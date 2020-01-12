«Асы» Третьего рейха. Феномен огромных личных счетов • 25 • Аналитика

Посвящается 75-летию Великой Победы



Предисловие

Я с детства увлекаюсь историей авиации. А это уже больше 60 лет. За это время перечитал огромное количество книг, мемуаров, журналов, статей, сайтов, пересмотрел большое количество хроники и документалистики. Беседовал с ветеранами Великой Отечественной войны и с авиаторами 60-90-х годов прошлого века. В качестве пассажира много раз летал почти на всех типах пассажирских самолётов «Аэрофлота» 60-90-х — от Кубани, Крыма, юга и запада Украины, Прибалтики и Ленинграда до Владивостока и Сахалина. Половину жизни прожил рядом с крупным военным аэродромом в городке военных авиаторов. Работал и сам на авиапредприятии технологом и ведущим инженером по оборудованию (недолго, к сожалению, в 90-х годах).







Последние тридцать лет меня очень занимает вопрос так называемого феномена «огромных личных счетов» и «непревзойдённого высочайшего мастерства» асов-экспертов Люфтваффе. Вначале, когда впервые узнал об этом, был изумлен. Затем, после ознакомления с данными лучших экспертов, появились сомнения, которые после изучения деятельности немецких асов значительно усилились.



Сегодня, когда я довольно хорошо знаком с этой темой, могу судить о том, кем на самом деле были немецкие асы и лучшие немецкие асы-эксперты и как они воевали.



Об этом писали многие, в том числе советские лётчики, ветераны Великой Отечественной войны в своих мемуарах, такие известные советские и российские историки, как Исаев, Мухин, Бакурский, Бодрихин, Смыслов, Кривошеев, Жуков, Драбкин, Жирохов, Корнюхин, Морозов, Хазанов, Медведь и менее известные знатоки авиации в Рунете. Писали довольно убедительно, с приведением значительного количества подтверждающих документов, материалов, фактов. Но все, на мой взгляд, рассматривали проблему как-то неполно, частично, какие-то отдельные моменты. Я переосмыслил всё и решил осветить тему комплексно, как можно шире, полнее, но в то же время довольно кратко, не вдаваясь в пространные рассуждения и доказательства. Для этого умышленно не привожу подтверждающие мои слова факты и материалы: введение их превратит небольшую статью в книгу, а тезисы мои хоть и станут убедительнее, но потеряют лаконичность и превратятся в нечто громоздкое, а главное достоинство статьи (относительная краткость) будет безнадёжно утрачено. При желании любой честный, объективный, внимательный и думающий человек может сам достаточно легко найти в мемуарной, исторической литературе и Интернете подтверждение моим словам и убедиться в их правильности.



Писалась статья не для узкого круга искушённых историков и знатоков авиации (они всё знают и сами), а для широкого круга любителей авиации, в первую очередь для амбициозных дилетантов и «знатоков» авиации типа «мальчика Коли», бездумно глотающих «настоящие», «правдивые» сведения из опусов популяризаторов «честных» мемуаров и «грандиозных» «подвигов» «героев» — экспертов Третьего рейха: малограмотного переводчика Зефирова, антисоветчика-русофоба Резуна-Суворова, белорусских Тараса и Бешанова, тех «историков», что скрываются под псевдонимами Дёгтев (очень точный для его «творчества»), Баженов (новый сказочник?), Зубов, Соколов и Славин. Также следует отметить скандальный фильм независимого «исследователя» Захарова.



Статья, конечно, не догма, не истина в последней инстанции. Буду весьма благодарен знающим и культурным людям за вежливые, доброжелательные и существенные замечания и дополнения по сути, основанные на достоверной информации и фактах.



Не асы, а эксперты

В воздушных силах всех стран мира на начало Второй мировой войны асом называли высококлассного пилота, в совершенстве владеющего истребителем, приёмами воздушного боя и имеющего на счету не менее пяти сбитых самолётов противника. Это было почётное, но не официальное звание. Немцы в ходе войны постоянно повышали норматив на звание аса. Асом на Восточном фронте после нападения на СССР, начала Великой Отечественной войны и первоначального немецкого успеха стал называться пилот истребителя, имеющий вначале 10, затем – 20 и более побед. Но немцы своих результативнейших асов асами не называли. Немецкий ас, имеющий на счету количество побед, превышающее неофициальный норматив и награждённый Рыцарским крестом, назывался экспертом.



Так что же подтверждает и что опровергает феномен «огромных личных счетов» и «непревзойдённого высочайшего мастерства» немецких экспертов? И чем же отличались немецкие асы от советских лётчиков?



ДОВОДЫ «ЗА»:



1. Значительный боевой опыт Люфтваффе в начале Великой Отечественной войны.



2. Очень хорошая организация и слаженность действий Люфтваффе (особенно в первой половине ВОВ).



3. Беспрерывная боевая деятельность всю войну немецких авиачастей при постоянном пополнении хорошо (до и в первой половине ВОВ) подготовленными пилотами с большими налётом и стрелковой подготовкой. Авиачасти же ВВС РККА до середины войны уходили в тыл на переформирования и переучивание, а пополнялись в первой половине войны слабо обученными лётчиками.







4. Эффективное маневренное гибкое использование немецкой авиации, постоянная переброска и концентрация её на направлениях активных действий наземных войск для создания местного численного превосходства авиации с целью завоевания господства в воздухе в целях успешных действий наземных войск (почти всю ВОВ).



5. Множество целей (самолётов противника) всю ВОВ.



6. Иная, чем у противника, стратегия немецких истребителей: агрессивная, наступательная, направленная на завоевание господства в воздухе и уничтожение максимального количества самолётов противника, — без строгой привязки и ответственности за бомбардировщики, наземные войска и объекты (почти всю войну).



7. В первой половине ВОВ иная, чем у противника, передовая тактика действий немецкой истребительной авиации (звено не 3, как у ВВС РККА в начале войны, а 4 истребителя = 2 пары; рациональные приёмы построения лётной группы и ведения боя с минимальным риском).



8. Отличная техника, самолёты, радиосвязь (особенно в первой половине ВОВ).



9. Более интенсивная, чем у большинства советских лётчиков, деятельность немецких пилотов-истребителей (до 6 вылетов в день почти всю войну).



10. Эксперты – небольшая элитная группа, на которых работали все остальные. Это были в основном командиры: эскадры (авиадивизии), группы (авиаполка), штаффеля (эскадрильи), реже – шварма (звена).



11. Эксперты действовали только и исключительно методом «свободной охоты», обычно – отдельной от остальных четвёркой (эксперт + 3 сопровождающих = 2 пары), летящей в стороне и значительно выше. Другие пилоты вели бои зачистки перед налётом бомбардировщиков, охраняли бомбардировщики, выполняли иные рутинные задачи. А эксперты – только сбивали.



