Атака дронов могла быть разведкой боем

В Минобороны заявили, что во время атаки дронов на российские военные объекты в Сирии в начале января 2018 года в небе над Средиземным морем дежурил американский разведывательный самолет. В ведомстве назвали этот факт «странным совпадением».

В момент атаки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские военные объекты в Сирии, которая произошла в ночь на 6 января 2018 года, в небе над Средиземным морем дежурил разведывательный самолет ВМС США. Об этом говорится в сообщении российского Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Как уточняет ведомство, американский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon барражировал между Тартусом и Хмеймимом более четырех часов на высоте 7 тыс. м. По мнению Минобороны, факт того, что во время атаки беспилотников на российские базы в Сирии, в небе над Средиземным морем дежурил американский самолет, является «странным совпадением».

Boeing P-8 Poseidon — это патрульный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок.

При этом для контроля за БПЛА этот самолет не предназначен, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

«Poseidon точно не для этих дронов, он не может эту мелочь контролировать и управлять», — сказал эксперт.

Другие эксперты предположили, что, скорее всего, присутствие самолета-разведчика связано с большим «интересом» к нашей базе. «Можно конечно предположить, что он залетел туда случайно, но надо учитывать и вероятность того, что «наши партнеры» точно знали момент и характер атаки, — отметил один из специалистов. --

Есть такая простая вещь — разведка боем. Вот и висит, например, такой разведчик и «светит» всю базу — видит, как мы отражаем атаку этих «деревяшек». Его задача собрать всю информацию: как персонал базы реагирует, на каком расстоянии, как обнаруживает себя российское ПВО. Затем все эти данные анализируются, корректируются».

«Это говорит о том, что в следующий раз может прилететь уже что-то более серьезное и с учетом собранной ранее информации», — добавил он.

Ранее, 8 января, в Пентагоне заявили, что устройства и технологии, использованные в ходе атаки беспилотников на российские базы в Сирии, «легко доступны» на открытом рынке. «Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России — «Газета.Ru»). Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», — заявил официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

В российском Минобороны, комментируя заявление Пентагона, подчеркнули, что в ходе атаки были использованы достаточно сложные технологии, которые «до недавнего времени» были недоступны террористам.

«Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран.

Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу», — отметили в ведомстве.

В связи с этим заявление Пентагона о легкодоступности использованных в ходе атаки технологий вызвало у российского Минобороны «не только озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», отмечается в сообщении.

Первой об атаке дронов на российские военные объекты в Сирии сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне. По ее данным, российские военные силы пресекли попытку обстрела базы на территории аэродрома «Хмеймим» в Латакии. В результате были сбиты несколько беспилотников. Телеграм-канал Directorate, отслеживающий деятельность боевиков, сообщал, что участвующие в атаке дроны были самодельными, и к ним были прикреплены мины «кустарного производства».

Позже в российском Минобороны подтвердили факт попытки атаки и раскрыли подробности случившегося. В частности, в ведомстве уточнили, что в нападении принимали участие 13 беспилотников, а их целью была не только российская база в Хмеймиме, но и материально-технический пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Десять ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три — к пункту МТО (материально-технического обеспечения — «Газета.Ru») ВМФ России в городе Тартус. Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО», — рассказали в министерстве.

По его данным, дроны принадлежали действующей в регионе «исламской фракции». В ведомстве также подчеркнули, что использованные боевиками инженерные решения могли быть получены «только от одной из стран», не уточнив, от какой именно.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна группировка. Вместе с тем источники «Коммерсанта» говорят, что за атакой, вероятно, стоят боевики из «Ахрар аш-Шам» (организация запрещена в России). Они уже безуспешно пытались применять дроны в Хомсе для уничтожения саперных подразделений сирийской правительственной армии, отмечает газета.

«Ахрар аш-Шам» — одна из самых крупных и боеспособных исламистских организаций, действующих в Сирии, ее состав насчитывает до 20 тыс. боевиков. Члены группировки не отрицают своих связей с салафитами, но подчеркивают, что их движение носит умеренный и модернистский характер. Целью группировки является свержение режима президента Сирии Башара Асада, который в «Ахрар аш-Шам» считают тираническим, и установление вместо него государства, основанного на шариате.

Принципиальное отличие «Ахрар аш-Шам» от ИГ заключается в том, что группировка не стремится построить глобальный халифат, и джихад в ее идеологии ограничивается только территорией Сирии. Кроме того, в отличие от боевиков ИГ, «Ахрар аш-Шам» не использует террористов-смертников, предпочитая им бомбы с дистанционным управлением.