциях, областях за пределами Москвы очень глубоко и широко", похвасталась она.

Помимо NED существует ещё ряд организаций, ведущих подрывную работу в России. В частности, Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций (StratCom) в Риге, основанный в 2015 году. На его сайте в качестве стратегической цели указаны информационные операции – "деятельность с целью создания желаемого воздействия на волю, понимание и возможности противников и других сторон".

Ежегодно StratCom выпускает 10 материалов, очерняющих политику и историю России. Их охотно перепечатывает российская "Новая газета", до сих пор не имеющая серьёзных замечаний от Роскомнадзора и даже статуса иноагента. За три последних года финансирование центра, поступающее из стран-членов НАТО, выросло на 40 %.

Другим важным органом стратегической пропаганды НАТО против России является Центральная группа психологических действий (ЦГПД, Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych) ВС Польши. Под контролем именно этой группы действуют экстремистские телеграм-каналы Nexta и Nexta Live, стоявшие за организацией Беломайдана в 2020 году и сейчас пытающиеся осваивать информпространство России.

В июле в Варшаве прошло совещание представителей русскоязычных либеральных СМИ. Среди них были заместитель главного редактора всё той же "Новой газеты" Андрей Липский и главный редактор интернет-издания "Кавказский узел" Григорий Шведов.

Расположенный в Таллине Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты (CCDCOE) выполняет задачи технического обеспечения информационных операций западных структур против России.

Под видом курсов по компьютерной безопасности слушателей обучают атакам на локальные вычислительные сети, киберразведке, социальной инженерии и поиску "цифровых улик", к которым обычно апеллируют западные спецслужбы в рамках сфабрикованных обвинений в адрес российских властей и спецслужб. В частности, активно пользуется указанной методикой группа "Беллингкэт", известная своими фейковыми расследованиями о причастности России к крушению малайзийского "боинга" на Донбассе, и "отравлению Навального по приказу Путина".

Аналогичные центры, ведущие системную информационную войну против России, работают не только в странах-членах НАТО, но и в Финляндии, Швеции и Австрии, а также в Грузии и на Украине. Отдельно стоит упомянуть Великобританию, которая выделяет на финансирование антироссийских центров ежегодно 100 млн фунтов.

В самой России их продолжают обслуживать якобы самоликвидировавшиеся структуры Ходорковского. Не успела самораспуститься одиозная "Открытка", как активизировались её сестринские структуры – "Мастерская блогеров" и "Школа местного самоуправления". Одним из координаторов ШМС выступает давний соратник Ходорковского Владимир Кара-Мурза, а руководить "Мастерской блогеров" назначен бывший функционер "Открытой России" Антон Михальчук. Они аккумулируют потерявшихся во времени и пространстве после ареста главаря навальнистов, имеющих опыт участия в массовых беспорядках.

Также точками сборки гипотетического российского майдана выступают Вильнюс, Варшава и, конечно же, Киев, куда сбегают оппозиционеры, находящиеся не в ладах с законом. Там они сразу же попадают под контроль спецслужб. Вполне вероятно, что эти "иностранные легионы" будут забрасываться обратно на родину в канун и после парламентских выборов.

В 2019 году американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад о том, как лучше всего "разбалансировать и переформатировать" Россию. Речь идёт о прямой угрозе государственной безопасности нашей страны, и это прямой резон не слушать скулёж либералов о "репрессивном катке власти".