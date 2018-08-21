Атака инкогнито: по Кабулу ударили ракетами

По президентскому дворцу в Кабуле в день празднования Курбан-байрама был нанесен ракетный удар. Атака на столицу Афганистана произошла утром вторника, в 09:00 по местному времени (07:30 мск).

В это время президент Афганистана Ашраф Гани выступал перед гражданами по случаю исламского праздника. Сразу после атаки он заявил, что, несмотря на существование группировок, продолжающих насилие, «ракеты не смогут остановить развитие Афганистана».

Впоследствии стало известно, что сотрудники сил безопасности ликвидировали двух нападавших, запустивших ракеты по Кабулу. Сейчас ведется бой с остальными боевиками.

Объем ущерба, нанесенного ракетами, не разглашается. Также нет информации о жертвах среди мирного населения и силовиков. Пока ни одна из террористических группировок, действующих на афганской территории, не взяла на себя ответственность за теракт. Посольство Российской Федерации в Кабуле не пострадало, поскольку располагается в другом районе афганской столицы.

Теракты в Афганистане происходят регулярно. 20 января 2018 года было совершено нападение на отель «Интерконтиненталь». Группа вооруженных автоматическим огнестрельным оружием мужчин в военной форме вошла в здание отеля и открыла огонь по его постояльцам и посетителям. Очевидец произошедшего рассказал журналистам, что нападавшие талибы выкрикивали ряд антизападных лозунгов, выбирая в качестве мишеней именно иностранцев, призывая «убивать их всех, хороших или плохих».

В момент теракта в здании «Интерконтиненталя» проходили сразу две свадьбы и Всеафганская конференция по информационным технологиям. Ответственность за захват заложников на себя взяла террористическая организация «Талибан» (запрещена в России).

В атаке принимали участие пять террористов. Все они были ликвидированы в результате 18-часовой спецоперации афганской полиции.

Начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Данеш заявил, что действия афганского спецназа помогли освободить 126 постояльцев и сотрудников отеля, среди которых 41 иностранный гражданин. При этом более 150 человек сумели сбежать из отеля еще до начала операции, после того как услышали первые звуки стрельбы. Телеканал TOLONews со ссылкой на военный источник сообщил, что в результате нападения погибли 43 человека. Однако выжившие при атаке посетители отеля также утверждают, что число погибших выше названного правительством.

27 января в Кабуле взорвалась бомба внутри кареты скорой помощи, когда машина приблизилась к контрольно-пропускному пункту полиции. В результате взрыва автомобиля погибли 103 человека, пострадали 235 человек, среди которых множество полицейских. Ответственность взяли на себя талибы.

22 апреля около центра для регистрации избирателей в Кабуле прогремел еще один взрыв. Два взрывных устройства привел в действие террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Впоследствии число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 29 человек.

16 июня во время встречи представителей правоохранительных органов Афганистана и членов группировки «Талибан» произошел взрыв. Инцидент произошел в городе Нангархар. По данным правоохранительных органов, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек.

12 июля в афганском городе Газни в результате столкновения боевиков террористической группировки «Талибан» с правительственными войсками Афганистана погибли не менее 103 человек, еще 133 получили ранения.

23 июля в результате взрыва в международном аэропорту Кабула погибли 14 человек и около 60 пострадали, сообщили в министерстве внутренних дел Афганистана. По словам очевидцев, взрыв произошел у входа в аэропорт. Отмечается, что незадолго до нападения в Кабул прибыл первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, однако его кортеж успел покинуть район аэропорта до теракта. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.

Около двух сотен пассажиров трех автобусов, следовавших в Кабул, были захвачены боевиками 20 августа в провинции Кундуз. Ответственность за захват взял на себя Талибан. Спустя пару дней стало известно, что боевики движения «Талибан» освободили 160 мирных жителей, захваченных в заложники днем ранее, однако удерживают 20 военных и полицейских.

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России ранее выпустил анализ обстановки в Афганистане. Военно-политическая обстановка остается чрезвычайно напряженной, говорится в документе на сайте ведомства. В стране действуют экстремистские и террористические группировки различного толка. Власти не способны эффективно контролировать ситуацию. Происходят постоянные вооруженные вылазки талибов, в том числе — в столице и окрестностях.

«Вследствие упомянутых факторов» МИД России не рекомендует российским гражданам совершать какие-либо поездки в Афганистан в принципе.