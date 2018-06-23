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Атака «Ан-Нусры»: правительственная армия отразила нападение более тысячи боевиков в Сирии
23 июня 2018, 19:09 • 44 • В мире
Боевики «Джабхат ан-Нусры»* в ночь на 23 июня атаковали позиции сирийской армии на северо-востоке Южной зоны деэскалации. Правительственным силам удалось отразить нападение. При этом в результате боестолкновений погибли пять военных, ещё 19 были ранены. Накануне о намерении воевать против террористов заявили бойцы крупной группировки Сирийской свободной армии, перешедшие на сторону Дамаска. Эксперты не исключили, что нападение могло быть ответом на создание коалиции.
Военнослужащий сирийской армии около разрушенного здания в Восточной Гуте © Omar Sanadiki / Reuters
Пять военных погибли и 19 были ранены при нападении при нападении боевиков «Джабхат ан-Нусры» на сирийские правительственные силы. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
«В ночь на 23 июня на северо-востоке Южной зоны деэскалации более 1 тыс. боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» атаковали позиции подразделений девятой танковой дивизии Сирийской Арабской Армии в районе населённых пунктов Дама и Дейр-Дама», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время сирийские военные ведут оборонительные бои.
«Потери правительственных войск составили пять человек убитыми и 19 ранеными. Кроме того, под удары террористов попали жители этих населённых пунктов», — отметили в Центре по примирению.
С просьбой о помощи в отражении атак террористов к командованию сирийских войск обратились полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), которые согласились перейти на сторону правительства САР.
Крупная группировка «Таджамауа аль-Вият аль-Умари», входящая в состав Свободной сирийской армии, после переговоров с представителями Центра по примирению согласилась перейти на сторону властей 22 июня. Переход состоялся в южной зоне деэскалации и приграничных с Иорданией районах провинций Дераа и Кунейтра.
Лидер группировки Важди абу Слес заявил, что решение было принято с целью присоединения к борьбе против террористов «Джабхат ан-Нусры» и «Исламского государства»**.
Он отметил, что возглавляемая им группировка будет сражаться с боевиками на юге Сирии. При этом территории, подконтрольные группировке, автоматически передаются правительственным войскам. Им уже перешли населённые пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль.
«Не могут смириться»
Ситуация в Сирии осложняется тем, что позиционные бои идут в разных регионах страны, отметил в разговоре с RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев. При этом большая часть территории контролируется правительственными силами, а боевиков заставляют покидать пределы страны, отметил он.
«Конечно, эта ситуация их (боевиков. — RT) не удовлетворяет. С этой точки зрения и надо оценивать сегодняшнее событие, когда «Джабхат ан-Нусра» провела целый ряд военных операций. Правда крупными их назвать нельзя», — отметил в беседе с RT эксперт.
Он не исключил, что переход группировки Сирийских свободных сил на сторону правительственных войск мог послужить причиной нападения со стороны боевиков
Доцент Российского государственного гуманитарного университета, политолог Сергей Серёгичев считает, что у такого нападения могло быть несколько причин.
«Не исключено, что атака была предостережением против перехода на сторону правительственных сил. Или не только бойцам ССА, но и правительственным силам. А возможно, это было просто сделано по приказу посредников», — отметил он в разговоре с RT.
Москва и Дамаск неоднократно указывали на связь «Джабхат ан-Нусры» с войсками коалиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США занимаются «выгораживанием» боевиков.
«Надеюсь, что и международная коалиция, которую возглавляют США, всё-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая «Джабхат ан-Нусру», как бы она ни мимикрировала», — говорил он.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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