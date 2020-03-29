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Астролог рассказала, какие знаки зодиака самые неуверенные в себе

29 марта 2020, 10:35  •  155 • Аналитика
© Depositphotos / iuricazac
Эксперт по астрологии Руби Миранда назвала знаки зодиака, которые больше остальных не уверены в себе, сообщает Your Tango.
По ее словам, неуверенность — причина того, почему многие в течение всей жизни принимают неправильные решения. Правда, кто-то принимает это, а некоторые борются с нелюбовью к себе.
"Но если мы посмотрим на астрологию, то увидим, что есть такие знаки зодиака, которые никогда не чувствуют себя достаточно хорошо, — говорит Миранда. — Они заранее убеждают себя, что все будет складываться плохо: на работе, отношениях или других делах. А мысли, как известно, материальны".
Так, из-за двойственной природы Близнецы часто мечутся от одного решения к другому. Они одновременно уверены в своем выборе и параллельно боятся его. Под их позитивными действиями скрываются какие-то личные воспоминания, за которые им стыдно. В глубине души Близнецы чувствуют себя неполноценными. Поэтому они не будут полностью удовлетворены, пока не признаются, что их мучает.
Рожденные под знаком Рака удивляются, когда их начинают хвалить или восхищаться. Они сомневаются в том, что заслуживают этого. Раки не понимают, что их неуверенность в себе лишь порождает дальнейшие сомнения и привлекает негатив.
Дева — очень агрессивный знак зодиака. Его представители часто обороняются и защищаются. По мнению Руби Миранды, скорее всего, это из-за чувства неполноценности, которое заставляет их считать себя изгоями, неспособными вписаться в общество. Да, они стремятся к величию, но редко достигают его, так как вредят сами себе чрезмерным перфекционизмом.
Большинство Весов добрые и приятные в общении. Однако они никогда не говорят о себе. Представители этого знака будут играть роль приятного собеседника, пока не поймут, что кто-то хочет нарушить их личное пространство. Тогда и раскрывается их истинная сущность: замкнутого и неуверенного человека. Именно нелюбовь к себе заставляет Весов притворяться милыми, чтобы никто не узнал, какие они на самом деле.
К сожалению, Скорпионы все время принимают неправильные решения, заранее зная, что совершают ошибку. Подсознательно они считают себя негодяями, у них низкая самооценка. Поэтому жестоко поступают с остальными, понимая, что сами заслуживают такого отношения. Но чем больше Скорпионы кому-то делают плохо, тем хуже себя чувствуют.
В отличие от остальных знаков зодиака, Рыбы используют неуверенность в своих интересах. Например, когда они оказываются на вечеринке, то пытаются сбежать с нее, демонстрируя всем хрупкость и уязвимость. Их, разумеется, всячески успокаивают и подбадривают. Правда, когда окружающим надоедает чрезмерная нервозность Рыб, они больше не хотят с ними связываться.

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