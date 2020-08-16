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Астролог назвала основные черты каждого знака зодиака

16 августа 2020, 09:00  •  189 • Аналитика
© Fotolia / Sonja Birkelbach
Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз назвала основные черты и особенности каждого знака зодиака, сообщает YourTango.
"Хотя время от времени мы слышим, что в астрологии сейчас 13 или 14 знаков зодиака, и что уже все не так, как мы привыкли считать, но с точки зрения астрологии, существует всего 12 знаков, которые влияют на нашу личность, наши симпатии и антипатии, выбор профессии, а также на то, как мы ведем себя в отношениях", — утверждает Роуз.
Так, астрологический год начинается с Овна (21-е марта — 20-е апреля), чья правящая планета Марс, с стихия — Огонь. Представители этого знака целеустремленные и обычно знают, чего хотят. Однако из-за чрезмерного напора им не всегда получается все получить. Овны — страстные, темпераментные, честные и мужественные люди, благодаря чему все, что их окружает, наполнено драйвом и энергией.
Следом идет Телец (21-е апреля — 20-е мая). Им правит Венера, а стихия — Земля. По словам Кейт Роуз, этот знак одновременно скромен и романтичен благодаря Венере — планете любви. Тельцы, как правило, надежные, сильные, терпеливые и ответственные люди. Но иногда они могут проявлять упрямство, равнодушие и ревность.
"Каждый знак имеет как свои светлые, так и темные качества, которые вместе и создают баланс", — уверена автор.
В целом, Телец — прекрасный знак, который умеет заранее планировать и ставить задачи для достижения общей цели, а также грамотно распоряжаться деньгами и просто относиться к жизни.
Близнецы (21-е мая —21-е июня), кем правит планета Меркурий и стихия Воздуха, — сообразительный и умный знак, для которого важно постоянно чему-то учиться и с кем-то общаться. Они умеют сопереживать и сочувствовать. Однако из-за переизбытка энергии становятся беспокойными и неспособны принимать решения и фокусироваться на чем-то одном долгое время.
"Из-за двойственной природы Близнецов, вероятно, с ними никогда не будет скучно", — считает эксперт по астрологии.
Представители знака Рак (22-е июня — 22-е июля) с правящей Луной и стихией Воды, как известно, олицетворяют материнство и хранителей домашнего очага.
"Это очень верные знаки, которые полностью посвящают себя дому и семье. Однако они достаточно ранимые, поэтому им бывает трудно говорить правду и делиться чем-то сокровенным", — уточняет Роуз.
Из лучших качеств в Раках можно выделить творческий подход и чуткость, из худших — привычку манипулировать кем-то и быть пессимистами. Хотя представители этого водяного знака домоседы по природе, но никогда не откажутся от увлекательного путешествия.
Кейт Роуз утверждает, что Львы (23-е июля — 22-е августа), которыми правит Солнце и Огонь, действительно ведут себя в жизни как короли или королевы "джунглей". Этот знак может быть настоящим лидером — творческим и активным, но ему также присуще временами драматизировать, стесняться, проявлять эгоизм и высокомерие. Эксперт по астрологии рекомендует "найти баланс" между этими качествами. Все-таки Львы как никто знают, как "следовать зову сердца" и не бояться этого.
Девы (23-е августа — 21-е сентября) те, кем правит сразу две планеты: Земля и Меркурий, а стихией служит Земля, известны своей внимательностью к деталям, логичностью и прагматичностью. Этот знак глубоко предан, добр и великодушен к людям. Однако у Дев есть и отрицательные стороны. Представители этого знака любят критиковать себя и других, а также переживать по пустякам и работать больше, чем положено, забывая об отдыхе и развлечениях.
