«Атака на конституционный строй России»: как школы Ходорковского готовят протестных активистов к выборам

В преддверии сентябрьских выборов в России вновь заговорили о Михаиле Ходорковском. Активизировались два проекта опального ветерана оппозиции — «Мастерская блогеров» и «Школа местного самоуправления». Их главная цель выглядит благой — дать возможность пробиться к власти новым лицам, расширить спектр политических взглядов внутри системы. Но контекст у этой красивой формулировки весьма неоднозначный — главный идеолог политического плюрализма уже многие годы проживает за границей, и оба его проекта, как выяснил RT, также курируются из-за рубежа. Деятельность этих школ на самом деле носит антироссийский характер, полагают эксперты.

Связь проектов «Мастерская блогеров» и «Школа местного самоуправления» с постоянно проживающим в Лондоне Ходорковским прослеживается чётко, хотя и видна не сразу.

«Школа местного самоуправления» (ШМС) стала продолжением проекта «Школа новой власти», реализованного в 2012—2013 годах Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина.

В 2014 году ШМС от кудринского комитета отделилась и стала самостоятельным проектом. Возглавили его теперь уже бывшие муниципальные депутаты Москвы Наталья Шавшукова и Юлия Галямина.

Юлия Галямина

РИА Новости

© Алексей Майшев

Обновился и преподавательский состав: в нём появились зарубежные политтехнологи и координаторы организаций, деятельность которых признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории страны.

Наталья Шавшукова

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С мая по сентябрь 2020 года в ШМС был проведён курс вебинаров об особенностях избирательных кампаний в период пандемии коронавируса, где выступили американские политтехнологи Бернард Уитман, Мэтт МакДемотт, Бред Чизм, Лиз Мейр, Рей Макналли, Стюарт Стивенс и другие эксперты по проведению президентских и парламентских избирательных кампаний в США. Многие из них также имеют опыт продвижения «демократических реформ» в странах третьего мира.

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Одна из самых ярких фигур в команде и постоянный лектор ШМС — Владимир Кара-Мурза, вице-президент созданного в США фонда «Свободная Россия»*, координатор общественного движения «Открытая Россия»** Ходорковского, о ликвидации которого было объявлено в конце мая этого года.

Факультет «лидеров мнений»

«Мастерская блогеров» — проект на основе «Группы по поддержке гражданского общества в России» Ходорковского — был запущен в мае прошлого года. Формально инициатива адресована «тем, кто всегда хотел стать блогером с многотысячной аудиторией и лидером мнений».

По данным источников RT в российской оппозиции, руководителем «Мастерской блогеров» стал экс-функционер «Открытой России» Антон Михальчук.

Антон Михальчук

Facebook

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Согласно этой информации, в рамках «Мастерской» было создано несколько YouTube-каналов и страниц в соцсетях, среди которых самыми массовыми стали транслирующий митинговую протестную активность канал RusNews и схожий с ним блог Сергея Наумова, рассказывающий, в частности, об ЛГБТ-парадах в Нью-Йорке и митингах в поддержку Навального в США.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Михальчук упоминал мероприятия ШМС, что служит ещё одним косвенным подтверждением того, что обе аффилированные с «Открытой Россией» Ходорковского структуры связаны между собой.

Навстречу выборам

В настоящий момент основной повесткой онлайн-семинаров ШМС и «Мастерской блогеров» является подготовка к единому дню голосования на выборах в Государственную думу 2021 года, говорят опрошенные RT эксперты.

Так, на YouTube-канале ШМС с начала марта 2021 года публикуются ролики по темам, напрямую связанным с праймериз: политика и выборы в малых городах России, работа кандидатов в соцсетях. Рассказывается, как правильно вести агитацию, собирать подписи и согласовывать подписной лист. RusNews и Сергей Наумов от «Мастерской блогеров» продолжают подогревать протестные настроения своими видео на соответствующую тему.

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ШМС и «Мастерская блогеров» уже набрала нужный объём лояльных активистов, готовых к протестам, говорит политолог Карнаухов. Следующий шаг — обучение технологиям политического противостояния, считает он.

«Первый этап — выборы в Государственную думу. Поэтому все, кого обучали, все, с кем работали, сейчас начнут активно действовать. И надо понимать, что все эти ячейки сегодня состоят из бывших «навальнят», которые признаны экстремистами», — поясняет Карнаухов.

