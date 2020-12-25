|
Атака на Чубайса: Почему Ходорковский нанёс удар именно сейчас. Мардан назвал причину
25 декабря 2020, 09:30 • 189 • Политика
Чубайс требует, чтобы Ходорковский извинился за слова о взятке в 3 миллиона долларов в 1996 году. Почему эта тема всплыла именно сейчас, рассказал Сергей Мардан.
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс потребовал извинений от беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского за обвинения во взятке. Почему Ходорковский нанёс удар по Чубайсу именно сейчас, объяснил журналист Сергей Мардан.
Речь идёт об интервью олигарха украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нём Ходорковский рассказал, как Чубайс в 1996 году получил взятку в 3 миллиона долларов за организацию встречи олигархов с главой России Борисом Ельциным. Экс-глава Роснано утверждает, что это ложь, и требует извинений.
- задаётся вопросом Сергей Мардан.
Журналист предполагает, что всё дело в планах уходящей администрации США "воткнуть осиновый кол в сердце Северному потоку - 2" и назначении Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Мардан предполагает, что экс-главе Роснано поручили урегулировать этот вопрос с новой администрацией Джо Байдена. А Ходорковский стремится этому помешать.
- пишет Сергей Мардан в своём Telegram-канале.
Аналогичного мнения придерживается политэксперт Марат Баширов. Он уверен, что Ходорковский хочет избавиться от "переговорщика" с Западом.
189
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2020, 19:30
|
21 декабря 2020, 16:35
|
19 декабря 2020, 20:35
|
22 декабря 2020, 23:45
|
22 декабря 2020, 22:50
|
19 декабря 2020, 04:05
|
20 декабря 2020, 17:40