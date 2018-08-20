Атака на Киссинджера говорит о поражении глубинного государства

• 78 • Аналитика

Призывы подвергнуть Киссинджера допросам в связи с делом Трампа в России некоторые эксперты уже оценили как предвестник гражданской войны в США. Так выглядит ситуация на самый первый взгляд. Дескать, там, в Вашингтоне совсем все с катушек съехали, на самого высшего авторитета американской политики устроили запугивающий наезд. Дескать, Киссинджер тоже не сирота и если его "крыша" вступиться вздумает, в Вашингтоне начнутся "святые 90-е" ельцинской России. А тогда всем в мире места мало будет.

Но если всмотреться повнимательнее, то видно, что в "наезде" неоконов на Киссинджера используется стратегема, в России более известная как "Кошку бьют - невестке знак подают". Через Киссинджера просто хотят накопать дополнительный материал против Трампа – сам по себе Киссинджер никому не нужен. Это музейный экспонат американской истории, дедушка, которого давно уже не слушают внуки.

Тут всё просто. Трамп – дитя республиканской партии. Но не руководства партии, а её глубинки. В этой партии имеет место раскол верхов и низов. Спонсоры партии прикормили верхи, верхи там неоконовские. Как, кстати, и у демократов – там одни и те же лица, как и доноры партий. Спонсоров республиканской (как и демократической) партии политика Трампа приводит в ужас.

Но рядовая республиканская партийная масса вместе с партийным электоратом республиканцев – это не неоконы, а их враги – классические консерваторы. Те самые "реднеки", "красношеие" типичные американцы. Они Трампа поддерживают. Задача неоконов – отсечь Трампа от партийной массы и от своего электората. Для этого отсечения понадобилось скомпрометировать Киссинджера и тем самым получить санкцию на расправу над Трампом.

Спецпрокурор Мюллер, расследующий "русский заговор" Трампа, увязывает в один пакет обвинения зятя Трампа Джареда Кушнера в проведении тайных встреч с русскими представителями и арест Марии Бутиной, обвиняемой в участии в организации этих встреч, точнее – в намерении принять участие в их организации. Как видим, если речь идёт о России, то отсутствие факта преступления в США уже не считается поводом для отсутствия обвинения. Да и над формулировкой обвинения особенно не заморачиваются.

Человека можно арестовать и посадить только по обвинению в намерении совершить нечто, что и преступлением пока назвать невозможно – организовать встречи работников посольства с оппозицией. В Москве, например, и в других странах мира, встречи американских послов с оппозицией – святое право. Но если речь о том, чтобы в США российский посол встретился с кандидатом на пост президента - это преступление, трактуемое как попытка вмешаться в выборы в США и угрожать их демократии, слабенькая, видать, демократия, раз ее такие встречи ломают на раз. С другой стороны, это как раз то, что называется "двойной стандарт" или "один стандарт в двух версиях - "для себя и для всех прочих".

Неоконами в США является узкая, но крайне могущественная группа либералов, системно появившаяся во власти США после Второй мировой войны вместе с Гарри Труменом на фашистские деньги, и окончательно перехватившая рычаги управления государством в ходе импичмента Ричарда Никсона, к чему приложила руку восходящая звезда неоконов Хиллари Клинтон.

Они принадлежат к противникам классического консерватизма и требуют полностью начать для упрочения американского мирового господства использовать экономическую и военную мощь США. Именно они ставят целью построение «Нового мирового порядка» в духе сатанизма и считают, что в мире нет места России как единому государству, а потому она подлежит разделу.

Именно поэтому нельзя всерьёз относиться к тому, что неоконы "наехали" на Киссинджера. Атака на Киссинджера - это не шаг к гражданской войне, а повод дезавуировать Трампа. Мостик, по которому к Трампу ведёт очень серьёзная дорога. Трампа надо оторвать от Киссинджера, и если уж Киссинджер виновен, то тем более виновен Трамп. От Киссинджера перейдут к Трампу.

Трамп же сам по себе фигура во многом случайная – на его месте мог быть любой, и американский правящий класс, состоящий из финансистов, а не промышленников, проглядел момент прихода Трампа. Ни при каких условиях враги Трампа постараются больше не допустить его новой победы. Но политика – не война, где бомба в одну воронку два раза не падает.

Неоконы потому теперь ведут себя так агрессивно в США, что на их взгляд политика лавирования и геополитических игр с Россией ведёт к проигрышу. Практически разгромленная и лежащая в руинах у ног американского победителя в 90-ые годы Россия не только возродилась как военная держава, но на начала возврат потерянных территорий. И если США продолжать играть с Россией по старым лекалам, то Россия через 10-15 лет сможет вернуться в границы бывшего СССР или почти в них вернуться. Применять силу, по их мнению, к России надо сейчас, пока она еще не так сильна, как будет через 5-10 лет. Через 5-10 лет будет уже поздно. Москва с каждым днём становится всё сильнее.

В принципе, по их мнению, США должны были применить эту силу ещё в 2007 году, когда Путин ещё готовился к своей Мюнхенской речи. Но момент был упущен. Поэтому сегодня необходимо отбросить все хитрые тактики и начать немедленно навёрстывать упущенное. Только сила пока ещё может дать результат в войне с Россией. Но и тут каждый потерянный день приносит пользу России и вред США. Недобитая в свое время Россия теперь создаёт США кошмар Крыма, Сирии, Донбасса и Абхазии с Южной Осетией. Если сейчас так, то через 3 года будет ещё хуже. Через 3 года возникнет русская газовая петля вокруг Европы, а через 5 лет Россия встанет на границе Польши, поглотив Украину и Белоруссию и нейтрализовав Прибалтику.

