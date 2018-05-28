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Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок

28 мая 2018, 12:09  •  34 • Аналитика

В Казахстане создают Международный финансовый центр, способствующий выводу капиталов из России и усилению центробежных тенденций в мусульманских республиках РФ

В мире идет глобальная геополитическая игра, которая длится не одно столетие, и промежуточные результаты в этой игре, если они правдиво освещены в СМИ, могут сказать вдумчивому читателю очень многое о стратегических целях участников, что не всегда устраивает бенефициаров. Их совершенно не волнует, что за скрываемыми событиями стоят миллионы человеческих судеб и жизней абсолютно ни о чем не подозревающих людей. Вообще, люди для мировых игроков – лишь субъект их деятельности, и их интересы берутся в расчет только в плане эффективности реализуемых задач.

Подавляющее большинство мировых информационных агентств, генерирующих новости и аналитику, в дальнейшем распространяемых по всему миру, принадлежит очень узкому кругу мировых игроков. К примеру, абсолютное большинство информационных гигантов в США принадлежит всего шести компаниям, контролируемых группой Ротшильдов. Такие гиганты, как Associated Press (AP) и Reuters производят до 95% всех международных новостей, которые потом через ленты распространяются в десятки тысяч более мелких агентств. Шестерка крупнейших информагентств может распространять информацию только из лент АР и Reuters, прошедших жесточайшую цензуру.

Фильтром для цензуры является Агентство Национальной Безопасности (NSA), через которое проходят все ленты информагентств. Для удобства цензуры, офисы Reuters, AP и офисы FCC/NSA в Нью-Йорке имеют один и тот же оптоволоконный хаб, который проходит через призму скрининга NSA перед тем, как на лентах Reuters и AP появляются любые новости. Прежде чем ведущим новостных программ будет разрешено читать новости в эфире, а газетам и веб-сайтам размещать статьи и гиперссылки с их заголовками, информация сначала «очищается» владельцами картелей СМИ. Ненужная информация удаляется или маскируется информационным шумом и мусором. Поэтому альтернативной и гражданской журналистике крайне трудно пробиться к читателю. Тем более что информационные гиганты применяют против независимых СМИ и аналитиков целый комплекс дискредитирующих их мер – от обвинений в конспирологии и фейках до провоцирования реальных уголовных преступлений.

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Одной из «горячих точек» в российском информационном пространстве в последнее время является  Каспийский регион и Казахстан в частности. Россиян очень волнуют последние события в Казахстане, тем более что там проживают миллионы наших соотечественников, имеющих многочисленные родственные связи в России. Да и геополитически Россия сильно зависит от Казахстана, особенно учитывая единое экономическое пространство, общий рынок товаров, услуг и труда и прозрачные границы. Мы являемся членами экономических и военных союзов, безопасность наших государств и народов неразрывно связаны друг с другом. Общая история и культура также способствует генерации тревожных ожиданий от неоднозначных событий, происходящих в соседнем государстве.

Информационный голод и запросы россиян в отношении Казахстана, к сожалению, удовлетворяются не правдивой информацией и аналитикой, а набором отдельных, зачастую не связанных друг с другом, но громких и трескуче-патриотических прокси новостей, подходящих под определение очередного «удара в спину» от братьев. В конце 2017 года огромный сектор российского инфопространства был заполнен темой перехода казахского алфавита на латиницу. Каких только страшилок и спекуляций на эту тему не было высказано. Я тоже попытался провести относительно глубокий и честный анализ в статье «Латинизация бывших советских республик – западный проект уничтожения русской цивилизации» (Часть 1 и Часть 2). В статье я показал не глубинные причины происходящих событий, а методы и способы их осуществления на исполнительном уровне. Большинство же иных статей на эту тему носило скорее эмоциональный, а иногда и ярко пропагандистский, чем аналитический характер.

«Пожалуйста, позвоните или напишите мне»

В 2018 году российские СМИ из отрывочных событий разных категорий стараются слепить очередной «удар в спину» России, выстраивая абсурдные версии. Суть их такова, что Америка сначала заморозила валютные резервы Казахстана на сумму $22 млрд, чем вынудила президента Нурсултана Назарбаева поехать на поклон к Трампу, предоставить порты Курык и Актау на каспийском побережье ВМС США, а чтобы американские корабли смогли свободно проходить в это изолированное море, уговорить Россию прорыть морской канал по Манычской впадине между Каспийским и Черным морями. Якобы в ответ на эти планы в Москве был арестован «банкир семьи Назарбаева» Жомарт Ертаев. Так и хочется сказать таким горе-аналитикам: «Успокойтесь, Америка уже давно и без этих портов находится у наших границ. А военная составляющая возможного присутствия – ничто по сравнению с реальной финансово-экономической».

