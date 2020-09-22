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Ассанж против Навального: Необходимы срочные санкции
22 сентября 2020, 18:30 • 43 • В мире
"А давайте ещё поднажмём, введём новые санкции, "акт Навального" добавим, потребуем изменить Конституцию – и Россия сломается". Кажется, что именно так рассуждают наши недорогие европейские "партнёры", составляя очередной документ в ЕП. Верят ли они сами в то, что смогут таким способом "сломать Россию"? Или им приказали – и они, взяв под козырёк, понеслись, спотыкаясь и теряя на бегу тапки, исполнять приказ – давить, угрожать и "разоблачать"?
Автор:
Аля Самитова
Итак, Европарламент в четверг утвердил резолюцию "О ситуации в России и отравлении Алексея Навального". В этом многословном документе, почти каждая строчка которого кричит "мы врём и вообще сошли с ума", европейские парламентарии призывают российские власти к "полному сотрудничеству с ОЗХО" в целях проведения расследования и привлечения к ответственности лиц, "причастных к преступлению против Алексея Навального".
Нового в самом духе документа ничего нет – всё та же демонизация России и очередные требования "пересмотреть отношения с Москвой". Причина, правда, несколько странная. Но какое это имеет значение для русофобов, простите, атлантистов?
Травили и зрения лишали? Наказать!
Сам Навальный описывается в этой резолюции как "ведущий российский оппозиционный политик, юрист, блогер и антикоррупционный активист", неоднократно "пострадавший от действий властей", которые, оказывается, ранее его "задерживали, арестовывали и осуждали с целью заставить прекратить политическую и общественную деятельность".
Бедный блогер-юрист, как утверждается в этой резолюции, "стал почти слепым" вследствие "нападения на него в 2017 году с применением дезинфицирующего средства".
Ещё одна похожая напасть с ним якобы случилась и в 2019 году во время его задержания. Как мы помним, тогда его "личный врач" Анастасия Васильева убеждала всех в том, что смогла "через замочную скважину" поставить диагноз – "химический ожог роговицы глаз". Сильно беспокоит ЕП тот факт, что "ни в одном из этих случаев виновные не были привлечены к ответственности".
Навальный, поддержавший беспорядки в Хабаровске, приветствовал и события в Белоруссии, которые воспринял как "вдохновение для народа России". И это уже вдохновило самих европейских парламентариев – маркер "свой" сработал, видимо.
Несколько строк о "страшном режиме"
Далее в этом документе утверждается, что "политические убийства и отравления в России стали системными инструментами режима", при помощи которых он, этот страшный режим, "расправляется с оппозицией".
Европарламентарии большинством голосов проголосовали за принятие резолюции, в которой решили из своей параллельной реальности поучить Россию, "как ей правильно надо жить". Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Globallookpres
Не забыли европарламентарии показать и список тех, с кем "режим расправился", и тут же вот вам вывод о том, что "в России продолжается подавление инакомыслия" (знают ли об этом сотрудники того же "Эха Москвы" или "Дождя"?). А в это время, сообщается в документе, "ЕС всячески поддерживает всех диссидентов и русский народ в их борьбе за свою свободу".
Данные немецкой клиники Charité, "подтверждённые исследованиями, проведёнными в лабораториях бундесвера и других стран", несомненно, "указывают на то, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". В этом парламентарии даже не сомневаются. А вот российские врачи, те самые, которые первыми начали лечение Навального, якобы "пытались помешать вывезти его тело в Германию". Спасибо, что хоть не обвинили в "попытке его убить", с них бы сталось.
Россия ведёт себя неправильно? Всех наказать, Конституцию переписать!
На основании вышеперечисленного (извините, но весь этот спекулятивный и бредовый текст я приводить не буду) Европарламент призывает ЕС "неустанно требовать от России" не только "расследования "отравления" Навального, но и – и это уже феноменальная наглость – "отмены или изменения всех законов, несовместимых с международными стандартами, включая незаконно принятые недавно изменения в Конституцию России, а также в законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях".
И вот тут позволю себе очередное отступление. Попытки корректировки извне Конституции любой европейской страны обязательно будут жёстко пресечены, причём сопровождаться это будет криками о "вмешательстве". Однако Европа почему-то считает, что вмешиваться в Основной закон России она имеет "полное право".
Что же до иностранных агентов... Не будем напоминать, как Foreign Agents Registration Act действует в США. Но в том же ЕС в 2003 году был принят документ под названием "Основополагающие принципы статуса неправительственных организаций в Европе", определяющий деятельность НПО и то, как эта деятельность соотносится с официальной политикой государства. Конечно, европейские власти требуют с НПО и прозрачной финансовой отчётности.
Так какие претензии к России? Может быть, дело опять в Навальном? Ведь его ФБК в октябре 2019 года как раз и был признан иноагентом.
