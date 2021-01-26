AstraZeneca не понравилась? Ещё одна страна предпочла российскую вакцину от COVID-19

В Пакистане получила одобрение на применение вакцина от COVID-19 "Спутник V". Сообщается, что препарат разрешено применять "в экстренных случаях" - что под этим подразумевается, не совсем ясно. Как пишет издание Dawn со ссылкой на источник в Пакистане, импортировать и распространять российскую вакцину планирует одна из местных фармкомпаний.

"Спутник V" стал третьей вакциной от коронавируса, получившей одобрение властей Пакистана. Ранее там начали использовать препараты от компании AstraZeneca и китайской госкорпорации Sinopharm.

Пакистан стал уже 12-й страной, в которой официально разрешено применять российскую вакцину - ранее её одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, ОАЭ и Венгрии.

Напомним, в России официально зарегистрированы две вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", в стране уже началась массовая добровольная вакцинация. Специалисты утверждают, что для получения "коллективного иммунитета" необходимо привить от коронавируса не менее половины населения страны.