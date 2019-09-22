Атака на нефтепромыслы Саудовской Аравии. Как и почему проспали удар • 277 • Аналитика Почему проспали удар

По противодействию удару саудовская ПВО в очередной раз показала, что она плоть от плоти саудовских ВС и не годится ни для чего, кроме парадов. По КР и УБПЛА не было не только никакого противодействия — они даже не были обнаружены. Притом что у саудовцев достаточно много РЛС освещения воздушной обстановки дежурного и боевого режимов, и это достаточно приличные станции, такие, как американские стационарные AN/FPS-117 и их транспортируемый вариант AN/TPS-77. Есть у ВВС КСА и самолеты ДРЛОиУ типа E-3 "Сентри" числом 5 штук и 2 легких самолета шведского производства. Но, очевидно, регулярного патрулирования эти машины не ведут, хотя при таком парке держать в воздухе круглосуточно 1 машину на юге, контролируя подходы к Йемену, и одну на севере — вполне реально. В воюющей стране — даже обязательно.







Примерная схема расположения средств прикрытия объекта Абкейк



А вблизи Абкейка находится город Дахран, а там находится одна из крупнейших авиабаз ВВС КСА, где базируется сразу 5 истребительных эскадрилий — но ни один самолет оттуда не взлетел. И если бы крылатые ракеты и беспилотники наведались и туда — все могло бы быть печально. Правда, в этом случае саудовцы бы, как обычно, скрыли потери, что трудно сделать в случае с НПЗ. Не взлетело и ни одной ЗУР, хотя сам Абкейк прикрывается двумя огневыми секциями ЗРК "Пэтриот" PAC-2/3, да и в продвигаемом американцами варианте маршрута ударного эшелона он бы прошел и через другие районы расположения "Пэтриотов" и иных средств ПВО. Возможно, что секция "Пэтриот" была единственной — на спутниковых снимках незадолго до удара одна из позиций была пустой. Впрочем, "беззубость" "Пэтриотов" на войне с хуситами проявилась весьма ярко, хотя в значительной мере вина тут саудовских горе-зенитчиков в их кабинах. Кстати, недавно один из западных любителей "гуглоразведки" в Google Earth провел небольшое исследование, и выяснил, что за годы войны в Йемене число развернутых позиций огневых секций ЗРК "Пэтриот" в КСА (формально там 17 таких секций, то есть огневых батарей) сократилось почти в 1,5 раза — то ли они вышли из строя по разным естественным причинам, то ли пострадали от налетов хуситских БР и УБПЛА, сообщения об успешных атаках которых непосредственно на "Пэтриоты", не раз поступали.



Объектовая ПВО Абкейка также ничего не сделала. Она состояла из батареи самоходных ЗРК малой дальности "Шахин-2" — это известный и уже сильно устаревший (да и раньше не считавшийся шедевром) ЗРК "Кроталь" производства Франции, но не на колесной базе, а на гусеничных шасси БТР М113 и прошедший модернизации в 1993г. и начале 2000-х годов. Дальность обнаружения целей у него составляет до 20 км, дальность поражения — до 11,8 км при потолке 3 км, минимальная высота перехвата — 50 м (что очень слабо, но для иранских ракет и аппаратов бы хватило). Неизвестно, несли ли расчеты вообще боевое дежурство на комплексе и обнаружили ли цели. Но времени для обстрела тихоходных УБПЛА у них было бы предостаточно в случае обнаружения (даже с учетом того, что малоразмерные цели обнаруживаются на куда меньшей дистанции). Впрочем, возможно, "Шахины" и не видят таких целей — информации о ЭПР этих аппаратов нет, о минимальной разрешающей способности РЛС ЗРК — тоже.





Самоходный ЗРК "Шахин-2" (цифра "2" в названии появилась после модернизации ЗРК в 1993 г.)



