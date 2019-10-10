Атака границы: Турция наносит удары в Сирии. LIVE • 63 • Война Трансляция С начала С конца Не обновлять Обновлять 22:57 ЕС также предупредил Турцию, что может урезать платежи государству. Союз предоставляет их ей с 2015 года за то, что она закрыла границы для направляющихся в Европу нелегалов. 22:45 Помимо того, ЕС раскритиковал планы Анкары создать «зону безопасности» для высылки туда находящихся на турецкой территории мигрантов из Сирии. «Маловероятно, что так называемая «зона безопасности» на севере Сирии, которую хочет создать Турция будет соответствовать установленным ООН международным критериям для возвращения беженцев. ЕС подтверждает свою позицию, что любое возвращение беженцев должно осуществляться в безопасных условиях, иные попытки демографических перемещений будут неприемлемы. ЕС не будет предоставлять финансовой помощи для регионов, где нарушаются права местного населения», — указали в документе. 22:33 Члены ЕС выразили мнение, что действия Турции также подрывают безопасность местных партнеров коалиции — так Брюссель назвал курдские вооруженные отряды, выступавшие главными союзниками США в Сирии. Именно против них и была организована турецкая операция. 22:20 Кротк того, в ЕС обратили внимание, что односторонние действия Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с террористами. Там напомнили, что Турция является членом этой коалиции. 22:08 Все страны ЕС призвали Турцию остановить операцию в Сирии. В распространенном заявлении Совета ЕС, утвержденном всеми 28 государствами сообщества, говорится, что военная операция на севере САР ставит под угрозу борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также грозит новыми потоками беженцев. По этой причине боевые действия должны быть прекращены, убеждены члены союза. 21:55 В ООН выразили надежду, что операция Анкары не повлияет на процесс формирования конституционного комитета Сирии. «Мы определенно пытаемся идти на полной скорости с запуском конституционного комитета. И мы продолжаем этот процесс. И мы, конечно, надеемся и ожидаем, что этот процесс продолжится», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. 21:47 Между тем в минобороны Турции пообещали принять все необходимые меры для предотвращения гибели мирного населения в ходе операции «Источник мира». «Мишенями операции будут только террористы, схроны их оружия, их транспортные средства и укрытия, как это было в предыдущих операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», — говорится в сообщении ведомства. 21:36 В то же время Египет потребовал экстренного созыва Лиги арабских государств (ЛАГ) для обсуждения военной операции Турции в Сирии. В организации уже осудили действия Анкары, которые являются «нарушением сирийского суверенитета». 21:23 Эксперты называют турецкую военную операцию в Сирии «судьбоносной битвой». По мнению сирийского политолога Ахмада ад-Дерзи, приобретение контроля над территориями на северо-востоке Сирии позволит Эрдогану стать основным политическим игроком в регионе. «Судьба турецкого президента под большой угрозой, так как он взял с собой весь турецкий народ в путь к фантазии о возвращении к прежнему устройству – к Османскому халифату», — цитирует слова ад-Дерзи РИА «Новости». 21:15 Тем временем силы турецкой армии и оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА) вошли в сирийский город Телль-Абъяд, передает РИА «Новости». По его данным, в городе начались столкновения с бойцами курдских SDF. 21:09 Anadolu опубликовало видеозапись первых ударов турецких войск в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии. На кадрах можно увидеть последствия ударов и турецкие самолеты. 21:04 При этом действиями Турции в Сирии весьма обеспокоен генсек ООН Антониу Гутерреш. По словам заместителя официального представителя генсека Фархана Хака, Гутерреш призвал Анкару соблюдать Устав ООН. «Любые военные операции должны полностью уважать Устав ООН и международное гуманитарное право. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с международным правом», — добавил Хак. 20:56 Между тем все страны Евросоюза призвали Турцию остановить свою операцию в Сирии. В заявлении Совета ЕС говорится, что действия Анкары подрывают стабильность региона и повышают страдания мирных жителей. «Действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ, коалицией, членом которой является сама Турция», — отмечается в сообщении. 20:44 К слову, Трамп, в своем комментарии об операции Турции в Сирии, отметил, что Анкара несет ответственность за плененных террористов «Исламского государства» (запрещена в РФ). «Турция отныне несет ответственность за обеспечение того, чтобы все боевики ИГ, находящиеся в плену, оставались в тюрьме, и чтобы ИГ не возродилось ни каким образом и ни в каком виде», — подчеркнул президент США. 20:37 В то же время посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что единственной целью военной операции Турции является реализация экспансионистских планов страны. «Последствия будут крайне серьезными, и Сирия предпримет все возможные меры, прямые и непрямые, симметричные и ассиметричные, чтобы заставить Турцию заплатить высокую цену за ее агрессию и нарушение нашей территориальной целостности», — цитирует слова Мустафы РИА «Новости». 20:25 В ЕС заявили, что военная операция Турции в Сирии ставит под угрозу борьбу против террористов в регионе. В Брюсселе также считают, что действия Анкары могут привести к новыми потоками беженцев из республики. 20:14 При этом, по данным Fox News, Трамп приказал американским военным не вмешиваться в операцию Турции в Сирии. Источники телеканала утверждают, что курдские формирования запросили помощь у сил США в Сирии после ударов турецкой авиации. 20:09 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет турецкую операцию в Сирии. По его словам, данная операция является «плохой идеей». «Турция обязалась защищать мирное население, религиозные меньшинства, включая христиан, гарантировать, чтобы не разразился гуманитарный кризис, и мы будем требовать от них соблюдения этого обязательства», — цитирует слова американского лидера пресс-служба Белого дома. «Нелепые войны»: Трамп решил вывести войска из Сирии 20:03 Однако представитель Сирийского демократического совета (СДС) в США Бассам Сакер заявил, что Вашингтон не будет участвовать в конфликте между сирийскими курдами и Турцией, передает РИА «Новости». По его словам, США не обещали курдам защиты. «Мы знаем, что они никогда не будут вовлечены в это противостояние», — подчеркнул Сакер. 