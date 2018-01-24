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Атака дронов: Киевский журналист сообщил совершенно секретные планы ВСУ
24 января 2018, 17:39 • 188 • Политика
Украинский журналист рассказал о планах поставок противотанковых ракетных комплексов для ВСУ.
Главный редактор украинского издания "Цензор" (заблокировано в РФ - ред.) Юрий Бутусов опубликован в Facebook данные о планах Генштаба Украины на покупку вооружения и техники.
По его данным, для ВСУ планируется приобрести 800 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) типа "Стугна" и "Корсар", а также нескольких тысяч управляемых ракет к ним. Кроме того, в планах - покупка 500 беспилотных летательных аппаратов.
При этом Бутусов отметил, что на Украине сейчас нет военных, готовых работать с таким количеством ПТРК и дронов.
В Генштабе ВС Украины отметили, что данные о планах поставок вооружения и техники носят гриф "совершенно секретно".
Планы о закупках определяет гособоронзаказ на 2018-2020 годы. Согласно ему, финансирование закупок для ВСУ в текущем году увеличат до 21,3 миллиарда гривен.
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