Но вернёмся к резолюции. Документ предлагает "провести переоценку отношений Евросоюза с Россией и разработать новую комплексную стратегию и продлить изоляцию России в регионе".
Завершает резолюцию просто замечательная фраза: в приоритетном порядке одобрить санкционный механизм в стиле "акта Магнитского" и применить его в самое ближайшее время в отношении "коррумпированных лиц, изобличённых в расследованиях ФБК Навального". Заметьте, сделать это предлагается без суда и следствия, только потому, что Навальный ткнул в кого-то пальцем. А уж достоверен ли его "тык", выяснять совершенно не обязательно.
Что мы видим? Европарламент, без стеснения вмешиваясь в дела суверенной страны, разработал документ о том, "как правильно должна вести себя Россия", то есть диктуют нам, "дворовым", свою высокую "хозяйскую волю". При этом то ли просто заболевший, то ли "недоотравленный" каким-то просроченным "Новичком" Навальный почти отливается в бронзе: вот-вот памятник ему будет стоять на самом высоком холме в центре Европы с Нобелевской премией мира под мышкой.
Европейская "трубоболь"
Собственно, иного никто и не ожидал после почти "программного" выступления в Брюсселе нового главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрушилась на Россию со всей военной мощью экс-министра обороны Германии. И главным мотивом выступления стал "запрет газопровода". Фото: European Union/Globallookpress
Дама, потрясая кулачками, заявила о том, что "Москва относится к Европе крайне враждебно", поэтому, продолжила она с военным напором, требуется и дальше действовать против России "с позиции силы, сохраняя антироссийские санкции":
Вот оно и прозвучало, заветное слово "газопровод", – труба, занозой сидящая в пятой точке американских политиков и их европейских "поддакивателей". И резолюция эту "трубоболь" тоже отражает:
Кстати, в интервью итальянской газете La Repubblica госпожа фон дер Ляйен заявила:
Ну, раз уж США тут замешаны, то европейские власти, подталкиваемые прикормленными атлантистами, обязательно приложат все свои усилия...
Почему мы должны им верить?
И всё это – напомню ещё раз – из-за за недоказанного и нерасследованного на данный момент "отравления". Что мешало немецким медикам, прилетевшим в Омск, вместе с местными врачами, которые уже приступили к лечению Навального, взять необходимые пробы прямо на месте?
Если предположить, что в Омске не оказалось необходимого оборудования для более глубокого исследования, то уж в Москве это можно было бы сделать без каких-либо проблем. Вы хотите объективности? Проводите все необходимые медицинские манипуляции вместе с российскими врачами, а не берите потом в Германии какие-то свои пробы и не делайте выводов, вызывающих сомнения.
Почему мы должны верить в то, что немецкие медики и военные специалисты бундесвера, которые ещё и консультировались с коллегами из пресловутой британской военной химлаборатории Портон-Даун, не занимаются подтасовкой? Они точно святее папы Римского? Тем более, что повод для махинаций и финтов у них есть, и довольно серьёзный – всё та же злополучная труба из России в Германию через всю Европу.
"Иван кивает на Петра"…
От нас требуют "участия в расследовании инцидента с Навальным". Отлично, но и мы не первую неделю требуем от той же Германии предоставить информацию по ситуации с блогером. Под самыми разными предлогами немецкая сторона, со словами "мы приняли во внимание ваше обращение", предоставлять какие-либо данные отказывалась, как и ОЗХО.
Комментируя ситуацию в беседе с РИА "Новости", глава российского МИД Сергей Лавров отметил:
Ситуация получается патовая: "Идите расследуйте!" – "А дайте нам расследовать!" – "Не дадим, но расследовать вы обязаны, а то накажем".
А был ли мальчик? Как развалилось "дело Магнитского"
Прозвучавшие в резолюции слова "акт Навального" напомнили о казусе, а скорее, о громком "бухе" в лужу авторов знаменательного "акта Магнитского". Спустя несколько лет после того как США приняли санкционный закон, названный именем бывшего бухгалтера Hermitage Capital Management многие журналисты и аналитики стали сомневаться: было ли всё так, как убедили международную аудиторию, и не обвёл ли Запад вокруг пальца всего один хитрый манипулятор.
Так называемый "акт Магнитского" активно лоббировал американский инвестор Уильям Браудер. Именно его стараниями и были созданы все санкционные списки по этому делу. Фото: The Canadian Press/PA Images/TASS
Ведь все карательные меры, по большей части, основывались на словах бывшего крупного инвестора Билла Браудера. Он утверждал, что "Магнитский был убит из-за того, что раскрыл налоговый скандал", из-за которого некая преступная группа похитила у российских налогоплательщиков 230 миллионов долларов.
