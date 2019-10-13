Атака на иранский танкер: Трамп использует саудитов как пушечное мясо

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Гасанов Камран

С мая этого года напряжённость в районе Персидского залива достигла такого уровня, что эксперты со всего мира делают ставки о дате начала войны Ирана и Саудовской Аравии. Сегодняшний инцидент произошёл в водах Красного моря, но, по всей видимости, речь идёт именно о саудовско-иранских «разборках».

Утром иранские информагентства сообщили об атаке на танкер Sanitized Национальной иранской нефтяной компании в 120 км от саудовского портового города Джидда. В результате нападения произошёл пожар и утечка нефти в Красное море. По информации иранского агенства «Нур», экипаж не пострадал, а утечка уже приостановлена.

Никто из членов экипажа не пострадал при взрыве. Ситуация находится под контролем,

— говорится в сообщении.

В Иране атаку назвали терактом и пообещали «призвать к ответственности» всех причастных к ней. При этом Иранская национальная танкерная компания отрицает спекуляции о причастности Саудовской Аравии.

Танкерная война

Конфликт в регионе обострился после того, как в мае неизвестные атаковали четыре танкера — из них два саудовских — у берегов ОАЭ. Спустя месяц последовали новые диверсии. 13 июня в Оманском заливе был обстрелян танкер Front Altair норвежской компании Frontlin и танкер Kokuka Courageous, принадлежавший японской транспортной компании Kunihana Sangyo. В обоих нападениях США, Саудовская Аравия и их союзники обвинили Иран.

В августе танкерная война обрела новое измерение. Британия у берегов Гибралтара захватила иранское судно, перевозившее нефть в Иран. Иранцы в ответ «взяли в заложники» британский корабль.

Судно Kokuka. Повреждения от взрыва. Фото: US Navy/Globallookpress

Кульминацией противостояния стали взрывы на двух крупнейших НПЗ Саудовской Аравии, из-за чего экспорт её нефти упал больше, чем в два раза. Ответственность за нападение взяли на себя проиранские повстанцы в Йемене из племени хуситов, по которым авиация Королевства Саудовской Аравии (КСА) и союзных стран с 2015 года наносит авиаудары. Несмотря на это, в Эр-Рияде вину за уничтожение нефтяных объектов снова повесили на Тегеран. США и ЕС выразили такую же позицию.

«Корень зла» — санкции США

Учитывая региональный расклад, можно вполне допустить причастность Исламской Республики Иран (ИРИ) к нападениям на суннитскую монархию и её объекты. США в августе ввели против Тегерана нефтяные санкции. Дональд Трамп пригрозил довести экспорт ИРИ до «нуля баррелей в сутки». Европейцы подчиняются санкциям США. Когда Трамп лишает иранцев средств к существованию, они считают себя вправе нанести асимметричный удар — по союзникам США.

Сегодняшний взрыв на танкере в Красном море — это продолжение запущенного Трампом витка напряжённости на Ближнем Востоке. Втянутая в конфликт с ИРИ Саудовская Аравия, очевидно, мстит за свои танкеры и НПЗ. Иранские госканалы уже объявили, что танкер поражён двумя ракетами, выпущенными с территории КСА.

Конфликт Ирана и Саудовской Аравии наносит обеим сторонам экономический урон. Его бенефициаром остаются США. Пользуясь и провоцируя агрессию Тегерана, Вашингтон склоняет ЕС к тому, чтобы выйти из «ядерной сделки» и присоединиться к антииранским санкциям. Не так давно руководители Франции и Британии заявили о готовности пересмотреть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Чтобы убедить Брюссель в том, что Иран — «корень зла», США готовы пустить в мясорубку своих союзников из Персидского залива.

Фото: sebos/ Shutterstock.com

Ради Израиля

Старается Трамп не только ради себя, но и ради Израиля. Под предлогом «агрессивный Иран» США будут активнее требовать вывода иранской армии из Сирии. Экономическое удушение Ирана сократит его возможности распространять влияние не только в Сирии, но и в Йемене, Бахрейне, Ираке, Ливане и Палестине.

Интересы России

Россия с каждой из двух региональных держав поддерживает партнёрские отношения. С Ираном они вместе защищают Башара Асада в Сирии. С Саудовской Аравией регулируют мировые цены на нефть. 14 октября Владимир Путин впервые с 2007 года посетит КСА и ОАЭ.

На фоне новостей из Красного моря цена нефти марки Brent подскочила до 60 долларов за баррель. Российский бюджет пополняется быстрее, когда Иран и Саудовская Аравия стоят на грани войны. Однако геополитические риски перевешивают конъюнктурные финансовые выгоды. Возможная открытая война создаст хаос, который затронет соседнюю Сирию и подорвёт восстановленные за последние годы позиции России в регионе.