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Астролог: Зеленский свою миссию уже выполнил
20 августа 2020, 22:05 • 63 • Украина
Главную свою миссию на посту президента Украины Владимир Зеленский уже выполнил. Об этом астролог Марина Скади рассказала в интервью «УНИАН».
«Главную свою миссию Зеленский уже выполнил – предыдущий президент закончил свое правление и уже никогда не будет у власти. Отвергнуты старые шаблоны, система меняется, но после Зеленского многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам, разумеется, не сторонникам Порошенко», – отметила астролог.
Она убеждена, что знаки Зодиака могут повлиять на профессиональные качества человека. По ее словам, многие сотрудники отдела кадров владеют знаниями по астрологии.
«У меня проходили обучение несколько человек, а теперь с успехом применяют свои знания на практике, правильно подбирая персонал, учитывая совместимость между сотрудниками, начальством и их подчиненными», – сказала Марина Скади.
Отметим, исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец призналась, что назначает людей на должности в своём ведомстве, основываясь не на их личных и профессиональных качествах, а на астрологии и интуиции.
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