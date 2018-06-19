Астраханские «Буяны» против авианосца «Гарри Трумэн»

По сообщению отдела информационного обеспечения Черноморского флота, к вечеру минувшего воскресенья малые ракетные корабли (МРК) «Град Свияжск» и «Великий Устюг» проекта 21631 (шифр «Буян-М») с высокоточными крылатыми ракетами «Калибр-НК» на борту, вышедшие из Севастополя 17 июня, миновали проливы Босфор и Дарданеллы и прибыли в Средиземное море. На первый взгляд — рутинное сообщение о плановой ротации состава постоянного оперативного соединения нашего ВМФ у берегов Сирии. А фактически — сигнал бить в колокола громкого боя об истинном состоянии ржавеющего российского флота.

Но прежде чем попытаться обосновать этот тезис, не упустим случая слегка похвалить себя. «Град Свияжск» и «Великий Устюг» покинули Каспийское море во второй половине мая. Причем, сделано это было, вопреки обыкновению, вообще без каких-либо официальных сообщений Минобороны РФ. Что само по себе свидетельствовало о неординарности ситуации.

Первые сообщения о передислокации появились в социальных сетях лишь после того, как оба МРК давно покинули Астрахань и были замечены во время прохода одного из шлюзов Волго-Донского канала. И сразу же и в российской, и в мировой прессе начались усиленные спекуляции на тему «Путин усиливает ракетными кораблями охрану Крымского моста!» и «Москва готовит ракеты „Калибр“ для войны с Украиной за Азовское море!».

С самого начала такие версии выглядели очень сомнительно. Уж если бы кто-то в российском политическом и военном руководстве в действительности додумался бы применить «Калибры» по целям на территории Украины — сделать это можно было бы, не отходя от причалов Каспийской флотилии. Ведь если в 2016 году отряд кораблей флотилии с участием все тех же МРК «Великий Устюг» и «Град Свияжск» сенсационно отстрелялся по позициям террористов в Сирии, то уж до Мариуполя, Киева или Бердянска дотянуться этим оружием из Каспия точно не составило бы никакого труда. К чему затевать изнурительный и дорогостоящий переход по Волго-Дону?

Исходя из этих соображений, 13 июня «Свободная пресса» в материале «Тень каспийских „Калибров“ нависла над Украиной» первой предположила, что на самом деле, скорее всего, для обоих МРК и Черное, и Азовское море — лишь промежуточные этапы на куда более долгом пути. Весьма вероятно, что, в конечном счете, ракетные корабли уйдут вокруг Европы на Балтику. Как в октябре 2016 года туда же и тем же путем ушли из Севастополя два других «Буяна-М» — «Серпухов» и «Зеленый Дол».

Тогда же, в 2016-м, было объявлено, что на Балтийском флоте Минобороны намерено заиметь хотя бы дивизион малых ракетных кораблей с восемью дальнобойными «Калибрами-НК» на каждом. В этом случае под их прицелами окажутся и Берлин, и Брюссель, и Варшава. Надобность в таком шаге продиктована Москве резкой активизацией НАТО вблизи Калининградской области.

Похоже, нынешний выход «Града Свияжск» и «Великого Устюга» в Средиземное море подтверждает правоту «Свободной прессы». По крайней мере, в состав Черноморского флота эти корабли вводить точно никто не собирается. И безопасность Крымского моста, а также свободу мореплавания российских судов в Азовском море предстоит обеспечивать кому-то другому. Иначе «Граду Свияжск» и «Великому Устюгу» пришлось бы надолго задержаться в Севастополе. Для проверки каждого МРК от киля до клотика и изучения уровня обученности их экипажей штабу флота понадобился бы не один месяц. Курьерским поездом пришедшие с Каспия МРК свою новую главную базу, без всякого сомнения, не проскочили бы.

Но вот, однако ж, пришлось проскочить. И, не мешкая, едва пополнив запасы, мчаться в Средиземное море. Чем продиктована такая прыть?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо перевести взгляд на Сирию и восточное Средиземноморье в целом. Что там сегодня происходит?

А происходит возле Сирии вот что. Вы помните, как в апреле к побережью этой страны приближалась американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» и весь мир терялся в догадках, как именно она врежет по Асаду? Чем это завершилось? За несколько суток до прибытия авианосца, в ночь на 14 апреля, корабли и авиация США, Франции и Великобритании нанесли массированный ракетный удар по Дамаску и провинции Хама. По информации Минобороны России из 103 выпущенных союзниками крылатых ракет была сбита 71.

Но это уже детали. Гораздо важнее другое. Основную массу атакующей группировки той ночью составили американские крылатые ракеты «Томагавк» — 66 из упомянутых 103. Остальные пуски пришлись на долю французского фрегата ВМС Франции «Лангедок» (три новейшие крылатые ракеты MdCN), двух бомбардировщиков B-1B ВВС США, пяти истребителей «Рафаль» ВВС Франции (в общей сложности — девять ракет SCALP/"Шторм Шэдоу"), четырех истребителей-бомбардировщиков «Торнадо» Королевских ВВС Британии (еще восемь ракет SCALP/"Шторм Шэдоу").

Но откуда стреляли «Томагавками» американские корабли? Сразу 30 смертоносных «топоров» один за другим ушли к Сирии из пусковых установок ракетного крейсера «Монтерей» типа «Тикондерога», находившегося в Красном море. Оттуда же восемью «Томагавками» отстрелялся ракетный эсминец «Лабун». А штатовский ракетный эсминец «Хиггинс» типа «Арли Берк» вообще лупил по Дамаску в полной безопасности от любого ответного удара — из Персидского залива (23 «Томагавка»), входящего в операционную зону 5-го флота ВМС США.

