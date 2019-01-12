Атака на беспилотник ОБСЕ: ВСУ устроили стрельбу в Донбассе

На подконтрольной ВСУ территории в Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат, рассказали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам наблюдателей, последний раз дрон видели у Попасной, которая находится под контролем украинской армии. Со своей позиции на восточной окраине населенного пункта наблюдатели руководили полетом беспилотника, который следил за снегоуборочными работами на автодороге T-0504 «Красноармейск».

«Наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5–2 километра к востоку от своего местонахождения. После этого управление беспилотником было утеряно: он начал терять высоту. Наблюдателям не удалось его вернуть», — приводит ФАН заявление пресс-службы миссии.

В начале нынешнего года представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что Киев может устроить новую провокацию, чтобы возобновить в стране военное положение.

По его мнению, западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать войну в Донбассе.

«Это подтверждает, что Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов и повышения рейтинга», — сказал военный.

В канун Нового года ВСУ провели воздушную разведку в направлении Горловки, используя беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной республики Даниил Безсонов.

«За прошедшие сутки зафиксированы полеты БПЛА противника на Горловском направлении.

Отмечу, что факт использования летательных аппаратов является прямым нарушением Минских соглашений», — сообщил представитель ополченцев.

Кроме того, по его словам, на Донецком направлении военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ «под командованием военного преступника [полковника] Мишанчука» трижды обстреляли населенный пункт Жабичево. Было выпущено 58 гранат из автоматического гранатомета, произведено более ста выстрелов из зенитной установки, сообщил Безсонов.

Также солдаты ВСУ применяли стрелковое оружие, тем самым нарушив режим прекращения огня. Среди мирных жителей жертв не было, объекты гражданской инфраструктуры в Жабичево не были повреждены, передает НСН.

В октябре прошлого года украинские силовики применили ударный беспилотный летательный аппарат, в результате чего на окраине Донецка загорелся жилой дом, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Дрон сбросил зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка к западу от Донецка. Представитель ведомства отметил, что «жертв среди мирного населения удалось избежать». На место пожара прибыли работники МЧС республики. При этом пожарные не могут приступить к тушению, поскольку ВСУ открыли огонь по сотрудникам МЧС.

Тогда же

сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе сообщили, что потеряли беспилотный летательный аппарат на территории Донецкой области.

«В 1:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда тот пролетал на высоте примерно 7000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского. В течение ориентировочно 35 минут до потери связи с беспилотником в районах вблизи Сауровка и Нижнекрынское с определенной периодичностью отмечались препятствия, по оценке, в результате глушения», — сообщили в ОБСЕ.

Отмечалось, что беспилотный аппарат не вернулся к пункту управления на подконтрольной украинскому правительству территории.

В июне прошлого года беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk провел разведку над Донбассом и вдоль побережья Крыма, сообщалось в твиттер-аккаунте PlaneRadar. БПЛА вылетел в 9.00 мск с базы НАТО Сигонелла, расположенной в Италии.

Отмечалось, что курс летательного аппарата пролегал над населенными пунктами неподалеку от линии разграничения конфликтующих сторон в Донбассе, а также рядом с побережьем Крыма и Краснодарского края.

В начале 2018 года американский стратегический бомбардировщик США RQ-4B провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщали мониторинговые западные авиационные ресурсы.

Указывалось, что дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, после чего курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на востоке Украины около суток. Полет осуществлялся на высоте около 15,5 тысяч метров и скорости 600 км в час. Дрон вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии.