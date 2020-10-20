Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
Главная / В мире

Астрофизик США допустил "конец света" - 2020: "Это не будет ошибкой Вселенной"

20 октября 2020, 02:00  •  25 • В мире
Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон сообщил об астероиде, который может столкнуться с Землёй накануне выборов президента США. В то же время допустил, что если в 2020 году и наступит конец света, то "это не будет ошибкой Вселенной".
Ранее в NASA рассказали об астероиде 2018 VP1, который довольно близко должен подойти к Земле накануне выборов президента США - 2 ноября. Но учёные предположили лишь мизерную возможность того, что астероид может войти в атмосферу нашей планеты.
Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон у себя на странице в Instagram допустил, что "космический камень размером с холодильник", как он назвал астероид, может столкнуться с Землёй.
По словам учёного, тот несётся к нашей планете со скоростью свыше 25 тысяч миль в час - это примерно 40,2 тысячи километров в час. В то же время астрофизик утверждает, что размер астероида не настолько большой, чтобы тот причинил вред. При этом Тайсон допустил наступление конца света в 2020 году, отшутившись, что Вселенная в этом случае будет ни при чём.
"Так что, если конец света наступит в 2020 году, это не будет ошибкой Вселенной", - отметил американец.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 25,000 mi/hr. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It may buzz-cut Earth on Nov. 2, the day before the Presidential Election. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But it’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe.
Публикация от Neil deGrasse Tyson (@neildegrassetyson)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
19 октября 2020, 15:55
"Летающий корабль" весом 400 тонн "приземлился" на пляже Дагестана: Индийцы оценили
19 октября 2020, 17:45
"Первым чувством было любопытство": Британец рассказал, кого встретил после смерти
19 октября 2020, 19:35
"Навальный нашёлся!" Но... Власти немецкого Ибаха извинились перед людьми за "оппозиционного гостя"
19 октября 2020, 19:35
"Секретное видео подготовки государственного визита Зеленского в Турцию" показал военкор Коц
19 октября 2020, 20:25
«Заговор молчания»: как публикации о связях Джо Байдена с украинским бизнесом могут повлиять на выборы в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
20 октября 2020, 00:10
У китайского конкурента "Кинжала" нашли "ахиллесову пяту"
20 октября 2020, 00:10
Офицер Азербайджана погиб в Карабахе: Журналисты "повысили" погибшего до ге...
20 октября 2020, 00:10
"Ничего хорошего из этого не выйдет": Мексиканскую затею Трампа попытались ...
20 октября 2020, 02:00
Победа Трампа обернётся концом света? Выборы в США стали жарче после заявления астроф...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова Шойгу?
15 октября 2020, 21:05
Показал Украине, что она теряет: Вассерман рассказал о хитром ходе Путина
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
17 октября 2020, 22:35
Какие ещё территории потеряет Украина: Эксперт дала Киеву мрачный прогноз на будущее
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
18 октября 2020, 16:05
Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.