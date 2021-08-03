|
«Атака на конституционный строй России»: как школы Ходорковского готовят протестных активистов к выборам
03 августа 2021, 09:25 • 36 • В России
В преддверии сентябрьских выборов в России вновь заговорили о Михаиле Ходорковском. Активизировались два проекта опального ветерана оппозиции — «Мастерская блогеров» и «Школа местного самоуправления». Их главная цель выглядит благой — дать возможность пробиться к власти новым лицам, расширить спектр политических взглядов внутри системы. Но контекст у этой красивой формулировки весьма неоднозначный — главный идеолог политического плюрализма уже многие годы проживает за границей, и оба его проекта, как выяснил RT, также курируются из-за рубежа. Деятельность этих школ на самом деле носит антироссийский характер, полагают эксперты.
AFP © РИА Новости
Связь проектов «Мастерская блогеров» и «Школа местного самоуправления» с постоянно проживающим в Лондоне Ходорковским прослеживается чётко, хотя и видна не сразу.
«Школа местного самоуправления» (ШМС) стала продолжением проекта «Школа новой власти», реализованного в 2012—2013 годах Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина.
В 2014 году ШМС от кудринского комитета отделилась и стала самостоятельным проектом. Возглавили его теперь уже бывшие муниципальные депутаты Москвы Наталья Шавшукова и Юлия Галямина.
Обновился и преподавательский состав: в нём появились зарубежные политтехнологи и координаторы организаций, деятельность которых признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории страны.
С мая по сентябрь 2020 года в ШМС был проведён курс вебинаров об особенностях избирательных кампаний в период пандемии коронавируса, где выступили американские политтехнологи Бернард Уитман, Мэтт МакДемотт, Бред Чизм, Лиз Мейр, Рей Макналли, Стюарт Стивенс и другие эксперты по проведению президентских и парламентских избирательных кампаний в США. Многие из них также имеют опыт продвижения «демократических реформ» в странах третьего мира.Также на russian.rt.com «Мы можем помочь»: как руководство фонда NED поговорило с пранкерами о выборах в России и протестах в Белоруссии
Одна из самых ярких фигур в команде и постоянный лектор ШМС — Владимир Кара-Мурза, вице-президент созданного в США фонда «Свободная Россия»*, координатор общественного движения «Открытая Россия»** Ходорковского, о ликвидации которого было объявлено в конце мая этого года.
Факультет «лидеров мнений»
«Мастерская блогеров» — проект на основе «Группы по поддержке гражданского общества в России» Ходорковского — был запущен в мае прошлого года. Формально инициатива адресована «тем, кто всегда хотел стать блогером с многотысячной аудиторией и лидером мнений».
По данным источников RT в российской оппозиции, руководителем «Мастерской блогеров» стал экс-функционер «Открытой России» Антон Михальчук.
Согласно этой информации, в рамках «Мастерской» было создано несколько YouTube-каналов и страниц в соцсетях, среди которых самыми массовыми стали транслирующий митинговую протестную активность канал RusNews и схожий с ним блог Сергея Наумова, рассказывающий, в частности, об ЛГБТ-парадах в Нью-Йорке и митингах в поддержку Навального в США.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Михальчук упоминал мероприятия ШМС, что служит ещё одним косвенным подтверждением того, что обе аффилированные с «Открытой Россией» Ходорковского структуры связаны между собой.
Навстречу выборам
В настоящий момент основной повесткой онлайн-семинаров ШМС и «Мастерской блогеров» является подготовка к единому дню голосования на выборах в Государственную думу 2021 года, говорят опрошенные RT эксперты.
Так, на YouTube-канале ШМС с начала марта 2021 года публикуются ролики по темам, напрямую связанным с праймериз: политика и выборы в малых городах России, работа кандидатов в соцсетях. Рассказывается, как правильно вести агитацию, собирать подписи и согласовывать подписной лист. RusNews и Сергей Наумов от «Мастерской блогеров» продолжают подогревать протестные настроения своими видео на соответствующую тему.Также на russian.rt.com «Расшатать, дестабилизировать ситуацию»: почему в Москве не исключают иностранного вмешательства на выборах в Госдуму
ШМС и «Мастерская блогеров» уже набрала нужный объём лояльных активистов, готовых к протестам, говорит политолог Карнаухов. Следующий шаг — обучение технологиям политического противостояния, считает он.
