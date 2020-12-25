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Атака на Чубайса: Почему Ходорковский нанёс удар именно сейчас. Мардан назвал причину

25 декабря 2020, 09:30  •  189 • Политика
Чубайс требует, чтобы Ходорковский извинился за слова о взятке в 3 миллиона долларов в 1996 году. Почему эта тема всплыла именно сейчас, рассказал Сергей Мардан.
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс потребовал извинений от беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского за обвинения во взятке. Почему Ходорковский нанёс удар по Чубайсу именно сейчас, объяснил журналист Сергей Мардан.
Речь идёт об интервью олигарха украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нём Ходорковский рассказал, как Чубайс в 1996 году получил взятку в 3 миллиона долларов за организацию встречи олигархов с главой России Борисом Ельциным. Экс-глава Роснано утверждает, что это ложь, и требует извинений.
Почему М.Б.Ходорковский напрыгнул на Чубайса именно сейчас? Что мешало ему сообщить уважаемой публике, что Анатолий Борисович взяточник и вор, год или пять лет назад?
- задаётся вопросом Сергей Мардан.
Журналист предполагает, что всё дело в планах уходящей администрации США "воткнуть осиновый кол в сердце Северному потоку - 2" и назначении Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Мардан предполагает, что экс-главе Роснано поручили урегулировать этот вопрос с новой администрацией Джо Байдена. А Ходорковский стремится этому помешать.
Миссия Чубайса должна быть провалена ещё не начавшись. Предательство демократии, да ещё за жалкие 3 миллиона долларов, никак не повредят его репутации в России (её тут просто нет). Зато сделают его токсичным для Вашингтона,
- пишет Сергей Мардан в своём Telegram-канале.
Аналогичного мнения придерживается политэксперт Марат Баширов. Он уверен, что Ходорковский хочет избавиться от "переговорщика" с Западом.

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