И только атомная подводная лодка «Джон Уорнер» типа «Вирджиния» рискнула принять участие в атаке из восточной части Средиземного моря. Да и то, видимо, лишь потому, что стрельбу вела из подводного положения.

Находившийся там же эсминец DDG 75 «Дональд Кук» и ещё четыре фрегата ВМС Франции в атаке участия не принимали.

Но ведь только из Средиземного моря в силу географических причин самое короткое подлетное время до целей в Сирии. А значит — выше фактор внезапности. Почему же американские военные вдруг сами лишили себя столь важного тактического преимущества? А авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» лишь изображала угрозу, но даже не расчехляла свои пусковые установки?

Единственное разумное объяснение — чтобы избежать вооруженного конфликта с российскими боевыми кораблями, которые как раз в восточной части Средиземного моря и находились. А были тогда в нашем распоряжении у берегов Сирии из ударных кораблей черноморские фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» с ракетными комплексами «Калибр-НК» и две дизель-электрические подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород» (восемь ракет комплекса «Калибр-ПЛ» на двоих).

Не шибко много, но, как выяснилось, достаточно для осторожных американцев. Особенно — с учетом российской авиационной группировки, базирующейся на базе Хмеймим.

Таим образом, можно считать, что не вступая в бой, наше постоянное оперативное соединение в Средиземном море свою главную задачу в тот день выполнило — заставило 6-й флот ВМС США считаться с собой и вносить важные поправки в оперативные планы. «Fleet in being», — как с 17-го века любят говаривать в бывшей «владычице морей» Великобритании.

Однако с 14 апреля возле Сирии многое поменялось. 1 июня вернулся в Севастополь «Адмирал Григорович», ровно полгода — день в день! — «отпахавший» на боевой службе в Средиземноморье. Не за горами и уход оттуда и «Адмирала Эссена» (в дальнем походе с 13 марта 2018 года).

Настораживающие слухи ходят о дизель-электрических подводных лодках «Колпино» и «Великий Новгород». Обе бессменно возле Сирии с 28 августа прошлого года. И, судя по всему, останутся там еще на неопределенное время. Минувшей весной их экипажи поменяли, а кораблям смены нет. И не предвидится. Конвенция Монтре разрешает лодкам, построенным для Черноморского флота, проход через Босфор в Новороссийск или Севастополь. А вот обратно — ни-ни… Только для ремонта или при переводе на другой флот.

Кстати, это обстоятельство и во времена СССР сильно ограничивало масштабы несения боевой службы в Средиземном море подводниками-черноморцами. Вот цитата из книги контр-адмирала в отставке Юрия Ничика и капитана 2 ранга запаса Валерия Захара «Подводные силы Черноморского флота»: «Исходя из этой Конвенции (Монтрё), наши лодки совмещали боевую службу в Средиземном море с последующим ремонтом в Лиепае на Балтике и возвращением таким же образом в пункты базирования на Чёрном море».

Но это во времена, когда подводных лодок на ЧФ была целая 14-я дивизия и несколько отдельных дивизионов. А сейчас в составе флота их (на ходу) всего шесть — две в Тартусе и четыре в Новороссийске. И они пока ни разу не встречались, хотя и формально входят в одну бригаду — 4-ю отдельную в Новороссийске. Хоть одну отправить ремонтироваться на Балтику — и сразу на годы образуется огромная пробоина в строю.

Стало быть, «Колпино» и «Великий Новгород», меняя экипажи, еще долго будут обминать кранцы у сирийских причалов. Но где их хотя бы слегка ремонтировать? И тем более — где доковать?

А время планового докования обоих кораблей не за горами. В Тартусе условий нет. Как утверждают, рассматривается вариант специально притащить в Сирию плавдок на буксире из Севастополя. Или договориться о доковании со все более дружественным нам Египтом.

Словом, варианты есть. Ясности — нет. Но такое положение дел порождает, чем дальше — тем больше сомнений в высокой боеготовности «Колпино» и «Великого Новгорода». А когда от Сирии неизбежно отчалит и фрегат «Адмирал Эссен», других ударных кораблей в тех беспокойных широтах у нас может и не остаться.

Вот на таком печальном фоне, очевидно, в Генеральном штабе и было принято решение рискованно оголить Каспийскую флотилию и срочно перебросить ее МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг» в состав постоянного оперативного соединения в Средиземном море.

Никогда в истории нашего флота корабли с Каспия в боевых службах в Средиземноморье не участвовали. Тем более — корабли класса «река-море» с весьма ограниченными мореходными качествами, делающими невозможными применение их ракетного оружия при шторме свыше пяти баллов. Корабли с почти нулевой ПВО, потому что рассчитаны они на боевые действия у собственных баз, под прикрытием береговых зенитных ракетных комплексов.

Все это так, все перечисленные риски присутствуют. Но, как говорится, не до жиру. На днях стало известно, что «Гарри Трумэн», ненадолго отлучавшийся в Персидский залив, уже снова прошел Суэцкий канал и подходит к Сирии. Надо готовить хоть какую-то встречу. Видимо, «Граду Свияжск» и «Великому Устюгу» отведена в ней важная роль. И только через несколько месяцев идти дальше — на Балтику. Где их давно ожидают два других «Буяна-М» — «Серпухов» и «Зеленый Дол».

Между прочим, в октябре 2016-го их путь в новую базу был точно таким же. Сначала оба тогда черноморских МРК вошли в состав постоянного оперативного соединения в Средиземном море. И только потом ушли в Балтийск.

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