12. Основной и излюбленный, отточенный до совершенства способ атаки экспертов – «соколиный удар»: пикирование с большой высоты (обычно – со стороны солнца или из-за облака) на максимальной скорости с мощным ударом – залпом из всех стволов с минимальной дистанции – и быстрым уходом на большой скорости опять на высоту с уклонением от маневренного вязкого боя (ударил и сбил, не сбил – убежал), чтобы опять занять удобную позицию для следующей атаки.



13. Излюбленная и основная добыча немецких асов – одиночные, отбившиеся, подбитые, крайние, концевые самолёты (желательно транспортники или бомбардировщики) новичков, раненых или слабых лётчиков. Но не сильные и опытные противники, тем более – асы! «Повышенная чувствительность» иранской ПВО. Европейские комментаторы о сбитом «Боинге»



14. Немецкие командиры обычно присваивали и записывали себе сбитых всей лётной группой, иногда – и сбитых их отдельными подчинёнными (по договорённости). Что не было принято у лётчиков антигитлеровской коалиции и советских лётчиков.



ДОВОДЫ «ПРОТИВ»:



1. Ни у кого из выживших немецких экспертов нет вразумительных достоверных и полных документов (лётных книжек), подтверждающих ВСЕ их боевые вылеты, бои и победы (никто их не предъявил!). Что является очень странным: все знают о немецкой пунктуальности. А вот советские лётчики могли подтвердить неопровержимыми свидетельствами и документами каждый сбитый самолёт! Причём многие советские лётчики утверждали, что им не засчитали часть их побед по различным причинам.



2. Никто из немецких асов в своих мемуарах убедительно не подтвердил и не описал все свои боевые вылеты, бои и победы: все мемуары немецких лётчиков – невнятная, кусочная фантастика на тему войны в воздухе, иногда интересная живописными деталями и картинами быта. А у советских лётчиков память оказалась значительно лучше немецкой: в своих воспоминаниях (даже сильно урезанных и откорректированных цензурой) они чётко и убедительно описывали места, обстоятельства и детали своих вылетов, боёв и побед!



3. Количество боевых вылетов и боёв, которые некоторые эксперты указали, весьма сомнительно. Нет, конечно, они воевали беспрерывно, интенсивно и довольно результативно. Но спросите тех, кто летал и летает: можно ли в течение 2-3 лет почти каждый день совершать по 3-4 боевых вылета с множеством боёв? (Опять же, ранения, госпиталя, болезни, дома отдыха — хоть и краткосрочные, — отпуска в Германию… Да и погода все эти 2-3 года, конечно, не была — особенно осенью и зимой — каждый день лётной, что должно бы удваивать, утраивать количество вылетов в последующие лётные дни для достижения заявленного результата…) Вам ответят, что подобное возможно только теоретически! То есть, и вылетов, и боёв у этих экспертов было наверняка меньше. Больше, конечно, чем у советских лётчиков, но не то огромное количество, что они записали себе.



4. При тщательной документальной сверке выяснилось, что многих немецких «побед» просто не было, как и не было столько сбитых немцами самолётов в определённых районах. Наиболее известные примеры: «Битва за Британию» (немцами заявлено 3050 побед, а подтверждено – около 1000), на Кубани (заявлено 2280 сбитых, а подтверждено – 750).



5. Запись немецких «побед» была несложна и не требовала обязательного (как у советских лётчиков) подтверждения наземных войск и предъявления обломков сбитого самолёта. Анкета в 21 пункт (с подтверждением напарника и участников своей лётной группы!) заполнялась формально, легко и без затруднений, что позволяло записывать в «победы» как только попадание в цель, подбитие самолёта (по кадрам фотокинопулемёта), так и вообще мифические «победы». Тем более что «победы» «героя» утверждали своей единоличной подписью его командиры (группы, эскадры), весьма заинтересованные в повышении авторитета и известности своего подразделения. Обычно они делали это чисто формально.



6. Немецкая пропаганда не только громко расхваливала немецкие «победы» и самих «героев» (в том числе и лётчиков), но и подталкивала их к «рекордам», что также поощряло и немецкое командование, которое снисходительно смотрело сквозь пальцы на сомнительность многих «побед» экспертов и легко утверждало их.



7. Существовала среди немецких экспертов «шейная болезнь»: бурный рост количества «побед» накануне достижения юбилейной цифры и обязательной последующей награды, вешаемой на шею.



8. Летающие немецкие командиры обычно всегда присваивали и записывали себе всех сбитых их группой, а часто и сбитых подчинёнными (по договоренности с ними) с обещанием в дальнейшем льгот и повышения по службе. Меньше шума и расхода топлива: в США придумали гибридный лайнер для ВВС



9. Эксперты (как и все немецкие лётчики-истребители) всегда уклонялись и избегали боёв с равным и – особенно – превосходящим по численности и мастерству противником.



10. Все немецкие эксперты (за редчайшим исключением) неоднократно сбивались. Даже самые лучшие эксперты сбивались многократно: №1, Хартман, – 14 раз, №2, Баргхорн, – 9 раз, №7, Рудорффер, – 16 раз, №8, Бэр, – 18 раз, №15, Липферт, – 15 раз, №34, Дупман, – 19 раз. А самый расхваленный и титулованный лётчик Третьего рейха, пикировщик Рудель, – аж 32 раза, несколько раз ранен, ампутирована правая нога! В то же время Кожедуб и большинство известных советских асов ни разу не были сбиты!



11. Больше половины немецких асов вообще погибло, причём 2/3 их погибло именно на германо-советском, Восточном фронте.



12. Самая прославленная и успешная немецкая истребительная эскадра, JG54 «Зелёное сердце» («Грюнхерц»), начала боевые действия в СССР 112 пилотами, а закончили войну только 4 из первоначальных 112 (выжил только каждый 24-й, погибло 108) при потерях 2135 самолётов (советскими лётчиками уничтожено самолётов более 19 эскадр эскадры «Грюхерц»!). И это лучшая истребительная эскадра Люфтваффе! Что уж говорить об остальных…



13. Но главный и самый весомый аргумент «против» — сказочная результативность и фантастически огромное количество «побед» немецких экспертов за вылет, день, несколько дней, месяц и несколько месяцев подряд. Нет, конечно, высококлассный ас способен при благоприятных условиях сбить большое, рекордное количество самолётов противника как в отдельном вылете, так и суммарно за день и за какой-то период активных боёв, установить рекорд. Но чтобы ас (пусть даже отличный) совершал ежедневные, ежемесячные рекорды в течение 2-3 лет подряд, проводил за вылет 10-13 боёв и столько же сбивал самолётов, совершал несколько вылетов в день, сбивал в день 14-18 самолётов, за 4 дня – 30 самолётов, за 3,5 месяца сбивал 98 самолётов – совсем не верится! Но эти именно такие цифры указаны как действительные «победы» немецких экспертов! И откровенной выдумкой выглядит официальное «достижение» «самого эффективного эксперта» Люфтваффе – лейтенанта Шееля: 71 «победа» в 70 боевых вылетах!!! Несмотря на то, что никто не подтвердил его «победы» (он всё время летал один: «Верьте мне, господа!») они были ему засчитаны и утверждены! Неизвестно, сколько бы ещё самолётов противника «сбил» этот «ас», если бы не погиб вскоре! Такой же сказочной выдумкой выглядят и «13 сбитых» самолётов эксперта Рудорффера в одном вылете 6 ноября 1943 года, которые «упали в Ладожское озеро и утонули». Впоследствии выяснилось, что там вообще тогда столько советских самолётов не летало!