Довольно серьёзное расследование этой истории провело не российское издание, а весьма русофобский Der Spiegel. Немецкие журналисты основную версию называют "триллером", заворожившим Запад. Согласно этой версии, Магнитский – "чистосердечный борец" с коррумпированной системой, которая в конечном итоге убивает его самого.
Его начальник, глава компании Hermitage Capital, в течение многих лет был одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. Однако после того как в 2005 году ему был запрещён въезд в страну, он превратился в грозного критика президента Владимира Путина.
В настоящее время Браудер, проживающий в Британии, координирует кампанию "Справедливость для Сергея Магнитского", надеясь добиться того, чтобы и многие другие страны ввели санкции из-за дела погибшего аудитора.
Ложь от начала и до конца
На самом же деле ни один из пунктов истории американского финансиста не соответствует действительности, а всё так называемое "дело Магнитского" – ложь от начала и до конца. Единственное, что в ней правда, – это смерть Магнитского.
Аудитор на самом деле не приходил сам к правоохранителям с "заявлением о выявленной им коррупции", а был вызван на допрос по этому делу, которое уже расследовалось. То есть роль Магнитского как "поставщика ключевых доказательств" по делу также не соответствует действительности.
И он не был убит "мстительными коррупционерами", а умер в СИЗО по причине того, что не получил своевременно медицинскую помощь. Браудер же, на которого и работал Магнитский, просто использовал трагедию своего сотрудника в личных целях.
Браудер утверждал, что в 2007 году в Москве против его компаний было начато налоговое расследование с целью изъятия важных документов. Аудитор Сергей Магнитский в этой истории выступает информатором, который предупредил о рейдерском захвате компаний, и якобы из-за этого он был арестован и убит в тюрьме.
На самом же деле расследование о том, как через фирмы-пустышки, принадлежащие американскому финансисту, проводились налоговые возвраты, началось гораздо раньше, чем утверждает Браудер, и ему было о нём прекрасно известно. Запросы в компании финансиста в связи с возможным уклонением от налогов были отправлены ещё в 2004 году.
А первые упоминания имени следователя Артёма Кузнецова фигурируют в письмах, датированных 2006 годом. В показаниях Магнитского также говорится, что он был допрошен российскими властями в рамках налогового расследования в 2006 году. При этом Браудер уверяет, что ни о чём не знал до 2007 года.
Ложью оказалось и утверждение, что Магнитский был нанят на должность аудитора в компанию Firestone Duncan, которая обслуживала фирмы Браудера, только в 2007 году. На самом же деле он много лет до этого помогал подставным компаниям Браудера оптимизировать налоги. Знал ли он о махинациях? Возможно, но сейчас это уже никто не сможет подтвердить.
Это только "смерть в СИЗО", а не убийство
Какой вывод делает Der Spiegel? Несмотря на утверждения Браудера, никакой "чудовищной коррупции" Сергей Магнитский не вскрывал, всё сделало до него следствие. Да и знал об этой афере не только он, а всё руководство компании и его коллеги. Об этом даже писали в российских газетах.
Можно предположить, что Магнитский стал своего рода "заложником", а через его арест и допросы власти надеялись оказать давление на Браудера. Сам Сергей об этом же говорил в ходе одного из судебных заседаний:
Безусловно, Магнитский стал жертвой, с ним, как пишет издание, "произошла чудовищная несправедливость". Но тут уже надо говорить о "смерти в СИЗО", а такое случается повсеместно и в той же Британии, и в США.
А что там с Ассанжем?
Запад всегда пытается найти любую зацепку, чтобы обвинить Россию в страшных преступлениях, особенно по теме "прав человека". Любая "странная" смерть сразу становится поводом поговорить о "кровавом режиме" и преступлениях власти". А напомните-ка, кто-нибудь уже выяснил, как покончил с собой в тюрьме Джеффри Эпштейн? А ведь его смерть была очень выгодна многим известным людям из международной сети высокопоставленных педофилов. Поэтому вокруг этой истории и воцарилась тишина. И никто не требует срочных и прозрачных расследований.
Интересно, что как только Министерство иностранных дел ФРГ заявило о том, что "Навального пытались отравить "Новичком", а Госдеп США и главы европейский стран выразили свою "глубокую озабоченность", подал голос и Браудер, по мнению которого "настало время некоторым странам учредить "акт Навального".
Нарушение прав человека? Международные нормы? Эти темы на Западе давно потеряли своё первоначальное значение и вспоминают о них исключительно как об инструменте политического давления на неугодные страны.
Конечно, историю Навального сейчас используют против России. Но будет интересно, когда спустя несколько лет и в этом деле попытаются разобраться журналисты. Конечно, санкции отменять никто не станет. Но хорошо бы услышать от того же Der Spiegel о том, что "акт Навального" был принят на основании одних только голых домыслов и неких таинственных "выводов".
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