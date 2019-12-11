Ассанжа будут пытать в Гуантанамо? Французский депутат потребовала ответа от правительства

Как сообщил RT, Рубин отметила ухудшение состояния Ассанжа в случае его возможной экстрадиции в Соединённые Штаты. Сейчас основатель WikiLeaks содержится в британской тюрьме особо строгого режима Белмарш, созданной для лишения свободы таких опасных лиц, как террористы.

Ассанжу грозит экстрадиция в США, где ему могут предъявить обвинения в шпионаже, отметила Рубин. "Учитывая опыт этой страны в области прав человека, это вызывает особое беспокойство, в первую очередь из-за сведений о тюрьме Гуантанамо, в которой не действует право, а пытки носят почти систематический характер", - заявила французский политик.

По словам Рубин, длительное психологическое и физическое давление ставит жизнь Ассанжа под угрозу. Депутат напомнила о письме более чем 60 врачей, полагающих, что без лечения Ассанж может в скором времени умереть, передаёт телеканал "360".