Мастера воздушного боя?

Подведём итоги. Были ли немецкие эксперты такими уж непревзойдёнными никем мастерами воздушного боя, как они сами о себе и о них писали и как пишут до сих пор восторженные поклонники и «всезнающие» «честнейшие» западные «исследователи»-«историки» («рыцари без страха и упрёка», «величайшие асы ХХ века», «величайшие асы всех времён и народов»), и сбили ли они лично каждый то огромное количество самолётов, о котором объявили сами и о котором до сих пор трубят все западные историки?



Сначала о «победах». В силу того, что написано выше (доводы «против»): конечно, нет. Количество их личных НАСТОЯЩИХ побед на самом деле было значительно меньше того, что экспертами было заявлено и им засчитано. По мнению большинства знающих и объективных исследователей, количество ИСТИННЫХ побед немецких экспертов в 2-2,5 раза ниже их объявленных «побед». Так, количество достоверных побед Хартмана должно быть где-то между 146-ю и 176-ю сбитых самолётов (а точного числа теперь никто и никогда не узнает). Однако, тоже немало и намного превосходит счета лучших советских и союзных асов! Но если почти всю войну на мощном скоростном истребителе только рыскать в поисках лёгких и безопасных мишеней да заниматься исключительно сбиванием раненых, новичков, неопытных, слабых лётчиков на подбитых и тихоходных самолётах, всячески избегая не только сильных и равных соперников, но и вообще боёв, то число вполне реальное и достижимое при интенсивной лётной деятельности и огромном количестве целей всю войну. Примерно так же и то же у всех других экспертов. Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ



Не буду утверждать, что все немецкие асы занимались приписками и фальсификациями с тем же размахом, что и верхняя часть списка экспертов, но то, что они все делали это, совершенно точно. Об этом красноречиво говорят данные потерь самолётов ВВС РККА в Великой Отечественной войне (заявленные немцами и истинные). Так, немцы объявили о сбитии ими на Восточном фронте 95 тысяч советских самолётов: 46 тысяч 900-ми экспертами (в том числе более 15 тысяч сбитыми 104 экспертами, имеющими более 100 «побед»), 6 тысяч – ещё 1000 лётчиков, 31 тысяча – зенитчиками, 12 тысяч – бортстрелками. Но ведь у СССР было всего 46100 боевых потерь самолётов за всю войну! А если к немецким «победам» присоединить ещё и «победы» союзников Германии, также воевавших на Восточном фронте (а они, хоть и меньше чем немцы, но тоже – в отчётах – славно «геройствовали» и «побеждали»), то количество «побед» гитлеровской коалиции станет ещё фантастичнее! К огорчению «настоящих» и «честных» сегодняшних «историков», всё это не советские и не российские данные, а выяснили, сосчитали и обнародовали после окончания Второй мировой войны по-настоящему честные и порядочные западные исследователи. Были тогда такие. Инсинуации и фальсификации начались позже.



Насчёт выдающегося достижения «высокоэффективнейшего эксперта» Шееля. Совершенно фантастической сказкой, почище историй Мюнхгаузена, выглядит этот «рекорд» командира 3-го штаффеля 1 группы 54 истребительной эскадры Люфтваффе лейтенанта Гюнтера Шееля, официально объявленного и до сих пор считающегося самым эффективным истребителем Люфтваффе и мира, который за 3 месяца 1943 года (с середины апреля до середины июля) в 70 вылетах якобы «уничтожил» 71 самолёт. Конечно, для восторженного обожателя немецких экспертов никаких вопросов нет. Но для любого нормального человека в этой истории ОЧЕНЬ много вопросов и сомнений. Почему в середине апреля 1943 года никому не известный вновь прибывший лейтенант, не сбивший до этого ни одного самолёта, назначен командиром штаффеля прославленной эскадры? Что такое чудесное с ним произошло, что этот лейтенант вдруг сразу же начал «сбивать» по самолёту в каждом одиночном вылете? Что делала вся остальная эскадрилья, пока её командир сбивал самолёты в одиночку, и кто ею руководил? Почему «выдающийся эксперт» Шеель совершил за ТРИ МЕСЯЦА всего 70 вылетов (в 4-5 раз меньше среднестатистического эксперта), хотя должен был бы совершить (согласно немецкой статистике) 270-360? Почему «великолепный мастер воздушного боя и пилотирования» так мало повоевал, совершил так мало «подвигов», так быстро и незамысловато погиб в бою с рядовым советским лётчиком?



Теперь о «непревзойдённом никем высочайшем мастерстве воздушного боя» немецких экспертов. Да, большинство их было умелыми стрелками, очень хорошими лётчиками с отличной подготовкой, большим налётом и опытом, в совершенстве владеющими отличными истребителями. Сначала – Ме-109, потом – ФВ-190. (Что бы ни говорили, а Ме-109 всех модификаций – прекрасный боевой самолёт: очень хорошо продуманная конструкция, мощные двигатель и вооружение, отличная радиосвязь и удобная кабина пилота. Кто сомневается – попробуйте «посидеть» на месте лётчика: Интернет даёт такую возможность. То же можно сказать и о ФВ-190.) Но опять же из сказанного выше (доводы «против») следует, что даже самые прославленные немецкие эксперты не только не превосходили большинство советских асов, но и часто проигрывали им в мастерстве воздушного боя в личных поединках, которых обычно избегали как только могли. О чём свидетельствует и бегство врассыпную после известных предупреждений в эфире: «Ахтунг! Ахтунг! В небе… (и не только Покрышкин)!» Сам «непревзойдённый эксперт» Хартман рассказывал, что неоднократно удирал вглубь своей территории после подобных сообщений. Свидетельствует и то, сколько раз даже самых прославленных немецких экспертов сбивали на Восточном фронте, и то, что 2/3 хвалёных «гитлеровских орлов» погибло именно на советско-германском фронте. А навечно приземлили их в русскую землю именно «сталинские соколы», которых немцы презрительно называли «лапотными Иванами». Меркель: "с Россией и против США"



