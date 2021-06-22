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AstraZeneca вызвала опасения: Меркель на себе испытала "микс" вакцин

22 июня 2021, 19:10  •  63 • В мире
Канцлер Германии Ангела Меркель на себе испытала "микс" вакцин. Так, первый укол она сделала маркой AstraZeneca, но затем решила перейти на Moderna.
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала вторую прививку от COVID, пишет издание Bild. Причём, как говорится в статье, политику пришлось испытать на себе "микс" вакцин.
Так, ещё 16 апреля Меркель был сделан первый укол AstraZeneca, однако после того как постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха не рекомендовал использовать эту вакцину людям старше 60 лет, канцлер Германии решила прислушаться к этому совету.
В итоге вторым уколом была введена вакцина Moderna, которую советует всё тот же институт. О самочувствии Меркель после вакцинации в статье ничего не говорится.
Всего в Германии на данный момент сделали 67 млн прививок против коронавируса COVID-19, среди них 42,5 млн жителей получили как минимум один укол.

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