Напомним, что в начале июня этого года Мосгорсуд признал экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального***, а также связанные с ним «Штабы Навального»**** и Фонд защиты прав граждан*****.
Из автозака — в депутаты
«Хочешь отравить жизнь правящему режиму? Запишись на курс», — зазывают к себе рекламным роликом в соцсетях создатели ШМС. «Пересядь из автозака в кресло депутата» — ещё один из слоганов школы.
На самом деле в ШМС и в «Мастерской блогеров» с таким «социальным лифтом» знакомы не понаслышке. Так, Галямина не раз привлекалась к административной и уголовной ответственности за различные нарушения, в том числе за нарушение правил проведения митингов, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также нарушение санитарных норм.
В декабре 2020 года декабря Галямина была приговорена к двум годам условно по ст. 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Из-за судимости женщина была лишена статуса муниципального депутата.
Курирующий «Мастерскую блогеров» экс-координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук с 2019 года находится в федеральном розыске по делу о неоднократном осуществлении деятельности «нежелательной НПО» по ст. 284.1 УК РФ. По сведениям источника RT в правоохранительных органах, Михальчук стоит на спецучёте как «экстремист».
Ближний круг
«Чем ярче ты выступаешь против власти, чем больше у тебя нарушений, тем больше ты нравишься молодому протестному авангарду», — отмечает руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.
По его мнению, участие активистов в судебных производствах, а также наличие судимости давно стало показателем принадлежности к «своему кругу» в либеральной тусовке.Также на russian.rt.com Слишком умное голосование: на что собирает средства команда Леонида Волкова
Бородин убеждён, что открытое противостояние, связанное с незаконными действиями, — один из главных инструментов в политической технологии функционеров Ходорковского.
Заграница поможет
Для российских правоохранительных органов связь ШМС с «Открытой Россией» Ходорковского большим секретом не являлась. В марте этого года Юлию Галямину и ещё более десятка активистов задержали на собрании организации. Всем задержанным вменили причастность к деятельности британского движения Open Russia Civic Movement («Открытая Россия»), учреждённого Ходорковским. Позже суд оштрафовал Галямину на 15 тыс. рублей за участие в организации, деятельность которой признана на территории РФ нежелательной (ст. 20.33 КоАП).
23 июля 2020 года в сети были опубликованы документы, подтверждающие финансирование «Школы местного самоуправления» из иностранных источников. По версии авторов публикации, в 2018 году Галямина и Шавшукова прошли обучение в США на курсах политического лидерства в рамках международной программы «Открытый мир».
Согласно этим документам, ШМС получала деньги из американских фондов — NEW и Free For Russia.
Открытая перспектива
Принимая во внимание все эти данные, остаётся только удивиться: почему школы Ходорковского до сих пор не признаны нежелательными в России? Сергей Карнаухов считает, что этот вопрос как никогда актуален.
«Тело протестного авангарда в России в настоящий момент уже сформировано. Сегодня речь идёт только о том, чтобы своевременно корректировать актив, который должен выполнить свои задачи в определённые этапы времени», — считает политолог.
Такие организации, как «Школа местного самоуправления», давно под пристальным вниманием профильных ведомств, отмечает адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин. Включение структуры в какой-либо реестр запрещённых или нежелательных организаций, по его словам, — вопрос времени и правоприменительной практики.
Запреты, связанные с деятельностью нежелательных организаций, указаны в федеральном законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», пояснил адвокат.
Более того, любой посетитель собраний нежелательной организации потенциально может понести ответственность вплоть до уголовной, считает юрист.
«Под такими собраниями можно понимать довольно обширный круг мероприятий — дискуссии, семинары, публичные обсуждения, да и просто обсуждение любых вопросов деятельности, — объясняет адвокат. — И, безусловно, их посещение может повлечь за собой ответственность за осуществление деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК. — прим. RT) с оговоркой, что лицо ранее привлекалось за аналогичное деяние к административной или уголовной ответственности».
* Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia)— организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.
** Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 01.07.2019.
*** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019
**** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
***** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.
Подпишитесь на нас
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 августа 2021, 16:15
|
31 июля 2021, 06:20
|
02 августа 2021, 06:00
|
31 июля 2021, 23:45
|
31 июля 2021, 10:55
|
29 июля 2021, 10:20
|
28 июля 2021, 00:25