«Атака для импичмента»: почему в США снова обсуждают расследование Мюллера • 61 • Украина После того как конгресс инициировал процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, американские СМИ со ссылкой на «источники» обвинили президента США в попытках получить помощь от других стран. По их мнению, Трамп «использует дипломатические отношения высокого уровня для продвижения личных интересов». Речь идёт о расследовании обстоятельств, которые привели к началу работы комиссии Роберта Мюллера о якобы возможном сговоре главы Белого дома с Россией, в том числе — слежки ФБР за штабом Трампа. Ранее, как сообщала пресса, американский лидер заявлял о необходимости изучить роль Великобритании, Украины и Австралии в этом процессе. Кроме того, глава юридического комитета сената США Линдси Грэм анонсировал скорый выход доклада Минюста о причинах расследования Мюллера и начало слушаний в сенате по этому вопросу. Дональд Трамп Reuters © Carlos Barria 30 сентября пресс-секретарь министерства юстиции США Керри Кьюпек сообщила американским СМИ, что президент США Дональд Трамп обращался за помощью к иностранным государствам по вопросу, касающемуся «вмешательства» в выборы в 2016 году. Речь идёт о выяснении того, насколько законной была организованная ФБР в 2016 году слежка за штабом Трампа, материалы которой позже легли в основу расследования Роберта Мюллера о предполагаемых связях штаба Трампа с Россией. Соответствующее расследование в мае генпрокурор Уильям Барр поручил провести федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему. «Господин Дарем занимается сбором информации из множества источников, в том числе в нескольких иностранных государствах, — заявила Кьюпек. — По просьбе генпрокурора Барра президент связался с другими странами и попросил познакомить генпрокурора и господина Дарема с нужными официальными лицами». Заграничная помощь Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Трампа попросила иностранные державы о помощи в расследовании деятельности американских спецслужб. По информации The New York Times, Трамп обратился с такой просьбой к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону во время недавнего телефонного разговора. СМИ обвинило президента в том, что он «оказывал давление» на иностранного лидера, и сравнило эти переговоры со звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Напомним, беседа с Зеленским дала конгрессу основание начать процедуру импичмента Трампа. Генпрокурор США Уильям Барр

Reuters

© Erin Scott Тогда Трамп не только просил украинского лидера помочь в расследовании в отношении Джо Байдена, но и рекомендовал Зеленскому пообщаться с Барром, отмечая, что многое в расследовании Мюллера «началось с Украины». «Как и в случае с тем звонком, этот разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном демонстрирует, как Дональд Трамп использует дипломатические отношения высокого уровня для продвижения своих личных политических интересов», — утверждается в статье The New York Times. 1 октября в канцелярии главы правительства Австралии подтвердили, что в разговоре с Трампом австралийский лидер выразил готовность сотрудничать с американским следствием. В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что Барр обращался за помощью к представителям не только Австралии, но и Великобритании, а также совершил недавно поездку в Италию, чтобы получить необходимые для расследования сведения. Эта информация пока не была официально подтверждена представителями данных стран. Как утверждает издание, «Уильям Барр провёл за границей частные встречи с сотрудниками разведки иностранных государств», а «президент Трамп надеется», что расследование Дарема «поможет дискредитировать результаты проверки разведывательных служб США в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2016 года». Как отметил в беседе с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, новая атака американских СМИ против Трампа — это часть информационной кампании по импичменту президента. «Сейчас идёт атака по всем возможным фронтам для того, чтобы импичмент наконец произошёл», — заявил в беседе с RT Лозанский. Причины расследования Ещё в мае президент Трамп заявлял о необходимости расследовать роль трёх стран — Австралии, Великобритании и Украины — в попытках обвинить его в связях с Россией. Напомним, что австралийский дипломат Александер Доунер в 2016 году передал американским спецслужбам информацию о своих переговорах с советником Трампа Джорджем Пападопулосом, которого подозревали в связях Россией. Пападопулос утверждает, что Доунер «шпионил» за ним. Сотрудники ФБР

AFP

© Joshua Lott Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил в том же 2016-м по заказу связанной с демократами компании Fusion GPS сочинил доклад о связях Трампа с Россией, полный непроверенной информации. Этот опус произвёл шумиху в мировых СМИ и также лёг в основу расследования Мюллера. Наконец, информация о работе экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта на Украине на Партию регионов, которую американские СМИ постоянно называли «пророссийской», дала старт расследованию, которое привело бывшего сотрудника Трампа за решётку и бросило тень на самого президента США. Тем не менее в конечном итоге сами обвинения против Манафорта были связаны не с расследованием «сговора» команды Трампа с РФ, а с предоставлением фальшивых налоговых деклараций, банковским мошенничеством и сокрытием данных о счетах в иностранных банках. Как отмечают эксперты, завершённое ещё весной расследование Мюллера не нашло никаких доказательств связи президента США с Россией, вопреки утверждениям политических противников американского президента. Однако те продолжили попытки обвинить главу Белого дома в «сговоре» с Москвой, умудрившись найти «российский след» даже в разговоре Трампа с Зеленским. Соответствующее заявление сделала недавно спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. А глава комитета нижней палаты конгресса по разведке Адам Шифф призвал обнародовать информацию о переговорах Трампа и Путина. О «российском вмешательстве» 27 сентября напомнила американцам и The Washington Post. Издание со ссылкой на одного из сотрудников Белого дома сообщило, что якобы в 2017 году во время беседы с Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком Трамп заявил, что его не беспокоит российское вмешательство в американские выборы. Как подчеркнул в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, «демократы идут по второму кругу», пытаясь вновь обвинить Трампа в связях с Россией. Однако президент США уже готов использовать расследование Мюллера против них самих. «Трампу нужно начинать расследование в отношении тех, кто расследовал его. Это расследование расследователей должно быть очень мощной составляющей предвыборной кампании Трампа», — заявил в беседе с RT Домрин. Что дальше? 30 сентября глава юридического комитета сената Линдси Грэм заявил в интервью интернет-порталу Breitbart, что «в ближайшие недели» генеральный инспектор Минюста США Майкл Горовиц опубликует свой доклад об обстоятельствах начала расследования Мюллера. Сенатор Линдси Грэм

Reuters

© Tom Williams Новак и Шефчович обсудили реформу украинского рынка газа Сенат, где доминируют союзники Дональда Трампа из Республиканской партии, намерен, по словам Грэма, устроить слушания по этому вопросу. «Я считаю, что системе необходимо проанализировать другую сторону, подобно тому, как Мюллер проводил проверку в отношении Трампа. Он два года вёл расследование о предвыборной кампании Трампа и её деятельности. Теперь пришло время понять, каким образом образовался подобный перекос в работе системы», — отметил Грэм в беседе с Breitbart. Как отмечает Александр Домрин, сторонники Трампа давно ждут результатов этого расследования. Однако обнародование хоть каких-то итоговых данных затягивается. «Глубинное государство», которое Трамп называет болотом, сопротивляется. Они понимают, что, если всё наконец вскроется, будет грандиозный скандал, какого ещё не было никогда», — считает эксперт. Пока же, по мнению политолога, стоит ожидать обострения внутриполитического конфликта в США, где обе стороны будут стараться использовать в борьбе любые аргументы. «Сейчас идёт игра без правил. Ложь, клевета, фейковые новости, перевирание фактов. Мы вступаем в грандиозный финал этой многолетней борьбы, которая в конце концов может привести к гражданской войне в США, поскольку половина страны по-прежнему твёрдо стоит за Трампа», — подчеркнул политолог.