19:55 Россия готова способствовать диалогу между официальным Дамаском и курдскими общинами на границе с Турцией, чтобы избежать эскалации конфликта, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, накопившиеся озабоченности могут быть сняты не военными операциями, а налаживанием прочного мира в суверенной и территориально целостной Сирии. «Нужен, в первую очередь, диалог между Дамаском и курдскими общинами на границе с Турцией. И мы, конечно же, готовы всецело способствовать этому диалогу», — цитирует Косачева ТАСС. 19:43 Бойцы арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» могут оставить контролируемые ими территории на северо-востоке Сирии без ощутимого сопротивления, считает сирийский политолог Али Аль-Ахмад. «Они (курды) действительно могут просто оставить свои районы, чтобы Турция их захватила. Это большая игра под руководством США. Они могут оставить свои районы для радикалов», — цитирует слова Аль-Ахмада РИА «Новости». 19:35 Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара проинформировала Дамаск о начале операции «Источник мира». «Мы уведомили его дипломатической нотой через его генконсульство в Стамбуле», — отметил Чавушоглу. Однако он не стал комментировать заявления Дамаска, касательно незаконности такой операции. 19:34 Сирийские СМИ сообщают, что турецкая армия наносит удары по дамбе «Мансура» в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. При этом водохранилище, на котором находится дамба, снабжает водой более 2 млн человек. 19:28 Юнкер от всего ЕС выразил признательность Турции за размещение сирийских беженцев и напомнил, что союз предоставил Анкаре «существенную помощь для этого (€6 млрд за закрытие границы для нелегальных мигрантов с 2015 года — «Газета.Ru»)». «Но если цель Турции — создать некую зону безопасности, не ожидайте, что ЕС будет платить за это. Долговременное решение сирийского конфликта возможно только путем реального политического диалога», — предупредил глава Еврокомиссии. 19:17 Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе. «Турция является нашим партнером, мы признаем, что у Турции есть свои озабоченности в сфере безопасности. Но при этом я призываю Турцию и всех остальных игроков действовать сдержанно и ответственно. Я призываю Анкару остановить военную операцию, которая разворачивается сейчас. Вторжение усилит страдания гражданских лиц, которое уже превосходит все, что мы можем описать словами», — подчеркнул он. 19:08 Он уверен, что военного решения конфликта в САР нет. Обострение в Сирии: как США собираются покарать Турцию «Мы хотели бы призвать все стороны исполнять свои национальные обязательства и полностью исполнять резолюцию 2254», — добавил он. Эта резолюция СБ ООН по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства арабской республики. Впоследствии это должно привести к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов в течение 18 месяцев. 18:57 Совбез ООН в связи с военной операцией Турции на севере Сирии призвал стороны к максимальной сдержанности, заявил журналистам постпред ЮАР при ООН, председательствующий в СБ, Джерри Мэтьюс Матджила. «Мы слышали о том, что происходит, и Совет следит за ситуацией на севере Сирии. На этом этапе мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения», — подчеркнул Матджила. 18:51 Сенатор также выразил озабоченность в связи с тем, что Анкара начала операцию, когда в Сирии еще не закончился процесс политического урегулирования. К тому же еще не начал работу конституционный комитет. «Урегулирование в Сирии может быть опрокинуто. Не хотелось бы, чтобы в Сирии начался новый конфликт, на Ближнем Востоке это чревато риском мощного очага нестабильности», — предположил он. 18:45 Если операция Турции будет угрожать территориальной целостности Сирии, тогда будут задействованы все дипломатические механизмы, в том числе созыв внеочередного заседания Совбеза ООН, заявил РИА «Новости» первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров. 18:39 По сообщению государственного телевидения Сирии, курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Турции по северу Сирии. 18:30 Тем временем СМИ сообщают, что турецкая артиллерия нанесла удары по «объектам террористов» в сирийском городе Телль-Абъяд. Он расположен на севере Сирии очень близко к границе с Турцией. 18:26 В МИД Сирии предупредили, что в случае начала военной операции «режим Эрдогана поставит себя в один ряд с террористическими группировками». 18:15 В связи с последними событиями у Турции есть угроза потерять свой статус государства-гаранта Астанинского процесса, заявили в сирийском МИД. Там отметили, что это произойдет, если Анкара действительно начнет военную операцию на северо-востоке Сирии. Сирийские дипломаты уверены, что это станет сокрушительным ударом для всего политического процесса урегулирования. 18:07 Диалог президентов состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе него лидеры продолжили обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе учитывая договоренности, достигнутые в сентябре в Анкаре на встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса — России, Турции и Ирана. 17:56 В сообщении Кремля указали, что обе стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также уважения ее суверенитета. 17:48 Президент России Владимир Путин обсудил эту ситуацию в телефонном разговоре с Эрдоганом. Российский лидер призвал Анкару тщательно взвесить все обстоятельства и не нанести своей военной операцией ущерб совместным усилиям по урегулированию кризиса, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам разговора двух президентов. Как только мост починят: Киев пустит поезда в Донбасс? 17:40 Между тем, в Дамаске считают, что операция Турции в Сирии является нарушением международного права и суверенитета страны. При этом власти Сирии готовы защищать всю территорию республики. 17:35 «Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие», — заявил президент Турции. 17:30 Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. По его словам, операция «Источник мира» ВС Турции проводится совместно со Свободной сирийской армией и направлена против Рабочей партии Курдистана и группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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