Кроме того, объект прикрывался 3-4 батареями несамоходных зенитных 35-мм установок "Скайгард-35". Позиции на юго-восток и юго-запад от объекта были пустыми, остальные батареи, состоявшие из пары спаренных 35-мм орудий под управлением РЛС, были развернуты. Вроде бы, на видео с горящими сооружениями НПЗ, была слышна стрельба, как из легкого стрелкового оружия, так и из зенитных пушек, но скорее всего, это была привычная для арабских "воинов Залива" стрельба в воздух после драки и по любому поводу. Неизвестно, была ли работа зенитной артиллерии до попаданий и вообще — несли ли они дежурство и были включены их РЛС и ночные электронно-оптические средства прицеливания. Но если вся система ПВО страны (у саудовцев, кстати, ПВО — отдельный вид ВС, как в СССР и РФ до 1998 г., но толку, как видим, от этого нет) "спала", то и тревожный сигнал на объекты передать было некому, что, впрочем, не снимает вины с персонала.





35-мм спаренная ЗУ "Скайгард-35" GDF-007 на позиции



Кто виноват и кому рубить голову

Говорят, саудовское командование уже нашло "стрелочника" и арестовало офицера, отвечавшего за ПВО Абкейка, и ему грозит крайне "демократическая" казнь — публичное отсечение головы. Ну не очередному принцу же, командующему системой ПВО, голову-то рубить, в самом деле!



Конечно, вина саудовских горе-вояк несомненна. Несмотря на то, что ПВО считается "элитой", уступающей только ВВС (где в летном составе почти одни принцы служат) и национальной гвардии (где одни земляки королевского клана), там, как и во всей саудовской армии, исповедуется такой "ценный" принцип службы, как-то: "на все воля Аллаха — вот пускай он за нас и воюет и нас защитит". Но есть и куда более неприятные для американцев вещи. В очередной раз продемонстрирована низкая боевая ценность американских ЗРК "Пэтриот" и РЛС, причем американцы скупо признают этот факт и пытаются оправдаться, чего раньше не было. А вот то, что сама организация ПВО, дислокация средств, тактика ПВО у американцев "хромает" — американцы признавать не собираются. А ведь немалая часть успехов хуситов в нанесении ударов (не только этих ударов, но и предыдущих) — обеспечена именно этим. Отечественные специалисты ПВО знали об этом очень давно, и даже проведение в начале 2000-х совместных российско-американских компьютерных учений по ПРО не "вылечило" американцев от этой "болезни", хотя что-то они почерпнули.



Опасна ли такая угроза для России

Почему-то после этого удара также активизировались различные диванные кликуши, рассказывающие, что "такой удар можно нанести по нефтяной отрасли любого государства, даже России". Некоторые аж до ударов "по Кремлю" такими беспилотниками договорились. Во-первых, у России нет такой концентрации нефтяной промышленности, равно как нет таких гигантских НПЗ, обрабатывающих 70% экспорта и сама инфраструктура куда более распределенная и разветвленная. Во-вторых, большая часть нашей нефтяной промышленности находится в районах, куда и неядерные "Томагавки" (других нет) с моря не долетят. Не говоря уж о УБПЛА. В-третьих, если кто-то думает, что основные районы добычи и переработки, там, где они действительно, а не в чьих-то мечтах, могут быть под ударом, не прикрыты ЗРС ПВО, то он чаще всего заблуждается. Не говоря уж о средствах РЭБ. К тому же, планами предусмотрено развертывание различных помеховых и маскировочных средств в районе особо важных объектов промышленности, в случае военной опасности. Сами по себе аппараты такого размера и дальности, являются достаточно крупными и никакой сложности для наших средств ПВО не представляют.



А про удары по органам высшего государственного и военного управления и говорить не приходится — не стоит поэкспериментировать с беспилотниками у ряда особо важных объектов на свой страх и риск. Причем там, где это, все же, возможно, ситуация может измениться мгновенно на противоположную, в случае опасности. ФСО весьма серьезно относится к этой опасности.





Ну и самое главное — такой серьезный удар по нефтепромыслам России может вызвать массированный сокрушающий ответ, вплоть до ядерного. Отдельным террористическим группировкам это не под силу, а самоубийц среди реально способных на попытку такой атаки государств — не наблюдается. Что, конечно, не говорит, что опасность, скажем, УБПЛА нами игнорируется: за последнее время созданы, испытаны, и приняты или принимаются на вооружение десятки комплексов и средств борьбы с беспилотниками, основанные на различных принципах. И активно используются на реальных боевых действиях, в частности, в Сирии. Всю "успешность" тактики использования таких аппаратов против России можно отследить в почти бесплодных атаках против Хмеймима и Тартуса и ряда других баз группировки войск(сил) ВС РФ в САР. Хотя для малых групп опасность таких аппаратов очевидна до той поры, пока у них не появляется средств защиты. Да и опасность терактов с применением маленьких беспилотников против мирного населения в мирное время, конечно, есть. Свадьба Собчак, говорите? Не следим, но знаем каждую мелочь!