Напомним, что в начале июня этого года Мосгорсуд признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального***, а также связанные с ним «Штабы Навального»**** и Фонд защиты прав граждан*****.

Из автозака — в депутаты

«Хочешь отравить жизнь правящему режиму? Запишись на курс», — зазывают к себе рекламным роликом в соцсетях создатели ШМС. «Пересядь из автозака в кресло депутата» — ещё один из слоганов школы.

На самом деле в ШМС и в «Мастерской блогеров» с таким «социальным лифтом» знакомы не понаслышке. Так, Галямина не раз привлекалась к административной и уголовной ответственности за различные нарушения, в том числе за нарушение правил проведения митингов, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также нарушение санитарных норм.

В декабре 2020 года декабря Галямина была приговорена к двум годам условно по ст. 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Из-за судимости женщина была лишена статуса муниципального депутата.

Курирующий «Мастерскую блогеров» экс-координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук с 2019 года находится в федеральном розыске по делу о неоднократном осуществлении деятельности «нежелательной НПО» по ст. 284.1 УК РФ. По сведениям источника RT в правоохранительных органах, Михальчук стоит на спецучёте как «экстремист».

Ближний круг

«Чем ярче ты выступаешь против власти, чем больше у тебя нарушений, тем больше ты нравишься молодому протестному авангарду», — отмечает руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

По его мнению, участие активистов в судебных производствах, а также наличие судимости давно стало показателем принадлежности к «своему кругу» в либеральной тусовке.

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Бородин убеждён, что открытое противостояние, связанное с незаконными действиями, — один из главных инструментов в политической технологии функционеров Ходорковского.

«Эти функционеры подтверждают на своих вебинарах: вся их одиозная деятельность — суды, иски, незаконные акции — всё это метод агитации, способ влезть любыми путями в ежедневную повестку, заработать лояльность электората», — пояснил Виталий Бородин.

Заграница поможет

Для российских правоохранительных органов связь ШМС с «Открытой Россией» Ходорковского большим секретом не являлась. В марте этого года Юлию Галямину и ещё более десятка активистов задержали на собрании организации. Всем задержанным вменили причастность к деятельности британского движения Open Russia Civic Movement («Открытая Россия»), учреждённого Ходорковским. Позже суд оштрафовал Галямину на 15 тыс. рублей за участие в организации, деятельность которой признана на территории РФ нежелательной (ст. 20.33 КоАП).

23 июля 2020 года в сети были опубликованы документы, подтверждающие финансирование «Школы местного самоуправления» из иностранных источников. По версии авторов публикации, в 2018 году Галямина и Шавшукова прошли обучение в США на курсах политического лидерства в рамках международной программы «Открытый мир».

Согласно этим документам, ШМС получала деньги из американских фондов — NEW и Free For Russia.

Открытая перспектива

Принимая во внимание все эти данные, остаётся только удивиться: почему школы Ходорковского до сих пор не признаны нежелательными в России? Сергей Карнаухов считает, что этот вопрос как никогда актуален.

«Тело протестного авангарда в России в настоящий момент уже сформировано. Сегодня речь идёт только о том, чтобы своевременно корректировать актив, который должен выполнить свои задачи в определённые этапы времени», — считает политолог.

Такие организации, как «Школа местного самоуправления», давно под пристальным вниманием профильных ведомств, отмечает адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин. Включение структуры в какой-либо реестр запрещённых или нежелательных организаций, по его словам, — вопрос времени и правоприменительной практики.

Запреты, связанные с деятельностью нежелательных организаций, указаны в федеральном законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», пояснил адвокат.

Более того, любой посетитель собраний нежелательной организации потенциально может понести ответственность вплоть до уголовной, считает юрист.

Михаил Ходорковский в дни суда по делу ЮКОСа

globallookpress.com

© Viktor Chernov/Russian Look

«Под такими собраниями можно понимать довольно обширный круг мероприятий — дискуссии, семинары, публичные обсуждения, да и просто обсуждение любых вопросов деятельности, — объясняет адвокат. — И, безусловно, их посещение может повлечь за собой ответственность за осуществление деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК. — прим. RT) с оговоркой, что лицо ранее привлекалось за аналогичное деяние к административной или уголовной ответственности».

* Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia)— организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

** Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 01.07.2019.

*** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019

**** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

***** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.