Чтобы понять реальное положение дел в Казахстане, необходимо в горах информационного мусора найти крупинки правдивой информации, которая иногда, крайне редко, но проскальзывает в лентах информационных агентств, проанализировать эти крупинки и выдать относительно независимый и честный анализ ситуации.

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Еще в 2015 году президент Назарбаев объявил, что Казахстан становится  полноправным членом ВТО, а для республики наступает трудный период испытаний. Но что интересно в этом заявлении: было принято решение о создании международного финансового центра «Астана» на базе объектов предстоящей выставки «Экспо-2017». По его словам, финансовый центр должен стать «региональным хабом в сфере исламского финансирования, private-banking и перестрахования». Немногим ранее, 5 ноября 2015 года, Сенат  казахстанского парламента принял конституционный закон «О международном финансовом центре «Астана» (МФЦА)». Этим законом в частности предусматривается создание центра, представляющего собой территорию с четко обозначенными границами и администрируемого собственными органами: советом по управлению МФЦА, который возглавит глава государства, администрацией центра - акционерным обществом, обеспечивающим условия деятельности органов и участников центра, а также комитетом по регулированию финансовых услуг.

Минус 140 миллиардов в казне и грядущий дефицит бензина

«На территории центра будет действовать особый правовой режим, который заключается в наличии собственного права, отличного от законодательства республики. Право центра будет основываться на Конституции республики, Законе (о МФЦА) и актах органов центра, в основу которых будут положены принципы и нормы права Англии и Уэльса, а также стандарты ведущих финансовых центров мира. В новом центре регулирование отношений и делопроизводство будут вестись на английском языке, а инвестиционными спорами займутся иностранные судьи. Кроме того, участники проекта освобождаются на длительный период от уплаты корпоративного, индивидуального, подоходного налогов, а также могут привлекать иностранную рабочую силу.

… В настоящее время президент республики также ведет активную политику по привлечению к участию в создании и работе МФЦА крупных зарубежных инвесторов».

Что это за инвесторы, можно было узнать из состава VIP-персон, глав двадцати ведущих инвестиционных банков мира (Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, KKR и др.), присутствующих на приеме в честь 70-летия Генеральной Ассамблеи ООН и выразивших Назарбаеву свое согласие на участие и руководство проектом.

«… МФЦА стартует с приватизации ведущих казахстанских компаний и размещения исламских ценных бумаг. Для этого на бирже будут проведены IPO и SPO этих компаний. К приватизации готовятся КТЖ (Казахстанские железные дороги), «Эйр Астана», энергетические компании – всего 60 госструктур, которые в настоящее время управляются госфондами «Самрук-Казына», «Байтерек» и «КазАгро». «Доля государства в экономике к 2020 г. должна сократиться до 15%, – обещает министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев, – с нынешних примерно 70%».

Почему россияне по-прежнему гибнут в Сирии от ударов ИГИЛ

… Минфин Казахстана в 2016 г. планирует выпустить первый транш исламских облигаций, обеспеченный госимуществом, республиканскими автодорогами, в том числе платной 220-километровой трассой Астана – Боровое. Объем первого транша составит $1 млрд, всего будет выпущено таких бумаг на $3 млрд. Главное отличие исламских бондов от евробондов – они имеют залоговое обеспечение физическими активами. Но МФЦА не собирается ограничиваться только собственными финансовыми продуктами, их доля может составить 30–40%. По словам Ерболата Досаева, МФЦА должен стать финансовым хабом для инвесторов Средней Азии, юго-востока России и Кавказа. «Свои исламские бонды на бирже МФЦА намерены разместить Татарстан и Азербайджан», – утверждает директор департамента по развитию регионального финансового центра Алматы и исламского финансирования Нацбанка Казахстана Ернар Нургалиев.

… Казахи освобождают инвесторов на 50 лет от налогов, дают им на два года бесплатные офисы класса «А», безвизовый режим на пять лет, а их интересы будут защищать иностранные судьи на основе англосаксонского права. Весь документооборот будет вестись на английском языке. Эти льготы получат не только инвесторы, но и все резиденты МФЦА, в том числе юридические компании и медиа. Подобный центр формируется впервые на постсоветском пространстве – по сути, своим налоговым режимом МФЦА будет похож на офшор. В Конституцию Казахстана даже будут внесены статьи о верховенстве и приоритете законов МФЦА на его территории над законами Казахстана.

