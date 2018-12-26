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Атака израильских истребителей в Сирии создала угрозу гражданским самолетам

26 декабря 2018, 16:24  •  65 • В России

Как заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, атака F-16*, находившихся в воздушном пространстве Ливана, по территории Сирии, совпала по времени с посадкой двух гражданских лайнеров в аэропорты ливанской и сирийской столиц.

Сирийские диспетчеры вынуждены были перенаправить один из этих бортов из зоны Дамаска в Хмеймим. Это предотвратило возможную трагедию - ведь сирийские ПВО не могли не ответить на израильскую атаку с воздуха.

На Сирию в итоге было сброшено 16 управляемых авиабомб. 14 из них оказались уничтожены сиолами ПВО арабской республики. А две оставшиеся попали в логистический центр 138-й бригады сирийской армии к западу от Дамаска.

Было ранено трое сирийских военных. Гражданские, в том числе пассажиры двух лайнеров, не пострадали.

* F-16 - Fighting Falcon, самый распространенный в мире (более 4500 машин) производимый в США легкий истребитель 4 поколения. Стоит на вооружении 25 стран

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