Высококлассные сбиватели

В принципе, большинство немецких экспертов и не были настоящими асами (высококлассными мастерами воздушного боя в обычном понимании этого термина). А кем же они были? Они были высококлассными СБИВАТЕЛЯМИ! Ведь что такое воздушный бой? Воздушный бой – это яростная бескомпромиссная схватка, в которой в полной мере проявляются ум, мастерство победителя, а проигравший, как правило, погибает. Воздушный бой смертельно опасен! Намного опаснее групповой воздушный бой (лётчики всех народов и стран называют его «собачьей свалкой»), в котором даже опытнейший и искуснейший ас может погибнуть от случайности. Вот все немецкие пилоты избегали и уклонялись от боёв не только в меньшинстве и с сильным соперником, но и с равным по мастерству и численности (опасно!). Вступали в такие бои только при крайней необходимости или ввиду неизбежности. Зато очень любили бои с большим численным превосходством. Ещё больше – неожиданно спикировать, сбить слабака и удрать на форсаже. Чисто шакальи приёмы и тактика! Но не могли же «герои» сами так называться, а немецкая пропаганда величать своих «рыцарей» шакалами… Поэтому у немцев был культ «благородных» хищников. Особенно почитался «санитар леса» — волк («волчьи стаи», «волчье логово» и т.д.). Экспертам было засчитано большое количество боёв. Но можно ли назвать боем то, что делали Хартман и Ко: спикировал — расстрелял — удрал? Конечно, нет. Это можно назвать атакой, нападением. Но не боем! Но если считать боем подобные «бои», то действительно можно достичь тех астрономических цифр, что записаны экспертам. Нет, не были немецкие эксперты ни «рыцарями без страха и упрёка», ни «непревзойдёнными мастерами воздушного боя», ни «величайшими асами»! Хотя, припёртые к стенке, дрались они отчаянно и часто умело, в большинстве случаев были трудными соперниками.



Ради оправдания

А откуда же и почему возникло утверждение о непревзойдённом высочайшем мастерстве и феноменальных огромных счетах немецких экспертов? Во-первых, это утверждали они сами в оправдание своего поражения, которое (по их высокомерному мнению) вовсе и не было поражением: «Проиграли Вермахт и Кригсмарине, а Люфтваффе не были побеждены!» Во-вторых, об этом же писали и пишут, подтверждая сказанное битыми экспертами, современные «честнейшие» и «объективнейшие» западные «исследователи» и «историки», которые, как и во все времена, изображают русских ни на что не способными восточными дикарями и варварами, а европейцев-немцев восхваляют. Для них писать правду значит признавать силу и высокое мастерство советских пилотов, признавать, что СССР, русские внесли наибольший вклад в общую победу над фашизмом во Второй мировой войне. И на это они, закоренелые русофобы, никогда не пойдут! Более того, сейчас на «просвещённом» и «демократичном» Западе нарастает новая волна сверхнаглого и сверхбессовестного переписывания истории Второй мировой войны с замалчиванием, искажением и преуменьшением роли СССР и оголтелой бешеной русофобии, где русским вообще нет места среди победителей!



А Германия проиграла Вторую мировую войну во многом из-за того, что её лучшие лётчики с азартом и упоением наращивали личные счета «побед» для получения себе наград и привилегий вместо добросовестного и самоотверженного выполнения задач для победы Германии. Кем же были немецкие эксперты и все советские лётчики на самом деле? Немцы были вольными охотниками, выбирающими жертвы полегче, побезопаснее, и, как оказалось, были талантливыми писателями-фантастами. Советские пилоты были чернорабочими войны, надёжными защитниками своих бомбардировщиков, штурмовиков и наземных войск, что лично опасно, невыгодно и не приносит больших личных счетов, наград и славы. Политолог о "защите" Вашингтоном Европы от России: Трамп "зарывается"



А для чего, за что воевали немецкие эксперты и советские лётчики? Немецкие эксперты (в первую очередь) – за большие личные счета, награды, славу. Ради Великой Германии, конечно, тоже… Официально. Хотя немецкая пропаганда тщательно скрывала очевидное честолюбие «героев», трубя о беззаветной бескорыстной борьбе самоотверженных героических тевтонских рыцарей с ордами восточных варваров ради победы Третьего рейха, фюрера немецкого народа. Но какой смысл в огромных личных счетах «побед», громкой славе экспертов, если Германия проиграла войну? Советские же пилоты сражались за советский народ, за погибших товарищей, за смерть фашизму. За своих родных и близких. За Родину и Победу! И победили!!! Хотя тогдашняя советская пропаганда и утверждала, что советские лётчики воевали не только за родных, близких и Отечество, но и за Сталина, СССР и партию. Но тогда почти все искренне отождествляли эти понятия.



Были ли у советских лётчиков и ВВС РККА недостатки? Конечно, были! Но это тема другой статьи. А «сталинские соколы» победили и собственные недостатки, и «величайших асов всех времён и народов» с их огромными счетами «побед», и гитлеровскую Германию, и освободили половину Европы. Как бы западные и доморощенные ненавистники, злопыхатели и фальсификаторы ни пытались всячески опорочить, очернить, затушевать и преуменьшить их патриотизм, самоотверженность, героизм, подвиг и решающую роль в борьбе и победе (тогда казалось навсегда) над фашизмом во Второй мировой войне!



Несколько слов в заключение

В заключение скажу немного об итогах воздушной войны на советско-германском (Восточном) фронте. К сожалению, абсолютно точных цифр не существует. Особенно (при всех немецких педантичности, организованности и порядке) неполны и сомнительны именно немецкие данные: у них потери СССР явно преувеличены в 2-2,5 раза, собственные – значительно (настолько же) уменьшены, а о конце войны (по понятным причинам) вообще отсутствуют. Но большинство объективных исследователей называют следующие цифры боевых потерь: Люфтваффе – 58850 самолётов и 50883 пилота, а ВВС РККА – 46100 самолётов и 34500 лётчиков (при значительном количестве небоевых потерь самолётов, в основном – в начальный период и первой половине войны). А если ещё учесть потери союзников Германии и добровольцев из порабощённых стран Европы, воевавших вместе с немцами против СССР, то потери гитлеровской коалиции будут ещё больше. Так кто же тогда и кого «завалил трупами» и «сбитыми самолётами»?



P. S. Об авторе этой статьи: антифашист, антимайдановец, постоянный участник «Бессмертного полка» в Николаеве, сын и тесть участников Великой Отечественной войны. Пишет с оккупированной территории (аватар и ник чужие). Дополнительные сведения на странице «ВКонтакте» по адресу: «Владимир Машков. 16 января 1947 года». Более полные сведения – в комментариях к новостям и статьям (как говорил Юрий Визбор в последней строчке своей автобиографии, «всё остальное – в песнях»). Я с детства увлекаюсь историей авиации. А это уже больше 60 лет. За это время перечитал огромное количество книг, мемуаров, журналов, статей, сайтов, пересмотрел большое количество хроники и документалистики. Беседовал с ветеранами Великой Отечественной войны и с авиаторами 60-90-х годов прошлого века. В качестве пассажира много раз летал почти на всех типах пассажирских самолётов «Аэрофлота» 60-90-х — от Кубани, Крыма, юга и запада Украины, Прибалтики и Ленинграда до Владивостока и Сахалина. Половину жизни прожил рядом с крупным военным аэродромом в городке военных авиаторов. Работал и сам на авиапредприятии технологом и ведущим инженером по оборудованию (недолго, к сожалению, в 90-х годах).Последние тридцать лет меня очень занимает вопрос так называемого феномена «огромных личных счетов» и «непревзойдённого высочайшего мастерства» асов-экспертов Люфтваффе. Вначале, когда впервые узнал об этом, был изумлен. Затем, после ознакомления с данными лучших экспертов, появились сомнения, которые после изучения деятельности немецких асов значительно усилились.Сегодня, когда я довольно хорошо знаком с этой темой, могу судить о том, кем на самом деле были немецкие асы и лучшие немецкие асы-эксперты и как они воевали.Об этом писали многие, в том числе советские лётчики, ветераны Великой Отечественной войны в своих мемуарах, такие известные советские и российские историки, как Исаев, Мухин, Бакурский, Бодрихин, Смыслов, Кривошеев, Жуков, Драбкин, Жирохов, Корнюхин, Морозов, Хазанов, Медведь и менее известные знатоки авиации в Рунете. Писали довольно убедительно, с приведением значительного количества подтверждающих документов, материалов, фактов. Но все, на мой взгляд, рассматривали проблему как-то неполно, частично, какие-то отдельные моменты. Я переосмыслил всё и решил осветить тему комплексно, как можно шире, полнее, но в то же время довольно кратко, не вдаваясь в пространные рассуждения и доказательства. Для этого умышленно не привожу подтверждающие мои слова факты и материалы: введение их превратит небольшую статью в книгу, а тезисы мои хоть и станут убедительнее, но потеряют лаконичность и превратятся в нечто громоздкое, а главное достоинство статьи (относительная краткость) будет безнадёжно утрачено. При желании любой честный, объективный, внимательный и думающий человек может сам достаточно легко найти в мемуарной, исторической литературе и Интернете подтверждение моим словам и убедиться в их правильности.Писалась статья не для узкого круга искушённых историков и знатоков авиации (они всё знают и сами), а для широкого круга любителей авиации, в первую очередь для амбициозных дилетантов и «знатоков» авиации типа «мальчика Коли», бездумно глотающих «настоящие», «правдивые» сведения из опусов популяризаторов «честных» мемуаров и «грандиозных» «подвигов» «героев» — экспертов Третьего рейха: малограмотного переводчика Зефирова, антисоветчика-русофоба Резуна-Суворова, белорусских Тараса и Бешанова, тех «историков», что скрываются под псевдонимами Дёгтев (очень точный для его «творчества»), Баженов (новый сказочник?), Зубов, Соколов и Славин. Также следует отметить скандальный фильм независимого «исследователя» Захарова.Статья, конечно, не догма, не истина в последней инстанции. Буду весьма благодарен знающим и культурным людям за вежливые, доброжелательные и существенные замечания и дополнения по сути, основанные на достоверной информации и фактах.В воздушных силах всех стран мира на начало Второй мировой войны асом называли высококлассного пилота, в совершенстве владеющего истребителем, приёмами воздушного боя и имеющего на счету не менее пяти сбитых самолётов противника. Это было почётное, но не официальное звание. Немцы в ходе войны постоянно повышали норматив на звание аса. Асом на Восточном фронте после нападения на СССР, начала Великой Отечественной войны и первоначального немецкого успеха стал называться пилот истребителя, имеющий вначале 10, затем – 20 и более побед. Но немцы своих результативнейших асов асами не называли. Немецкий ас, имеющий на счету количество побед, превышающее неофициальный норматив и награждённый Рыцарским крестом, называлсяТак что же подтверждает и что опровергает феномен «огромных личных счетов» и «непревзойдённого высочайшего мастерства» немецких экспертов? И чем же отличались немецкие асы от советских лётчиков?ДОВОДЫ «ЗА»:1. Значительный боевой опыт Люфтваффе в начале Великой Отечественной войны.2. Очень хорошая организация и слаженность действий Люфтваффе (особенно в первой половине ВОВ).3. Беспрерывная боевая деятельность всю войну немецких авиачастей при постоянном пополнении хорошо (до и в первой половине ВОВ) подготовленными пилотами с большими налётом и стрелковой подготовкой. Авиачасти же ВВС РККА до середины войны уходили в тыл на переформирования и переучивание, а пополнялись в первой половине войны слабо обученными лётчиками.4. Эффективное маневренное гибкое использование немецкой авиации, постоянная переброска и концентрация её на направлениях активных действий наземных войск для создания местного численного превосходства авиации с целью завоевания господства в воздухе в целях успешных действий наземных войск (почти всю ВОВ).5. Множество целей (самолётов противника) всю ВОВ.6. Иная, чем у противника, стратегия немецких истребителей: агрессивная, наступательная, направленная на завоевание господства в воздухе и уничтожение максимального количества самолётов противника, — без строгой привязки и ответственности за бомбардировщики, наземные войска и объекты (почти всю войну).7. В первой половине ВОВ иная, чем у противника, передовая тактика действий немецкой истребительной авиации (звено не 3, как у ВВС РККА в начале войны, а 4 истребителя = 2 пары; рациональные приёмы построения лётной группы и ведения боя с минимальным риском).8. Отличная техника, самолёты, радиосвязь (особенно в первой половине ВОВ).9. Более интенсивная, чем у большинства советских лётчиков, деятельность немецких пилотов-истребителей (до 6 вылетов в день почти всю войну).10. Эксперты – небольшая элитная группа, на которых работали все остальные. Это были в основном командиры: эскадры (авиадивизии), группы (авиаполка), штаффеля (эскадрильи), реже – шварма (звена).11. Эксперты действовали только и исключительно методом «свободной охоты», обычно – отдельной от остальных четвёркой (эксперт + 3 сопровождающих = 2 пары), летящей в стороне и значительно выше. Другие пилоты вели бои зачистки перед налётом бомбардировщиков, охраняли бомбардировщики, выполняли иные рутинные задачи. А эксперты – только сбивали.12. Основной и излюбленный, отточенный до совершенства способ атаки экспертов – «соколиный удар»: пикирование с большой высоты (обычно – со стороны солнца или из-за облака) на максимальной скорости с мощным ударом – залпом из всех стволов с минимальной дистанции – и быстрым уходом на большой скорости опять на высоту с уклонением от маневренного вязкого боя (ударил и сбил, не сбил – убежал), чтобы опять занять удобную позицию для следующей атаки.13. Излюбленная и основная добыча немецких асов – одиночные, отбившиеся, подбитые, крайние, концевые самолёты (желательно транспортники или бомбардировщики) новичков, раненых или слабых лётчиков. Но не сильные и опытные противники, тем более – асы!14. Немецкие командиры обычно присваивали и записывали себе сбитых всей лётной группой, иногда – и сбитых их отдельными подчинёнными (по договорённости). Что не было принято у лётчиков антигитлеровской коалиции и советских лётчиков.ДОВОДЫ «ПРОТИВ»:1. Ни у кого из выживших немецких экспертов нет вразумительных достоверных и полных документов (лётных книжек), подтверждающих ВСЕ их боевые вылеты, бои и победы (никто их не предъявил!). Что является очень странным: все знают о немецкой пунктуальности. А вот советские лётчики могли подтвердить неопровержимыми свидетельствами и документами каждый сбитый самолёт! Причём многие советские лётчики утверждали, что им не засчитали часть их побед по различным причинам.2. Никто из немецких асов в своих мемуарах убедительно не подтвердил и не описал все свои боевые вылеты, бои и победы: все мемуары немецких лётчиков – невнятная, кусочная фантастика на тему войны в воздухе, иногда интересная живописными деталями и картинами быта. А у советских лётчиков память оказалась значительно лучше немецкой: в своих воспоминаниях (даже сильно урезанных и откорректированных цензурой) они чётко и убедительно описывали места, обстоятельства и детали своих вылетов, боёв и побед!3. Количество боевых вылетов и боёв, которые некоторые эксперты указали, весьма сомнительно. Нет, конечно, они воевали беспрерывно, интенсивно и довольно результативно. Но спросите тех, кто летал и летает: можно ли в течение 2-3 лет почти каждый день совершать по 3-4 боевых вылета с множеством боёв? (Опять же, ранения, госпиталя, болезни, дома отдыха — хоть и краткосрочные, — отпуска в Германию… Да и погода все эти 2-3 года, конечно, не была — особенно осенью и зимой — каждый день лётной, что должно бы удваивать, утраивать количество вылетов в последующие лётные дни для достижения заявленного результата…) Вам ответят, что подобное возможно только теоретически! То есть, и вылетов, и боёв у этих экспертов было наверняка меньше. Больше, конечно, чем у советских лётчиков, но не то огромное количество, что они записали себе.4. При тщательной документальной сверке выяснилось, что многих немецких «побед» просто не было, как и не было столько сбитых немцами самолётов в определённых районах. Наиболее известные примеры: «Битва за Британию» (немцами заявлено 3050 побед, а подтверждено – около 1000), на Кубани (заявлено 2280 сбитых, а подтверждено – 750).5. Запись немецких «побед» была несложна и не требовала обязательного (как у советских лётчиков) подтверждения наземных войск и предъявления обломков сбитого самолёта. Анкета в 21 пункт (с подтверждением напарника и участников своей лётной группы!) заполнялась формально, легко и без затруднений, что позволяло записывать в «победы» как только попадание в цель, подбитие самолёта (по кадрам фотокинопулемёта), так и вообще мифические «победы». Тем более что «победы» «героя» утверждали своей единоличной подписью его командиры (группы, эскадры), весьма заинтересованные в повышении авторитета и известности своего подразделения. Обычно они делали это чисто формально.6. Немецкая пропаганда не только громко расхваливала немецкие «победы» и самих «героев» (в том числе и лётчиков), но и подталкивала их к «рекордам», что также поощряло и немецкое командование, которое снисходительно смотрело сквозь пальцы на сомнительность многих «побед» экспертов и легко утверждало их.7. Существовала среди немецких экспертов «шейная болезнь»: бурный рост количества «побед» накануне достижения юбилейной цифры и обязательной последующей награды, вешаемой на шею.8. Летающие немецкие командиры обычно всегда присваивали и записывали себе всех сбитых их группой, а часто и сбитых подчинёнными (по договоренности с ними) с обещанием в дальнейшем льгот и повышения по службе.9. Эксперты (как и все немецкие лётчики-истребители) всегда уклонялись и избегали боёв с равным и – особенно – превосходящим по численности и мастерству противником.10. Все немецкие эксперты (за редчайшим исключением) неоднократно сбивались. Даже самые лучшие эксперты сбивались многократно: №1, Хартман, – 14 раз, №2, Баргхорн, – 9 раз, №7, Рудорффер, – 16 раз, №8, Бэр, – 18 раз, №15, Липферт, – 15 раз, №34, Дупман, – 19 раз. А самый расхваленный и титулованный лётчик Третьего рейха, пикировщик Рудель, – аж 32 раза, несколько раз ранен, ампутирована правая нога! В то же время Кожедуб и большинство известных советских асов ни разу не были сбиты!11. Больше половины немецких асов вообще погибло, причём 2/3 их погибло именно на германо-советском, Восточном фронте.12. Самая прославленная и успешная немецкая истребительная эскадра, JG54 «Зелёное сердце» («Грюнхерц»), начала боевые действия в СССР 112 пилотами, а закончили войну только 4 из первоначальных 112 (выжил только каждый 24-й, погибло 108) при потерях 2135 самолётов (советскими лётчиками уничтожено самолётов более 19 эскадр эскадры «Грюхерц»!). И это лучшая истребительная эскадра Люфтваффе! Что уж говорить об остальных…13. Но главный и самый весомый аргумент «против» — сказочная результативность и фантастически огромное количество «побед» немецких экспертов за вылет, день, несколько дней, месяц и несколько месяцев подряд. Нет, конечно, высококлассный ас способен при благоприятных условиях сбить большое, рекордное количество самолётов противника как в отдельном вылете, так и суммарно за день и за какой-то период активных боёв, установить рекорд. Но чтобы ас (пусть даже отличный) совершал ежедневные, ежемесячные рекорды в течение 2-3 лет подряд, проводил за вылет 10-13 боёв и столько же сбивал самолётов, совершал несколько вылетов в день, сбивал в день 14-18 самолётов, за 4 дня – 30 самолётов, за 3,5 месяца сбивал 98 самолётов – совсем не верится! Но эти именно такие цифры указаны как действительные «победы» немецких экспертов! И откровенной выдумкой выглядит официальное «достижение» «самого эффективного эксперта» Люфтваффе – лейтенанта Шееля: 71 «победа» в 70 боевых вылетах!!! Несмотря на то, что никто не подтвердил его «победы» (он всё время летал один: «Верьте мне, господа!») они были ему засчитаны и утверждены! Неизвестно, сколько бы ещё самолётов противника «сбил» этот «ас», если бы не погиб вскоре! Такой же сказочной выдумкой выглядят и «13 сбитых» самолётов эксперта Рудорффера в одном вылете 6 ноября 1943 года, которые «упали в Ладожское озеро и утонули». Впоследствии выяснилось, что там вообще тогда столько советских самолётов не летало!