Зачем пытаться доказать прямую вину Ирана?

Решительно непонятно, зачем американцы пытаются доказать, что удар наносился непосредственно иранцами. Готовы ли США, сказав "А", сказать и "Б", то есть действовать? Вряд ли. Американцы уже поняли, что легкой прогулки с Ираном не будет, который и российских технологий в области ПВО и РЭБ почерпнул и закупил, и китайских. Да и какие могут быть прогулки в конфликте с 90-миллионной не самой бедной страной с мощной армией и серьезным ракетным потенциалом? Различные удары КР нанести можно — но толку будет мало, да и ответные удары могут оказаться крайне неприятными. Иранцам хватит сил и средств и Ормузский пролив наглухо перекрыть минами, ПКР, и устроить охоту на вражеские корабли своим подводным флотом, и ракетами стереть с лица Земли тех же саудовцев, к примеру. И ракеты у иранцев нынче достаточно точные.



Судя по риторике США, заявляющих туманно о "готовности действовать", а затем отговаривающихся фразами о "кибератаках в ответ" — действовать они не хотят. Возможно, только локально и одномоментно, причем так, чтобы не вызвать жесткой реакции Тегерана. Но скорее всего, речь пойдет об очередных односторонних санкциях, к которым Иран привык уже.



Куда интереснее для американцев вариант, когда действовать будут сами саудовцы, возможно, с союзниками, а американцы "помогут развединформацией". Но этот вариант ничего хорошего не сулит дяденькам в одежде из белой ткани. Судя по боеспособности армий нефтяных монархий, показанной в Йемене, иранцы при всех их недостатках порвут их в клочья. Да и варианты ответа с ударами авиацией по целям в Иране могут очень дорого обойтись саудовцам, как в виде потерь самолетов, так и от ответных ракетных ударов. Что может Иран, он уже продемонстрировал. Если это был всего лишь удар от иранских "прокси-воинов", то что будет от самого Ирана? Готовы ли саудовцы к такому обострению? Без США — вряд ли. Но ближайшее время все покажет.



Продавать или не продавать — вот в чем вопрос

Все, очевидно, видели, как улыбался наш Президент, говоря о том, что мы, мол, готовы продать Саудовской Аравии все необходимое для защиты от таких атак, причем сказал он это, ссылаясь на Иран и Турцию, которые, мол, "купили то, что нужно", в присутствии лидеров этих стран. И видели их усмешки в ответ. Вопрос: а можно ли саудовцам это все продавать , является дискуссионным. С одной стороны, опасность, что специально адаптированные для КСА экспортные средства попадут в руки США — преувеличена. Экспортные системы на то и экспортные, да и есть ряд мероприятий, оговариваемых контрактом, для защиты от подобных сценариев. Так что тут опасаться почти нечего.



Опасаться надо другого — из саудовцев такие "хорошие" воины, что, даже если им продать С-400, "Панцири-С", РЛС, средства РЭБ и обучить правильной тактике, они все равно могут остаться на том же уровне эффективности, не приблизившись даже, скажем, к уровню персонала систем ПВО Сирии (по отзывам наших специалистов, достаточно уже приличному). И испортить репутацию уже нашим системам вместо американских. С другой стороны, саудовцам что угодно продай, толку будет немного — это очевидно для специалистов по всему миру. По крайней мере, война с хуситами показала, что на самом деле представляет собой армия КСА. А деньги можно заработать немалые. Так что руководству России стоит крепко подумать, а надо ли нам это, или всех денег не заработаешь. И не стоит ли увязать такую продажу с прекращением агрессии в Йемене, скажем? Тем более что опыта успешного посредничества на переговорах у нас хватает — можем и с этим помочь.