Виданное ли это дело – Трамп, президент США, клянчит у Европы место на газовом рынке, и ему нехотя, как с барского плеча, бросают брезгливое обещание. И кто? Немцы! И с чьей подачи? С подачи русских! Это не те ли страны, которых Америка так блестяще победила и разгромила совсем недавно? Так и ту квоту, которую дадут, ещё 100 раз ткнут Америке в нос, как одолжение, которое ничем не оправдано - цена-то непроходная в сравнении с газом русских. "Это куда же мы докатились?" - спрашивают неоконы. И нечего им ответить никому в США. Ни Бушу, ни Обаме, ни Трампу.

Пока в США играют в игру "Догони Трампа", финансовый капут приближается со стороны Уолл-Стрит. Там назревает катастрофа с так называемыми байбэками. Байбэк - это возможность обратного выкупа акций эмитентами, когда корпорация на полученную прибыль вместо выплаты дивидендов акционерам решает выкупать на рынке свои собственные акции, повышая стоимость оставшихся искусственным образом. Мало того, что это деньги, оторванные от технического развития – это огромный пузырь, который уже вырос на бирже до угрожающих размеров.

Угроза заключается в том, что с помощью байбэков корпорации снижают волатильность цен на свои акции, но выкуп производится не за наличные, а взяв на себя долги. Ведь акции выпущены и от того, что компания их выкупила назад, денег у неё не прибавилось и обязательств не уменьшилось. Это же не бизнес – сначала печатать акции, выпускать их на рынок, а потом скупать их назад только для того, чтобы цены слишком не раскачивались. Это торговля фондовыми инструментами фиктивного капитала с применением финансового рычага – левериджа, понимаемого как соотношение между вложениями в ценные бумаги с фиксированным доходом и с нефиксированным доходом. Такая операция увеличивает прибыль до вычета банковских процентов и налогов, но если проценты возрастут – а именно это сейчас в США и происходит – то прибыль резко сокращается. Всё это ведёт к росту общекорпоративного долга и дефолту. Тогда волатильность опять резко подскочит и на рынке начнётся обвал.

И вот представьте себе, сейчас ФРС США увеличивает ставку процента, а правительство готовит законопроект о налоговой реформе. То есть эти статьи расходов однозначно возрастут. А корпорации вкладывают деньги в обратный выкуп своих акций с рынка. И только для того, чтобы не взорвался финансовый пузырь, который уже раньше надут до потери управляемости. Редактор The Wall Street Journal провёл опрос среди руководства корпораций, что они намерены делать в таких условиях. Компании ответили - они будут тратить деньги на выкуп своих акций. На реновации и реконструкцию тратиться не намерены. Риск велик – непонятно, что будет с рынком. В таких ситуациях все ждут и стараются немного спустить давление в котле. Но то, что котёл рванёт, сомнений нет ни у кого.

Обычно в периоды рыночной неопределённости компании избегают обратного выкупа своих акций. Но сейчас в связи с ростом расходов на обеспечение долговых обязательств рынок ведёт себя парадоксально. Обратные выкупы растут на падающем рынке, чего обычно не бывает. Потому политики не хотят ждать наступления краха и намерены ограничить обратный выкуп. Ведь можно ограничивать размах колебаний цен, но когда придёт дата оплаты по долгам, тогда никакие стабильные цены не предотвратят корпоративный дефолт. То, что помогало в период нулевых и отрицательных процентных ставок, губит экономику в период их роста. А не расти они не могут, тогда рухнет весь банковский сектор из-за невозможности получать прибыль на отрицательных ставках, ведь эмиссия – это пожарная мера, а не норма.

Как ни поступай, в экономике США назревает кризис, сопоставимый с коллапсом. И в этой ситуации Россия отвоёвывает Крым, переворачивает Ближний Восток в Сирии и ломает сценарий США на Украине. При этом Европа теряет страх и почитание и показывает зубы, хотя и за деланной улыбкой. Пока только НАТО позволяет Америке втиснуться на газовый рынок Европы, но как надолго хватит этого ресурса? Китай продолжает наращивать экономические мускулы, и, несмотря на отрицательные прогнозы американских аналитиков, уверенно строит коммуникации по суше из Азии в Европу. Над миром Pax Americana нависла невиданная ранее угроза. И реакция на неё уже запоздала.

В этой ситуации Трамп пытается разбить сложившуюся за ХХ век систему глобального американского господства финансовых монополий и вернуть господство американским промышленникам. Тут же возникает острейший конфликт двух ветвей американской элиты. Этим конфликтом немедленно пользуются все американские геополитические конкуренты. Персонификация конфликта – Трамп. Поле конфликта – партийная система США.

Там конкурирующие группы американской политической элиты борются за глобальные сценарии. Атака на Киссинджера – это атака на одного из сценаристов, чей сценарий кажется неоконам слишком долгим и потому опасным. В нём слишком много звеньев и потому слишком велика опасность того, что что-то пойдёт не так. И потом – уже нет времени. Игра в шахматы переходит в игру в регби. Все спешат – и неоконы, и ЕС, и Китай, и Россия.

Эпоха Киссинджера закончилась. Зачарованные мощью США неоконы не видят иного пути, кроме применения всего того, что было накоплено для этого момента. Однако мир срочно ищет способы нейтрализации американской угрозы. И чем сильнее в США неоконы, тем быстрее идёт оформление антиамериканских альянсов в системе глобальных международных отношений. И тем скорее в государствах этих альянсов формируются собственные антиамериканские элиты. Антинеоконовский интернационал – это перспектива ближайшего времени, какое бы название ни носила эта организация.

Александр Халдей

Источник

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники