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Ассанжа будут пытать в Гуантанамо? Французский депутат потребовала ответа от правительства

11 декабря 2019, 23:54  •  78 • В мире
Депутат французского Национального собрания Сабина Рубин потребовала от правительства Франции объяснить его бездействие в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По её словам, в случае экстрадиции в США Ассанжу грозят пытки в Гуантанамо, которые могут привести к его смерти.
Как сообщил RT, Рубин отметила ухудшение состояния Ассанжа в случае его возможной экстрадиции в Соединённые Штаты. Сейчас основатель WikiLeaks содержится в британской тюрьме особо строгого режима Белмарш, созданной для лишения свободы таких опасных лиц, как террористы.
Ассанжу грозит экстрадиция в США, где ему могут предъявить обвинения в шпионаже, отметила Рубин. "Учитывая опыт этой страны в области прав человека, это вызывает особое беспокойство, в первую очередь из-за сведений о тюрьме Гуантанамо, в которой не действует право, а пытки носят почти систематический характер", - заявила французский политик.
По словам Рубин, длительное психологическое и физическое давление ставит жизнь Ассанжа под угрозу. Депутат напомнила о письме более чем 60 врачей, полагающих, что без лечения Ассанж может в скором времени умереть, передаёт телеканал "360".

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