Но купят ли сами саудовцы наши системы? Разговоры об этом идут давно. То про танки, то про ОТРК "Искандер-Э", то про системы ПВО. Показы, демонстрации, презентации, предварительные переговоры — и снова все затихает. Очевидно, у США достаточно влияния на правящие круги КСА, чтобы каждый раз заставлять покупать свое, и втридорога. И нет оснований думать, что будет иначе и в этот раз. По противодействию удару саудовская ПВО в очередной раз показала, что она плоть от плоти саудовских ВС и не годится ни для чего, кроме парадов. По КР и УБПЛА не было не только никакого противодействия — они даже не были обнаружены. Притом что у саудовцев достаточно много РЛС освещения воздушной обстановки дежурного и боевого режимов, и это достаточно приличные станции, такие, как американские стационарные AN/FPS-117 и их транспортируемый вариант AN/TPS-77. Есть у ВВС КСА и самолеты ДРЛОиУ типа E-3 "Сентри" числом 5 штук и 2 легких самолета шведского производства. Но, очевидно, регулярного патрулирования эти машины не ведут, хотя при таком парке держать в воздухе круглосуточно 1 машину на юге, контролируя подходы к Йемену, и одну на севере — вполне реально. В воюющей стране — даже обязательно.Примерная схема расположения средств прикрытия объекта АбкейкА вблизи Абкейка находится город Дахран, а там находится одна из крупнейших авиабаз ВВС КСА, где базируется сразу 5 истребительных эскадрилий — но ни один самолет оттуда не взлетел. И если бы крылатые ракеты и беспилотники наведались и туда — все могло бы быть печально. Правда, в этом случае саудовцы бы, как обычно, скрыли потери, что трудно сделать в случае с НПЗ. Не взлетело и ни одной ЗУР, хотя сам Абкейк прикрывается двумя огневыми секциями ЗРК "Пэтриот" PAC-2/3, да и в продвигаемом американцами варианте маршрута ударного эшелона он бы прошел и через другие районы расположения "Пэтриотов" и иных средств ПВО. Возможно, что секция "Пэтриот" была единственной — на спутниковых снимках незадолго до удара одна из позиций была пустой. Впрочем, "беззубость" "Пэтриотов" на войне с хуситами проявилась весьма ярко, хотя в значительной мере вина тут саудовских горе-зенитчиков в их кабинах. Кстати, недавно один из западных любителей "гуглоразведки" в Google Earth провел небольшое исследование, и выяснил, что за годы войны в Йемене число развернутых позиций огневых секций ЗРК "Пэтриот" в КСА (формально там 17 таких секций, то есть огневых батарей) сократилось почти в 1,5 раза — то ли они вышли из строя по разным естественным причинам, то ли пострадали от налетов хуситских БР и УБПЛА, сообщения об успешных атаках которых непосредственно на "Пэтриоты", не раз поступали.Объектовая ПВО Абкейка также ничего не сделала. Она состояла из батареи самоходных ЗРК малой дальности "Шахин-2" — это известный и уже сильно устаревший (да и раньше не считавшийся шедевром) ЗРК "Кроталь" производства Франции, но не на колесной базе, а на гусеничных шасси БТР М113 и прошедший модернизации в 1993г. и начале 2000-х годов. Дальность обнаружения целей у него составляет до 20 км, дальность поражения — до 11,8 км при потолке 3 км, минимальная высота перехвата — 50 м (что очень слабо, но для иранских ракет и аппаратов бы хватило). Неизвестно, несли ли расчеты вообще боевое дежурство на комплексе и обнаружили ли цели. Но времени для обстрела тихоходных УБПЛА у них было бы предостаточно в случае обнаружения (даже с учетом того, что малоразмерные цели обнаруживаются на куда меньшей дистанции). Впрочем, возможно, "Шахины" и не видят таких целей — информации о ЭПР этих аппаратов нет, о минимальной разрешающей способности РЛС ЗРК — тоже.Самоходный ЗРК "Шахин-2" (цифра "2" в названии появилась после модернизации ЗРК в 1993 г.)