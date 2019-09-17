Ассимилировать русских в Эстонии будут постепенно

К уничтожению последних школ с преподаванием на русском языке

Русская община Эстонии, составляющая около 25% населения и живущая последние годы под угрозой ассимиляции, вздохнула с облегчением: Рийгикогу (эстонский парламент) отклонил законопроект Партии реформ о полном переводе дошкольного и школьного образования страны на эстонский язык, что окончательно уничтожило бы здесь последние русские школы.

Соседняя Латвия с согласия властей Евросоюза русские школы уже уничтожила и с текущего учебного года полностью перевела школьное образование на латышский язык. Русские детские сады на очереди. Голосование в эстонском парламенте тоже не означает, что угроза искоренения всего русского миновала.

Ситуацию прокомментировал Фонду стратегической культуры председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков: «Для того чтобы перевести русские школы и садики на эстонский язык, нет достаточного количества педагогов. А так желание уничтожить русские школы имеется у всех парламентских партий. Вопрос только в сроках. У правительственных партий сроки более реалистичны. Они планируют начать эстонизацию русских школ и детских садов в 2021 году и закончить в 2035-м. Речь идет о точно таком же проекте, как в Латвии…»

Можно вспомнить, что Рийгикогу прошлого созыва также обсуждал этот вопрос: тогда за законопроект было отдано 50 голосов, всего два – против, но было много воздержавшихся; чтобы передать закон правительству, не хватило одного голоса. Один из голосовавших против, эстонский политик русского происхождения Михаил Стальнухин, прошедший в парламент от Центристской партии в самом русском районе Эстонии Ида-Вирумаа, объяснил, что вся проблема в нехватке квалифицированных преподавателей (а не в принудительной ассимиляции его соплеменников).

На последних парламентских выборах и выборах в Европарламент явка избирателей в русском Ида Вирумаа была крайне низкой, не составив и 25%, что, безусловно, сказалось на общем результате центристов, за которых традиционно голосовали эстонские русские. И недавнее поздравление с началом учебного года премьер-министра и главы Центристской партии Юри Ратаса, записанное на русском языке, вряд ли что-то изменит.

Если бы Рийгикогу принял законопроект Партии реформ, то правительству пришлось бы вносить изменения в целый ряд действующих законов (Закон об основной школе и гимназии, Закон о дошкольных учреждения, Закон о профессионально-технических учебных заведениях, Закон о частной школе и др.), в сжатые сроки менять учебную программу и находить необходимое количество эстоноязычных педагогов по всем предметам, чего в Эстонии просто нет.

Вместо этого правящая коалиция, состоящая из Центристской партии, Isamaa и EKRE, предложила правительству разработать программу развития эстонского языка с 2021 по 2035-й годы. Как будет выглядеть эта программа, можно предположить уже сейчас по тем шагам, которые эстонское правительство делает в целях эстонизации русских и других неэстонцев.

Глава министерства образования Майлис Репс уже отчиталась об успехе внедрения в минувшем году в русские детсады специальной программы, в рамках которой из трёх воспитателей один разговаривает и играет с малышами исключительно на эстонском. После того как программа положительно показала себя в тридцати экспериментальных группах, внедрить её планируется во всех русских дошкольных учреждениях и начальных классах русских школ. Также Репс предложила переселить в преимущественно русскую Нарву, где по-эстонски говорят только 2% жителей, сто коренных эстонцев…

«Эстонизация слегка замедлилась, но не остановилась, – комментирует ситуацию Фонду стратегической культуры правозащитник Дмитрий Линтер. – И тем более не провалилась. У эстонской стороны существует системный подход к вопросу и пока еще раздробленная политическая воля по реализации программы перевода русских школ на эстонский язык. Споры идут только о скорости процесса».