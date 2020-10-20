Астрофизик США допустил "конец света" - 2020: "Это не будет ошибкой Вселенной"

Ранее в NASA рассказали об астероиде 2018 VP1, который довольно близко должен подойти к Земле накануне выборов президента США - 2 ноября. Но учёные предположили лишь мизерную возможность того, что астероид может войти в атмосферу нашей планеты.

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон у себя на странице в Instagram допустил, что "космический камень размером с холодильник", как он назвал астероид, может столкнуться с Землёй.

По словам учёного, тот несётся к нашей планете со скоростью свыше 25 тысяч миль в час - это примерно 40,2 тысячи километров в час. В то же время астрофизик утверждает, что размер астероида не настолько большой, чтобы тот причинил вред. При этом Тайсон допустил наступление конца света в 2020 году, отшутившись, что Вселенная в этом случае будет ни при чём.

"Так что, если конец света наступит в 2020 году, это не будет ошибкой Вселенной", - отметил американец.