Кроме того, объект прикрывался 3-4 батареями несамоходных зенитных 35-мм установок "Скайгард-35". Позиции на юго-восток и юго-запад от объекта были пустыми, остальные батареи, состоявшие из пары спаренных 35-мм орудий под управлением РЛС, были развернуты. Вроде бы, на видео с горящими сооружениями НПЗ, была слышна стрельба, как из легкого стрелкового оружия, так и из зенитных пушек, но скорее всего, это была привычная для арабских "воинов Залива" стрельба в воздух после драки и по любому поводу. Неизвестно, была ли работа зенитной артиллерии до попаданий и вообще — несли ли они дежурство и были включены их РЛС и ночные электронно-оптические средства прицеливания. Но если вся система ПВО страны (у саудовцев, кстати, ПВО — отдельный вид ВС, как в СССР и РФ до 1998 г., но толку, как видим, от этого нет) "спала", то и тревожный сигнал на объекты передать было некому, что, впрочем, не снимает вины с персонала.35-мм спаренная ЗУ "Скайгард-35" GDF-007 на позицииГоворят, саудовское командование уже нашло "стрелочника" и арестовало офицера, отвечавшего за ПВО Абкейка, и ему грозит крайне "демократическая" казнь — публичное отсечение головы. Ну не очередному принцу же, командующему системой ПВО, голову-то рубить, в самом деле!Конечно, вина саудовских горе-вояк несомненна. Несмотря на то, что ПВО считается "элитой", уступающей только ВВС (где в летном составе почти одни принцы служат) и национальной гвардии (где одни земляки королевского клана), там, как и во всей саудовской армии, исповедуется такой "ценный" принцип службы, как-то: "на все воля Аллаха — вот пускай он за нас и воюет и нас защитит". Но есть и куда более неприятные для американцев вещи. В очередной раз продемонстрирована низкая боевая ценность американских ЗРК "Пэтриот" и РЛС, причем американцы скупо признают этот факт и пытаются оправдаться, чего раньше не было. А вот то, что сама организация ПВО, дислокация средств, тактика ПВО у американцев "хромает" — американцы признавать не собираются. А ведь немалая часть успехов хуситов в нанесении ударов (не только этих ударов, но и предыдущих) — обеспечена именно этим. Отечественные специалисты ПВО знали об этом очень давно, и даже проведение в начале 2000-х совместных российско-американских компьютерных учений по ПРО не "вылечило" американцев от этой "болезни", хотя что-то они почерпнули.Почему-то после этого удара также активизировались различные диванные кликуши, рассказывающие, что "такой удар можно нанести по нефтяной отрасли любого государства, даже России". Некоторые аж до ударов "по Кремлю" такими беспилотниками договорились. Во-первых, у России нет такой концентрации нефтяной промышленности, равно как нет таких гигантских НПЗ, обрабатывающих 70% экспорта и сама инфраструктура куда более распределенная и разветвленная. Во-вторых, большая часть нашей нефтяной промышленности находится в районах, куда и неядерные "Томагавки" (других нет) с моря не долетят. Не говоря уж о УБПЛА. В-третьих, если кто-то думает, что основные районы добычи и переработки, там, где они действительно, а не в чьих-то мечтах, могут быть под ударом, не прикрыты ЗРС ПВО, то он чаще всего заблуждается. Не говоря уж о средствах РЭБ. К тому же, планами предусмотрено развертывание различных помеховых и маскировочных средств в районе особо важных объектов промышленности, в случае военной опасности. Сами по себе аппараты такого размера и дальности, являются достаточно крупными и никакой сложности для наших средств ПВО не представляют.А про удары по органам высшего государственного и военного управления и говорить не приходится — не стоит поэкспериментировать с беспилотниками у ряда особо важных объектов на свой страх и риск. Причем там, где это, все же, возможно, ситуация может измениться мгновенно на противоположную, в случае опасности. ФСО весьма серьезно относится к этой опасности.Ну и самое главное — такой серьезный удар по нефтепромыслам России может вызвать массированный сокрушающий ответ, вплоть до ядерного. Отдельным террористическим группировкам это не под силу, а самоубийц среди реально способных на попытку такой атаки государств — не наблюдается. Что, конечно, не говорит, что опасность, скажем, УБПЛА нами игнорируется: за последнее время созданы, испытаны, и приняты или принимаются на вооружение десятки комплексов и средств борьбы с беспилотниками, основанные на различных принципах. И активно используются на реальных боевых действиях, в частности, в Сирии. Всю "успешность" тактики использования таких аппаратов против России можно отследить в почти бесплодных атаках против Хмеймима и Тартуса и ряда других баз группировки войск(сил) ВС РФ в САР. Хотя для малых групп опасность таких аппаратов очевидна до той поры, пока у них не появляется средств защиты. Да и опасность терактов с применением маленьких беспилотников против мирного населения в мирное время, конечно, есть.