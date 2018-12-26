|
Атака израильских истребителей в Сирии создала угрозу гражданским самолетам
26 декабря 2018, 16:24 • 65 • В России
Как заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, атака F-16*, находившихся в воздушном пространстве Ливана, по территории Сирии, совпала по времени с посадкой двух гражданских лайнеров в аэропорты ливанской и сирийской столиц.
Сирийские диспетчеры вынуждены были перенаправить один из этих бортов из зоны Дамаска в Хмеймим. Это предотвратило возможную трагедию - ведь сирийские ПВО не могли не ответить на израильскую атаку с воздуха.
На Сирию в итоге было сброшено 16 управляемых авиабомб. 14 из них оказались уничтожены сиолами ПВО арабской республики. А две оставшиеся попали в логистический центр 138-й бригады сирийской армии к западу от Дамаска.
Было ранено трое сирийских военных. Гражданские, в том числе пассажиры двух лайнеров, не пострадали.
* F-16 - Fighting Falcon, самый распространенный в мире (более 4500 машин) производимый в США легкий истребитель 4 поколения. Стоит на вооружении 25 стран
Подпишитесь на нас
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
26 декабря 2018, 05:09
|
24 декабря 2018, 06:12
|
19 декабря 2018, 20:24
|
25 декабря 2018, 03:09
|
23 декабря 2018, 00:56
|
24 декабря 2018, 01:09
|
22 декабря 2018, 23:09