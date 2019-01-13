Атака на аэропорт Дамаска: Нетаньяху подтвердил информацию о нанесении ВВС Израиля ударов в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что ВВС страны нанесли удары по территории аэропорта в сирийском Дамаске. По его словам, целью атаки якобы были «иранские склады с оружием». МИД Сирии назвал инцидент «вероломной агрессией» и попыткой «продлить кризис и войну с террористами». Также сирийское внешнеполитическое ведомство направило письма с протестом Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности международной организации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что истребители Военно-воздушных сил страны нанесли удары по хранилищу, расположенному на территории международного аэропорта Дамаска.

«Только за последние 36 часов ВВС атаковали иранские склады с оружием в международном аэропорту Дамаска. Серия последних ударов — доказательство того, что мы как никогда полны решимости действовать против Ирана в Сирии в точном соответствии с нашими обещаниями», — заявил он во время заседания кабмина.

При этом ночью, по его словам, израильская авиация нанесла удар по двум «террористическим объектам» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщалось ранее в Twitter Армии обороны Израиля, атака была проведена в ответ на запуск ракеты в направлении территории еврейского государства.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие Израиля обнаружили тоннель группировки «Хезболла» на границе с Ливаном.

«Сегодня утром мы объявили об обнаружении нового тоннеля на северной границе, возможно, самого важного, который нужно уничтожить. Таким образом, мы приближаемся к достижению поставленной нами цели — уничтожить тоннельное оружие «Хезболлы», — пояснил глава израильского правительства.

При этом подчеркнём, что заседание кабмина началось с подведения итогов работы начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота, который уходит в запас после 40 лет службы.

«Мы очень успешно действовали, чтобы предотвратить создание иранского военного плацдарма в Сирии, и ЦАХАЛ сотни раз наносил удары по целям Ирана и «Хезболлы». Мы действовали вместе против производства высокоточного оружия в Ливане, против тоннелей ХАМАСа на границе с сектором Газа, работали над демонтажем вооружения «Хезболлы» в Ливане в ходе операции «Северный щит», — заметил Нетаньяху.

4 Years as Chief of the General Staff

40 years of service in the IDF

1 mission: Defend the State of Israel.

Lt. Gen. Gadi Eisenkot, thank you for your leadership. pic.twitter.com/wY7ZFO5sv1 — Israel Defense Forces (@IDF) 13 января 2019 г.

«Попытка продлить кризис в Сирии»

В ночь на субботу, 12 января, сирийское государственное агентство SANA сообщило, что силы противовоздушной обороны САР отражают воздушную атаку. При этом не уточнялось, кто именно осуществляет удары.

Позднее военный источник SANA уточнил, что ответственность за авиаудары лежит на Израиле. При этом большая часть запущенных по территории международного аэропорта Дамаска ракет была перехвачена. В то же время работа авиаузла не прекращалась.

Напомним, что 25 декабря 2018 года ВВС Израиля нанесли авиаудары по западной части Дамаска, создав прямую угрозу двум пассажирским самолётам, заходившим на посадку в аэропорты ливанского Бейрута и сирийской столицы. В Министерстве обороны Российской Федерации охарактеризовали произошедшее как «провокационные действия».

«Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолёт из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим», — пояснял официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Между тем Министерство иностранных дел Сирии направило письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности ООН — с 1 января эта роль перешла к представителю Доминиканской Республики Хосе Вайзингеру.

«Эта вероломная агрессия является продолжением попыток Израиля продлить кризис и войну с террористами в Сирии и поднять моральный дух остатков террористических группировок, действующих в качестве его агентов. Кроме того, это ещё одна попытка израильского правительства уйти от решения обострившихся внутренних проблем», — говорится в заявлении МИД САР.

По мнению сирийских дипломатов, подобные нападения со стороны Израиля становятся возможны исключительно благодаря «военному, политическому и медиаприкрытию, предоставляемому американской администрацией».

Подчеркнём, что в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством»* и сообщил о выводе военного контингента из Сирии. Между тем в начале января глава Белого дома отказался уточнить конкретные сроки, в которые примерно 2 тыс. американских солдат покинут территорию САР.

На этом фоне государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон работает над созданием Ближневосточного стратегического альянса, который, в частности, будет противостоять «самым серьёзным угрозам в регионе».

«Соединённые Штаты будут и впредь заботиться о том, чтобы наш союзник Израиль имел военный потенциал для самообороны, в том числе от агрессивного авантюризма иранского режима», — пояснил глава американской дипломатии в ходе выступления 10 января.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.