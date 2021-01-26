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AstraZeneca не понравилась? Ещё одна страна предпочла российскую вакцину от COVID-19

26 января 2021, 02:20  •  135 • В мире
Ещё одна страна одобрила применение российской вакцины от коронавируса - это Пакистан. Ранее в этом государстве были разрешены к использованию вакцины компании AstraZeneca, а также препарат от китайской Sinopharm, но, очевидно, результаты оказались не слишком радостными.
В Пакистане получила одобрение на применение вакцина от COVID-19 "Спутник V". Сообщается, что препарат разрешено применять "в экстренных случаях" - что под этим подразумевается, не совсем ясно. Как пишет издание Dawn со ссылкой на источник в Пакистане, импортировать и распространять российскую вакцину планирует одна из местных фармкомпаний.
"Спутник V" стал третьей вакциной от коронавируса, получившей одобрение властей Пакистана. Ранее там начали использовать препараты от компании AstraZeneca и китайской госкорпорации Sinopharm.
Пакистан стал уже 12-й страной, в которой официально разрешено применять российскую вакцину - ранее её одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, ОАЭ и Венгрии.
Напомним, в России официально зарегистрированы две вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", в стране уже началась массовая добровольная вакцинация. Специалисты утверждают, что для получения "коллективного иммунитета" необходимо привить от коронавируса не менее половины населения страны.

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