Атака на американскую базу в Ираке: СМИ сообщают о погибших и раненых

Агентство Reuters, сославшись на два анонимных источника в правительстве США, сообщило, что атакован военный лагерь Таджи в Ираке. Убиты два американских солдата и один военный из Великобритании. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно, информация продолжает поступать.

По словам чиновников, слишком рано обвинять кого-либо в атаке. Согласно предварительной версии, ракеты выпустили "поддерживаемые Ираном ополченцы". Подобные группировки, пишет агентство, регулярно атакуют ракетами и артиллерией базы в Ираке, где размещены американские войска. Также от бомбардировок страдает и территория вокруг посольства Соединённых Штатов в Багдаде.

Военно-воздушные силы США ударили по базе КСИР (Корпус стражей исламской революции), расположенной в иранском Абу-Кемале. Этот город находится в восточной части Сирии на границе с Ираком. Об этом сообщило РИА "Новости".