Атака «Ан-Нусры»: правительственная армия отразила нападение более тысячи боевиков в Сирии

Боевики «Джабхат ан-Нусры»* в ночь на 23 июня атаковали позиции сирийской армии на северо-востоке Южной зоны деэскалации. Правительственным силам удалось отразить нападение. При этом в результате боестолкновений погибли пять военных, ещё 19 были ранены. Накануне о намерении воевать против террористов заявили бойцы крупной группировки Сирийской свободной армии, перешедшие на сторону Дамаска. Эксперты не исключили, что нападение могло быть ответом на создание коалиции.

Пять военных погибли и 19 были ранены при нападении при нападении боевиков «Джабхат ан-Нусры» на сирийские правительственные силы. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«В ночь на 23 июня на северо-востоке Южной зоны деэскалации более 1 тыс. боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» атаковали позиции подразделений девятой танковой дивизии Сирийской Арабской Армии в районе населённых пунктов Дама и Дейр-Дама», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сирийские военные ведут оборонительные бои.

«Потери правительственных войск составили пять человек убитыми и 19 ранеными. Кроме того, под удары террористов попали жители этих населённых пунктов», — отметили в Центре по примирению.

С просьбой о помощи в отражении атак террористов к командованию сирийских войск обратились полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), которые согласились перейти на сторону правительства САР.

«На отдельных направлениях сирийской армией совместно с отрядами ССА противник был остановлен. Принимаются меры по защите мирного населения», — говорится в сообщении.

Крупная группировка «Таджамауа аль-Вият аль-Умари», входящая в состав Свободной сирийской армии, после переговоров с представителями Центра по примирению согласилась перейти на сторону властей 22 июня. Переход состоялся в южной зоне деэскалации и приграничных с Иорданией районах провинций Дераа и Кунейтра.

Лидер группировки Важди абу Слес заявил, что решение было принято с целью присоединения к борьбе против террористов «Джабхат ан-Нусры» и «Исламского государства»**.

Он отметил, что возглавляемая им группировка будет сражаться с боевиками на юге Сирии. При этом территории, подконтрольные группировке, автоматически передаются правительственным войскам. Им уже перешли населённые пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль.

«Не могут смириться»

Ситуация в Сирии осложняется тем, что позиционные бои идут в разных регионах страны, отметил в разговоре с RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев. При этом большая часть территории контролируется правительственными силами, а боевиков заставляют покидать пределы страны, отметил он.

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«Конечно, эта ситуация их (боевиков. — RT) не удовлетворяет. С этой точки зрения и надо оценивать сегодняшнее событие, когда «Джабхат ан-Нусра» провела целый ряд военных операций. Правда крупными их назвать нельзя», — отметил в беседе с RT эксперт.

Он не исключил, что переход группировки Сирийских свободных сил на сторону правительственных войск мог послужить причиной нападения со стороны боевиков

Кампания «Стоп Сорос!» в Венгрии набирает силу «Любые действия по созданию внутренней коалиции для «Джабхат ан-Нусры» и «Исламского государства» — это очень серьёзный повод для активизации военных действий. Конечно, они с этим смириться не могут. Не только части Сирийской свободной армии, но и часть боевиков постепенно переходят, принимая предложение Сирии — сложить оружие или пополнить вооружённые силы», — считает Гусев.

Доцент Российского государственного гуманитарного университета, политолог Сергей Серёгичев считает, что у такого нападения могло быть несколько причин.

«Не исключено, что атака была предостережением против перехода на сторону правительственных сил. Или не только бойцам ССА, но и правительственным силам. А возможно, это было просто сделано по приказу посредников», — отметил он в разговоре с RT.

Москва и Дамаск неоднократно указывали на связь «Джабхат ан-Нусры» с войсками коалиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США занимаются «выгораживанием» боевиков.

«Надеюсь, что и международная коалиция, которую возглавляют США, всё-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая «Джабхат ан-Нусру», как бы она ни мимикрировала», — говорил он.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.