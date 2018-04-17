Атака на Хомс: СМИ сообщили о новом ракетном обстреле военной базы в Сирии

Средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар по провинции Хомс. По данным сирийских источников, одной из целей могла быть правительственная база Шайрат — именно по ней в апреле 2017 года США выпустили более 50 «Томагавков». Военным удалось сбить порядка десяти ракет, жертв и разрушений на земле нет. Дамаск пока не прокомментировал сообщения о возможном ударе. По информации региональных СМИ, к атаке причастны ВВС Израиля. Официально эти сведения не подтверждены. Чуть более недели назад два израильских истребителя выпустили по Сирии восемь управляемых ракет.

Сирийские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 апреля отразили ракетный удар по провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское правительственное информационное агентство SANA. В результате удара погибших и пострадавших нет.

По информации местных СМИ, ракетный удар мог быть нацелен на военную базу Шайрат. Именно по ней в апреле 2017 года нанесли удар Соединённые Штаты. Тогда по правительственному объекту было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк».

По разным данным, сирийским ПВО удалось сбить от трёх до девяти ракет. При этом официальных подтверждений удара со стороны правительства Сирии пока не поступало.

Источник РИА Новости в армии Сирии подтвердил атаку на Шайрат.

По словам собеседника агентства, сирийским военным удалось сбить порядка десяти ракет.

В то же время появляются данные, что целями атак могла стать не только база Шайрат в провинции Хомс, но и аэродром Думейр, который находится в 50 км от столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Al Ekhbariya.

По данным источника в военном командовании арабской республики, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить ещё три ракеты на подлёте к Думейру.

Ракетные удары по сирийским правительственным объектам могли нанести военно-воздушные силы Израиля. Такие данные сообщает портал Al Masdar. По его информации, ВВС Израиля могли атаковать цели из воздушного пространства Ливана. Официально эта информация пока не подтверждается.

Напомним, что чуть более недели назад Израиль наносил удары по Сирии. 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе T4. Как сообщили в Минобороны России, по аэродрому было выпущено восемь управляемых ракет.

Комментируя сообщения СМИ о возможной причастности Израиля к обстрелу сирийских баз, представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сообщил, что не располагает такими данными.

«Я не располагаю информацией о каких-либо инцидентах такого типа», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Региональные СМИ тем временем сообщают о напряжённой обстановке у сирийско-ливанской границы. Так, Sky News Arabiya приводит свидетельства очевидцев о сильных взрывах, которые слышны в долине Бекаа на востоке Ливана.

Телестанция Al Manar информирует об интенсивных полётах, которые ночью проводят самолёты военно-воздушных сил Израиля над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах.

«Американской активности в этом районе нет»

Соединённые Штаты не причастны к возможному удару по сирийской правительственной базе. Пентагон в настоящее время не проводит каких-либо военных операций в провинции Хомс. Так информация об ударе прокомментировал официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон.

«Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», — сообщил американский военный агентству ТАСС.

Каких-либо других данных о возможном ударе по Сирии у Пентагона не имеется, добавил Пэхон.

14 апреля Соединённые Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирийской арабской республики. Поводом стали неподтверждённые сообщения о химатаке в городе Дума.

Российская сторона опровергла эти заявления, призвав партнёров дождаться визита на место предполагаемой химатаки экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Не дождавшись анализа экспертов, коалиция выпустила более 100 ракет по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии.

Комментируя ситуацию, глава МИД России Сергей Лавров в интервью BBC подчеркнул, что такие действия Запада стали «сигналом» боевикам для проведения провокаций.

«Я рассматриваю это как сигнал «плохим парням», в частности «Белым каскам», для проведения провокации», — заявил Лавров.

Удар Израиля

В ночь на 9 апреля два истребителя F-15 военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по сирийской авиабазе T4. Атака велась с территории Ливана, израильские самолёты не заходили в воздушное пространство Сирии.

«9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», — сообщили 9 апреля в Министерстве обороны России.

В ходе противовоздушного боя подразделения сирийских вооружённых сил уничтожили пять управляемых ракет, ещё три достигли западной части аэродрома.

В министерстве иностранных дел Сирии подчеркнули, что ракетный удар ВВС Израиля является косвенной реакцией на успехи сирийской армии в борьбе с боевиками на территории арабской республики.

«Эта израильская атака представляет собой косвенный ответ на успех сирийской арабской армии в изгнании террористических группировок из пригорода Дамаска и других районов Сирии», — цитирует письмо SANA.

В Дамаске особенно подчеркнули, что Сирия оставляет за собой право защищать своё население и территорию любым способом.

РИА Новости

10 апреля стало известно, что посол Израиля в Москве Гарри Корен вызван на встречу в МИД России для обсуждения ситуации в Сирии.