Подведём итоги. Были ли немецкие эксперты такими уж непревзойдёнными никем мастерами воздушного боя, как они сами о себе и о них писали и как пишут до сих пор восторженные поклонники и «всезнающие» «честнейшие» западные «исследователи»-«историки» («рыцари без страха и упрёка», «величайшие асы ХХ века», «величайшие асы всех времён и народов»), и сбили ли они лично каждый то огромное количество самолётов, о котором объявили сами и о котором до сих пор трубят все западные историки?Сначала о «победах». В силу того, что написано выше (доводы «против»): конечно, нет. Количество их личных НАСТОЯЩИХ побед на самом деле было значительно меньше того, что экспертами было заявлено и им засчитано. По мнению большинства знающих и объективных исследователей, количество ИСТИННЫХ побед немецких экспертов в 2-2,5 раза ниже их объявленных «побед». Так, количество достоверных побед Хартмана должно быть где-то между 146-ю и 176-ю сбитых самолётов (а точного числа теперь никто и никогда не узнает). Однако, тоже немало и намного превосходит счета лучших советских и союзных асов! Но если почти всю войну на мощном скоростном истребителе только рыскать в поисках лёгких и безопасных мишеней да заниматься исключительно сбиванием раненых, новичков, неопытных, слабых лётчиков на подбитых и тихоходных самолётах, всячески избегая не только сильных и равных соперников, но и вообще боёв, то число вполне реальное и достижимое при интенсивной лётной деятельности и огромном количестве целей всю войну. Примерно так же и то же у всех других экспертов.Не буду утверждать, что все немецкие асы занимались приписками и фальсификациями с тем же размахом, что и верхняя часть списка экспертов, но то, что они все делали это, совершенно точно. Об этом красноречиво говорят данные потерь самолётов ВВС РККА в Великой Отечественной войне (заявленные немцами и истинные). Так, немцы объявили о сбитии ими на Восточном фронте 95 тысяч советских самолётов: 46 тысяч 900-ми экспертами (в том числе более 15 тысяч сбитыми 104 экспертами, имеющими более 100 «побед»), 6 тысяч – ещё 1000 лётчиков, 31 тысяча – зенитчиками, 12 тысяч – бортстрелками. Но ведь у СССР было всего 46100 боевых потерь самолётов за всю войну! А если к немецким «победам» присоединить ещё и «победы» союзников Германии, также воевавших на Восточном фронте (а они, хоть и меньше чем немцы, но тоже – в отчётах – славно «геройствовали» и «побеждали»), то количество «побед» гитлеровской коалиции станет ещё фантастичнее! К огорчению «настоящих» и «честных» сегодняшних «историков», всё это не советские и не российские данные, а выяснили, сосчитали и обнародовали после окончания Второй мировой войны по-настоящему честные и порядочные западные исследователи. Были тогда такие. Инсинуации и фальсификации начались позже.Насчёт выдающегося достижения «высокоэффективнейшего эксперта» Шееля. Совершенно фантастической сказкой, почище историй Мюнхгаузена, выглядит этот «рекорд» командира 3-го штаффеля 1 группы 54 истребительной эскадры Люфтваффе лейтенанта Гюнтера Шееля, официально объявленного и до сих пор считающегося самым эффективным истребителем Люфтваффе и мира, который за 3 месяца 1943 года (с середины апреля до середины июля) в 70 вылетах якобы «уничтожил» 71 самолёт. Конечно, для восторженного обожателя немецких экспертов никаких вопросов нет. Но для любого нормального человека в этой истории ОЧЕНЬ много вопросов и сомнений. Почему в середине апреля 1943 года никому не известный вновь прибывший лейтенант, не сбивший до этого ни одного самолёта, назначен командиром штаффеля прославленной эскадры? Что такое чудесное с ним произошло, что этот лейтенант вдруг сразу же начал «сбивать» по самолёту в каждом одиночном вылете? Что делала вся остальная эскадрилья, пока её командир сбивал самолёты в одиночку, и кто ею руководил? Почему «выдающийся эксперт» Шеель совершил за ТРИ МЕСЯЦА всего 70 вылетов (в 4-5 раз меньше среднестатистического эксперта), хотя должен был бы совершить (согласно немецкой статистике) 270-360? Почему «великолепный мастер воздушного боя и пилотирования» так мало повоевал, совершил так мало «подвигов», так быстро и незамысловато погиб в бою с рядовым советским лётчиком?Теперь о «непревзойдённом никем высочайшем мастерстве воздушного боя» немецких экспертов. Да, большинство их было умелыми стрелками, очень хорошими лётчиками с отличной подготовкой, большим налётом и опытом, в совершенстве владеющими отличными истребителями. Сначала – Ме-109, потом – ФВ-190. (Что бы ни говорили, а Ме-109 всех модификаций – прекрасный боевой самолёт: очень хорошо продуманная конструкция, мощные двигатель и вооружение, отличная радиосвязь и удобная кабина пилота. Кто сомневается – попробуйте «посидеть» на месте лётчика: Интернет даёт такую возможность. То же можно сказать и о ФВ-190.) Но опять же из сказанного выше (доводы «против») следует, что даже самые прославленные немецкие эксперты не только не превосходили большинство советских асов, но и часто проигрывали им в мастерстве воздушного боя в личных поединках, которых обычно избегали как только могли. О чём свидетельствует и бегство врассыпную после известных предупреждений в эфире: «Ахтунг! Ахтунг! В небе… (и не только Покрышкин)!» Сам «непревзойдённый эксперт» Хартман рассказывал, что неоднократно удирал вглубь своей территории после подобных сообщений. Свидетельствует и то, сколько раз даже самых прославленных немецких экспертов сбивали на Восточном фронте, и то, что 2/3 хвалёных «гитлеровских орлов» погибло именно на советско-германском фронте. А навечно приземлили их в русскую землю именно «сталинские соколы», которых немцы презрительно называли «лапотными Иванами».