Решительно непонятно, зачем американцы пытаются доказать, что удар наносился непосредственно иранцами. Готовы ли США, сказав "А", сказать и "Б", то есть действовать? Вряд ли. Американцы уже поняли, что легкой прогулки с Ираном не будет, который и российских технологий в области ПВО и РЭБ почерпнул и закупил, и китайских. Да и какие могут быть прогулки в конфликте с 90-миллионной не самой бедной страной с мощной армией и серьезным ракетным потенциалом? Различные удары КР нанести можно — но толку будет мало, да и ответные удары могут оказаться крайне неприятными. Иранцам хватит сил и средств и Ормузский пролив наглухо перекрыть минами, ПКР, и устроить охоту на вражеские корабли своим подводным флотом, и ракетами стереть с лица Земли тех же саудовцев, к примеру. И ракеты у иранцев нынче достаточно точные.Судя по риторике США, заявляющих туманно о "готовности действовать", а затем отговаривающихся фразами о "кибератаках в ответ" — действовать они не хотят. Возможно, только локально и одномоментно, причем так, чтобы не вызвать жесткой реакции Тегерана. Но скорее всего, речь пойдет об очередных односторонних санкциях, к которым Иран привык уже.Куда интереснее для американцев вариант, когда действовать будут сами саудовцы, возможно, с союзниками, а американцы "помогут развединформацией". Но этот вариант ничего хорошего не сулит дяденькам в одежде из белой ткани. Судя по боеспособности армий нефтяных монархий, показанной в Йемене, иранцы при всех их недостатках порвут их в клочья. Да и варианты ответа с ударами авиацией по целям в Иране могут очень дорого обойтись саудовцам, как в виде потерь самолетов, так и от ответных ракетных ударов. Что может Иран, он уже продемонстрировал. Если это был всего лишь удар от иранских "прокси-воинов", то что будет от самого Ирана? Готовы ли саудовцы к такому обострению? Без США — вряд ли. Но ближайшее время все покажет.Все, очевидно, видели, как улыбался наш Президент, говоря о том, что мы, мол, готовы продать Саудовской Аравии все необходимое для защиты от таких атак, причем сказал он это, ссылаясь на Иран и Турцию, которые, мол, "купили то, что нужно", в присутствии лидеров этих стран. И видели их усмешки в ответ. Вопрос: а можно ли саудовцам это все продавать , является дискуссионным. С одной стороны, опасность, что специально адаптированные для КСА экспортные средства попадут в руки США — преувеличена. Экспортные системы на то и экспортные, да и есть ряд мероприятий, оговариваемых контрактом, для защиты от подобных сценариев. Так что тут опасаться почти нечего.Опасаться надо другого — из саудовцев такие "хорошие" воины, что, даже если им продать С-400, "Панцири-С", РЛС, средства РЭБ и обучить правильной тактике, они все равно могут остаться на том же уровне эффективности, не приблизившись даже, скажем, к уровню персонала систем ПВО Сирии (по отзывам наших специалистов, достаточно уже приличному). И испортить репутацию уже нашим системам вместо американских. С другой стороны, саудовцам что угодно продай, толку будет немного — это очевидно для специалистов по всему миру. По крайней мере, война с хуситами показала, что на самом деле представляет собой армия КСА. А деньги можно заработать немалые. Так что руководству России стоит крепко подумать, а надо ли нам это, или всех денег не заработаешь. И не стоит ли увязать такую продажу с прекращением агрессии в Йемене, скажем? Тем более что опыта успешного посредничества на переговорах у нас хватает — можем и с этим помочь.Но купят ли сами саудовцы наши системы? Разговоры об этом идут давно. То про танки, то про ОТРК "Искандер-Э", то про системы ПВО. Показы, демонстрации, презентации, предварительные переговоры — и снова все затихает. Очевидно, у США достаточно влияния на правящие круги КСА, чтобы каждый раз заставлять покупать свое, и втридорога. И нет оснований думать, что будет иначе и в этот раз. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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