Готовы ли мы захрюкать?

За основу МФЦА взята модель Международного финансового центра Дубая (DIFC). «Ключевым ингредиентом успеха DIFC является английская система права», – говорит глава Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов. В Казахстане будут работать судьи, имеющие авторитет в своей стране…»

Режим санкций, введенный против российских компаний,  только способствует привлечению их в Центр в качестве резидентов и уводу из российской юрисдикции.

««Если российские компании будут регистрироваться в МФЦА и становиться его резидентами, они перестанут быть российскими, – объясняет «Ко» механизм обхода санкций замглавы Нацбанка Казахстана Нурлан Кусаинов. – Мы бы хотели улучшить бизнес-коммуникацию с российскими компаниями. Наши западные коллеги также видят в этом потенциал». Западные коллеги – это крупнейшие мировые компании в области управленческого консалтинга (Boston Consulting Group, McKinsey) и МВФ, которые сегодня консультируют Нацбанк и правительство Казахстана по проекту создания МФЦА».

Фактически на границе России в пространстве ОДКБ, Таможенного союза, ШОС и ЕАЭС под юрисдикцией Британской Короны создается офшор, потенциально способный затянуть в себя российский бизнес, экономику и финансы. А западные санкции только способствуют и направляют этот процесс, причем, чем дальше, тем сильнее.

Российское инфопространство крайне слабо отреагировало на эти угрозы, но отреагировало. Газета «Известия» опубликовала статью «Казахстан создаст офшор для российских компаний», в которой в частности было сказано:

«С 2018 года российские компании смогут уйти в офшоры, куда более близкие, чем Кипр или страны Карибского бассейна, — первая в СНГ безналоговая зона заработает на базе Международного финансового центра (МФЦ), который готовят к созданию власти Казахстана.

Суворовская каша

…Напрямую работать в России исламский банкинг не может - в российском законодательстве должны появиться виды сделок, которые соответствовали бы требованиям шариата (например, без ссудного процента — кредиты бизнесу строятся на принципах инвестирования в капитал и разделения прибыли). Сейчас соответствующее законодательство прорабатывается, в качестве пилотных регионов для введения исламского банкинга регулятором были выбраны регионы Северного Кавказа, Башкирия и Татарстан. Последний, кстати, уже заявлял казахстанским властям о желании работать на будущей бирже в Астане, сообщили в Нацбанке Казахстана…

Как писали «Известия», российские власти уже обеспокоены выводом капитала через Казахстан - Центробанк выявляет соответствующие схемы - в частности, речь о фиктивном импорте. Партнер консалтинговой компании Amond & Smith Сергей Назаркин ожидает, что российский ЦБ постарается получить максимальный контроль над активностью российских капиталов в Астане».

А вы удивляетесь, почему в Татарстане и Башкортостане в последнее время местные элиты настолько осмелели, что готовы резко противостоять Кремлю и Президенту, а в Дагестан даже пришлось в 2017 году высадить целый десант силовиков во главе с Владимиром Васильевым для жесткой зачистки местных элит. Безусловно, коррупция в этих регионах громадна и с ней нужно бороться, но создается угроза целостности государства, а тут центральная власть беспощадна, так как угрозы несовместимы по размерам.

Также становится понятным и арест совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых, чей «Drug Trafficking Through the Great Silk Road» (Наркотрафик через Великий шелковый путь) и разветвленная логистическая сеть с портами и железными дорогами прекрасно вписывались в проект развала России и создания в Астане нового мирового финансового центра под юрисдикцией Британской Короны. О чем я еще в 2015 году писал в статье «Война за наркотрафик на Украине вступает в горячую стадию».

Сила доллара может обернуться его слабостью

Информационный фон, способствующий центробежным тенденциям в стране, постоянно подпитывается сообщениями, типа «Турция и Китай договорились доставлять грузы в Европу в обход России», которые сами по себе достаточно ничтожны, но вкупе создают иллюзию крайней непривлекательности России, как экономического, финансового и логистического центра, толкая под юрисдикцию Британской Короны целые регионы нашей страны. А что такое юрисдикция Британской Короны, я показал в цикле статей «Британская корона завершает захват власти над миром» (Часть1, Часть 2, Часть 3 и Часть 4). Это – полный контроль над целыми странами.

Александр Никишин, «Колокол России»

Продолжение следует

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