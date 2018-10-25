«Астанинский формат — наиболее эффективная структура»: как продвигается урегулирование конфликта в Сирии

Преодоление кризиса в Сирии наиболее эффективно проходит в астанинском формате, считает глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, именно по этой причине такая структура становится объектом нападок со стороны ряда мировых игроков. Министр сообщил о подготовке к четвёртому саммиту «астанинской тройки» на высшем уровне. Кроме того, 27 октября в Стамбуле пройдёт встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции, на которой будет обсуждаться продвижение политического урегулирования в САР. Также глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что благодаря совместной работе с РФ удалось вывести бóльшую часть тяжёлых вооружений и боевиков из идлибской зоны деэскалации. На этом фоне из Дейр эз-Зора поступают новые сообщения о жертвах среди мирного населения в результате авиаудара коалиции во главе с США.

Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии подвергается нападкам со стороны ряда мировых игроков из-за своей эффективности. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с переговорной группой «астанинской тройки» (Иран, Россия, Турция) в Москве.

«Все объективные наблюдатели признают, что астанинский формат — наиболее эффективная структура для продвижения по всем трекам преодоления сирийского кризиса. Видимо, поэтому он является объектом нападок со стороны тех, кто думает не об интересах сирийского народа, а о своих геополитических замыслах в этом регионе», — констатировал Лавров.

Обращаясь к иранской и турецкой делегациям, которые находятся в Москве с рабочим визитом, глава внешнеполитического ведомства назвал дипломатов движущей силой астанинского формата, которая выполняет достигаемые на саммитах договорённости.

Министр отметил, что в настоящее время российская сторона готовится к проведению четвёртого саммита на высшем уровне (предыдущие три прошли в Сочи, Стамбуле и Тегеране).

«Рассчитываем, что будет сделано всё необходимое, чтобы новая встреча лидеров ознаменовала дальнейшее движение вперёд в сирийском урегулировании», — заявил Лавров.

Он также обозначил намерение в ближайшее время согласовать дополнительные шаги по продвижению целей, поставленных лидерами России, Турции и Ирана, а также прямо сформулированных в интересах полной реализации резолюции 2254 Совбеза ООН.

В свою очередь, старший помощник главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Хусейн Джабери Ансари заявил, что Тегеран нельзя оставить «за бортом» сирийского урегулирования, как бы этого ни хотелось некоторым странам.

«Иран предпринимает значимые шаги в этом смысле, и они основаны на реальности, которая существует в регионе. Турция, кстати, это понимает, как и другие страны. Но есть некоторые государства, которые имеют нелогичную позицию по этому вопросу», — цитирует дипломата РИА Новости.

Комментируя запланированный на 27 октября саммит с участием Турции, России, Франции и Германии в Стамбуле, он назвал «несостоявшимся» подход тех стран, которые полагают, что кризис в регионе можно разрешить без Ирана.

«Иран в войне народа и правительства Сирии с терроризмом в последние годы серьёзно поддерживал Сирию. Иран пытается реализовать идею мира в астанинском формате и других своих контактах. Есть другие встречи, которые проходят во многих странах, это естественно. И они не могут изменить эту геополитическую реальность», — добавил Джабери Ансари.

Напомним, в ходе субботнего стамбульского саммита Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудят продвижение политического урегулирования в Сирии, а также создание условий для возвращения беженцев в арабскую республику.

Добавим, что в среду, 24 октября, в Дамаске состоялась встреча главы сирийского МИД Валида Муаллема и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. Они обсудили процесс урегулирования конфликта, включая создание конституционной комиссии.

«Муаллем заявил, что Сирия продолжает прикладывать усилия к принятию решения по политическому урегулированию кризиса... Он отметил, что конституционная комиссия должна быть сформирована в соответствии с международным правом и резолюциями ООН», — говорится в сообщении сирийского МИД.

Встреча Сергея Лаврова с представителями «астанинской тройки» в Москве

© Эдуард Песов / РИА Новости

«С нашей помощью удалось переломить ситуацию»

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что расшатыванию ситуации на Ближнем Востоке и созданию в своё время оплота терроризма в Сирии способствовали действия западных стран. Такое мнение глава Минобороны выразил на заседании совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии в Минске.

«Считаем, что при содействии Запада была расшатана обстановка в Ближневосточном регионе, что позволило создать в Сирии настоящий оплот терроризма», — сказал Шойгу.

«С нашей помощью удалось переломить ситуацию в этой стране, разгромить крупные террористические формирования, освободить ключевые населённые пункты и деблокировать жизненно важные коммуникации», — отметил он.

Министр добавил, что в ходе конфликта был приобретён бесценный опыт, которым Москва готова делиться. По словам Шойгу, сегодня Россия прилагает максимальные усилия к налаживанию в Сирии мирной жизни, создаёт условия для политического урегулирования кризиса и оказывает гуманитарную помощь населению.

Глава Минобороны отметил, что российская сторона приветствует любые формы участия своих партнёров и союзников в деятельности по налаживанию ситуации в САР и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Западом по всему спектру проблем безопасности.

В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что благодаря сотрудничеству с Москвой по Сирии удалось на 90% сократить количество нарушений режима прекращения огня. В интервью агентству Anadolu Акар добавил, что из идлибской демилитаризованной зоны выведена большая часть тяжёлых вооружений, а актуальные вопросы сирийского урегулирования он рассчитывает лично обсудить со своим российским коллегой 27 октября, во время визита Шойгу в Турцию.

«Большая часть тяжёлых вооружений и боевиков радикальных группировок выведена из демилитаризованной зоны в Идлибе. В субботу, 27 октября, у нас будет возможность детально обсудить эти вопросы с министром обороны России Сергеем Шойгу. Мы ждём, что благодаря этому наша работа будет ещё более успешной», — сказал он.

По данным российского Центра приёма, распределения и размещения беженцев, только за последние сутки идлибскую зону деэскалации покинули 357 мирных граждан, включая 127 женщин и 133 детей. Кроме того, из этой области было выведено 17 единиц техники. Всего же с 4 марта 2018 года зону деэскалации покинули более 34 тыс. человек и 4259 единиц техники.

На этом фоне сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило, что международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами нанесла новый авиаудар в провинции Дейр эз-Зор, от которого погибли местные жители.

Отмечается, что в результате атаки был разрушен один из домов в деревне Ас-Суса, число жертв авиаудара уточняется. Последние две недели курдские формирования при поддержке авиации коалиции ведут ожесточённые бои с боевиками «Исламского государства»* в этом районе на левом берегу Евфрата.

На прошлой неделе сирийские СМИ сообщали, что жертвами авиаударов международной коалиции по населённым пунктам Ас-Суса и Аль-Бубадран на востоке Дейр эз-Зора стали 62 мирных жителя, ещё десятки человек были ранены. В Пентагоне сообщили RT, что занимаются расследованием этих данных.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.