В принципе, большинство немецких экспертов и не были настоящими асами (высококлассными мастерами воздушного боя в обычном понимании этого термина). А кем же они были? Они были высококлассными СБИВАТЕЛЯМИ! Ведь что такое воздушный бой? Воздушный бой – это яростная бескомпромиссная схватка, в которой в полной мере проявляются ум, мастерство победителя, а проигравший, как правило, погибает. Воздушный бой смертельно опасен! Намного опаснее групповой воздушный бой (лётчики всех народов и стран называют его «собачьей свалкой»), в котором даже опытнейший и искуснейший ас может погибнуть от случайности. Вот все немецкие пилоты избегали и уклонялись от боёв не только в меньшинстве и с сильным соперником, но и с равным по мастерству и численности (опасно!). Вступали в такие бои только при крайней необходимости или ввиду неизбежности. Зато очень любили бои с большим численным превосходством. Ещё больше – неожиданно спикировать, сбить слабака и удрать на форсаже. Чисто шакальи приёмы и тактика! Но не могли же «герои» сами так называться, а немецкая пропаганда величать своих «рыцарей» шакалами… Поэтому у немцев был культ «благородных» хищников. Особенно почитался «санитар леса» — волк («волчьи стаи», «волчье логово» и т.д.). Экспертам было засчитано большое количество боёв. Но можно ли назвать боем то, что делали Хартман и Ко: спикировал — расстрелял — удрал? Конечно, нет. Это можно назвать атакой, нападением. Но не боем! Но если считать боем подобные «бои», то действительно можно достичь тех астрономических цифр, что записаны экспертам. Нет, не были немецкие эксперты ни «рыцарями без страха и упрёка», ни «непревзойдёнными мастерами воздушного боя», ни «величайшими асами»! Хотя, припёртые к стенке, дрались они отчаянно и часто умело, в большинстве случаев были трудными соперниками.А откуда же и почему возникло утверждение о непревзойдённом высочайшем мастерстве и феноменальных огромных счетах немецких экспертов? Во-первых, это утверждали они сами в оправдание своего поражения, которое (по их высокомерному мнению) вовсе и не было поражением: «Проиграли Вермахт и Кригсмарине, а Люфтваффе не были побеждены!» Во-вторых, об этом же писали и пишут, подтверждая сказанное битыми экспертами, современные «честнейшие» и «объективнейшие» западные «исследователи» и «историки», которые, как и во все времена, изображают русских ни на что не способными восточными дикарями и варварами, а европейцев-немцев восхваляют. Для них писать правду значит признавать силу и высокое мастерство советских пилотов, признавать, что СССР, русские внесли наибольший вклад в общую победу над фашизмом во Второй мировой войне. И на это они, закоренелые русофобы, никогда не пойдут! Более того, сейчас на «просвещённом» и «демократичном» Западе нарастает новая волна сверхнаглого и сверхбессовестного переписывания истории Второй мировой войны с замалчиванием, искажением и преуменьшением роли СССР и оголтелой бешеной русофобии, где русским вообще нет места среди победителей!А Германия проиграла Вторую мировую войну во многом из-за того, что её лучшие лётчики с азартом и упоением наращивали личные счета «побед» для получения себе наград и привилегий вместо добросовестного и самоотверженного выполнения задач для победы Германии. Кем же были немецкие эксперты и все советские лётчики на самом деле? Немцы были вольными охотниками, выбирающими жертвы полегче, побезопаснее, и, как оказалось, были талантливыми писателями-фантастами. Советские пилоты были чернорабочими войны, надёжными защитниками своих бомбардировщиков, штурмовиков и наземных войск, что лично опасно, невыгодно и не приносит больших личных счетов, наград и славы.А для чего, за что воевали немецкие эксперты и советские лётчики? Немецкие эксперты (в первую очередь) – за большие личные счета, награды, славу. Ради Великой Германии, конечно, тоже… Официально. Хотя немецкая пропаганда тщательно скрывала очевидное честолюбие «героев», трубя о беззаветной бескорыстной борьбе самоотверженных героических тевтонских рыцарей с ордами восточных варваров ради победы Третьего рейха, фюрера немецкого народа. Но какой смысл в огромных личных счетах «побед», громкой славе экспертов, если Германия проиграла войну? Советские же пилоты сражались за советский народ, за погибших товарищей, за смерть фашизму. За своих родных и близких. За Родину и Победу! И победили!!! Хотя тогдашняя советская пропаганда и утверждала, что советские лётчики воевали не только за родных, близких и Отечество, но и за Сталина, СССР и партию. Но тогда почти все искренне отождествляли эти понятия.Были ли у советских лётчиков и ВВС РККА недостатки? Конечно, были! Но это тема другой статьи. А «сталинские соколы» победили и собственные недостатки, и «величайших асов всех времён и народов» с их огромными счетами «побед», и гитлеровскую Германию, и освободили половину Европы. Как бы западные и доморощенные ненавистники, злопыхатели и фальсификаторы ни пытались всячески опорочить, очернить, затушевать и преуменьшить их патриотизм, самоотверженность, героизм, подвиг и решающую роль в борьбе и победе (тогда казалось навсегда) над фашизмом во Второй мировой войне!В заключение скажу немного об итогах воздушной войны на советско-германском (Восточном) фронте. К сожалению, абсолютно точных цифр не существует. Особенно (при всех немецких педантичности, организованности и порядке) неполны и сомнительны именно немецкие данные: у них потери СССР явно преувеличены в 2-2,5 раза, собственные – значительно (настолько же) уменьшены, а о конце войны (по понятным причинам) вообще отсутствуют. Но большинство объективных исследователей называют следующие цифры боевых потерь: Люфтваффе – 58850 самолётов и 50883 пилота, а ВВС РККА – 46100 самолётов и 34500 лётчиков (при значительном количестве небоевых потерь самолётов, в основном – в начальный период и первой половине войны). А если ещё учесть потери союзников Германии и добровольцев из порабощённых стран Европы, воевавших вместе с немцами против СССР, то потери гитлеровской коалиции будут ещё больше. Так кто же тогда и кого «завалил трупами» и «сбитыми самолётами»?P. S. Об авторе этой статьи: антифашист, антимайдановец, постоянный участник «Бессмертного полка» в Николаеве, сын и тесть участников Великой Отечественной войны. Пишет с оккупированной территории (аватар и ник чужие). Дополнительные сведения на странице «ВКонтакте» по адресу: «Владимир Машков. 16 января 1947 года». Более полные сведения – в комментариях к новостям и статьям (как говорил Юрий Визбор в последней строчке своей автобиографии, «всё остальное – в песнях»). Владимир Машков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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