Что касается Весов ( 22-е сентября — 22-е октября), которыми, как и Тельцами, тоже управляет Венера (стихия — Воздух), то они ориентированы на партнерство. Этот знак уважает личное пространство другого человека и умеет слушать. Знает, что и когда сказать, а когда лучше промолчать. Представители этого знака, как правило, очень добрые, дипломатичные, заботливые и щедрые люди, которые стараются поступать только правильно. Но и они же склонны хранить обиду и не брать на себя ответственность, даже если стали участником какого-то конфликта.
Скорпион (23-е октября — 22-е ноября), чьи правящие планеты Марс и Плутон, а стихия — Вода, — яркий и проницательный знак зодиака. Однако, несмотря на эту энергию, они часто производят впечатление замкнутых людей. Спокойствие и непринужденность — вот та атмосфера, которую любят создавать вокруг себя представители этого знака, независимо от того, что чувствуют на самом деле.
"У Скорпионов есть более темная сторона, чем у большинства знаков зодиака. Они могут быть не только ужасными собственниками и ревнивцами, но и проявлять черты, граничащие с насилием. Не каждый Скорпион будет обладать этими качествами, но все-таки это один из самых скрытных и мрачных знаков", — подчеркивает Кейт Роуз.
Рожденные под знаком Стрельца (23-е ноября — 21-е декабря), под планетой Юпитер и стихией Огня, не любят подчиняться, из-за чего они часто находятся на своей волне. В астрологии представители этого знака считаются веселыми и харизматичными авантюристами со своей философией, суть которой состоит в том, чтобы сделать эту жизнь немного лучше.
"Негативная сторона этого знака заключается в том, что они могут слишком много наобещать, а потом забыть об этом. Они часто на что-то отвлекаются и в целом не любят терпеть и ждать чего-либо", — объясняет писательница.
Но даже несмотря на это, со временем к Стрельцам приходят более глубокие знания и мудрость.
К несчастью, Козерога ( 22-е декабря — 20-е января, правящая планета Сатурн, стихия — Земля) нельзя назвать веселым и легким знаком зодиака. Но это и к лучшему, потому что у него есть выигрышные стороны, которых нет у других. Представители этого знака сильные и стойкие люди, которые любят добиваться целей.
"В целом, этот знак знает, как заложить прочный фундамент для дальнейшего успеха. А неудача — лишь очередной вызов для Козерога", — утверждает эксперт по астрологии.
Известные своей ответственностью, дисциплиной и чувством такта, Козероги, как правило, делают успешную карьеру. Но в семье и любви с ними могут быть проблемы из-за чрезмерной требовательности Козерогов — они возлагают слишком большие надежды на окружающих.
По словам Кейт Роуз, Водолеи (21-е января —19-е февраля), кем правит Уран и Сатурн, а также стихия Воздуха, знают не только, как поймать ритм жизни, но и как создать его. Представители этого знака — бунтари, которые как никто умеют находить решения старых проблем и проникать в суть того, что действительно важно, не прислушиваясь к мнению других. Однако временами они могут казаться бессердечными и непреклонными. Им тяжело выражать чувства.
Последний, 12-й знак зодиака, который завершает астрологический год — РыбыИх правящие планеты: Нептун и Юпитер, а стихия — Вода.
"Из-за этого говорят, что Рыбы — единственный знак, воплощающий качества всех знаков, что делает его динамичным, а иногда чересчур непонятным", — говорит эксперт по астрологии.
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На первый взгляд этот знак может показаться излишне романтичным и мечтательным, однако Рыбы могут также быстро остыть, если их обидеть или проявилось неуважение. Представленные двумя рыбами, плывущими в противоположных направлениях, кажется, что этот знак всегда должен делать выбор или выбирать между тем или иным путем — иногда реальностью и миром их фантазий. Рыбы — мудрые, щедрые, у них развита интуиция, но из-за чрезмерной доверчивости, часто бывают напуганы и чем-то обеспокоены.
"Для них самый большой жизненный урок заключается в том, чтобы найти баланс между теми двумя мирами, между которыми они всегда плавают", — советует Кейт Роуз.

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