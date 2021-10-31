Астронавтам запретили "справлять нужду" на Crew Dragon после инцидента с мочой

Астронавтам с МКС запретили "справлять нужду" на Crew Dragon после инцидента с мочой.

После инцидента на корабле Crew Dragon, связанного с "утечкой мочи", астронавтов попросили выбрать другой способ "похода в туалет". Об этом сообщил журналистам менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

Инцидент был отмечен в сентябре 2021 года. Во время полёта космической миссии Inspiration4 на корабле Crew Dragon отсоединился шланг. В результате в вентиляционную систему попала моча.

В ближайшее время корабль Crew Dragon должен вернуть на землю астронавтов, которые находятся на МКС. В целях предотвращения повторного инцидента представители NASA попросили пилотов рассмотреть иные варианты справлять нужду, так как полёт будет недолгим.

"Астронавты надевают специальное нижнее белье под скафандр", - цитирует RT заявление Стича.