Ассанж против Навального: Необходимы срочные санкции

Автор:

Аля Самитова

Итак, Европарламент в четверг утвердил резолюцию "О ситуации в России и отравлении Алексея Навального". В этом многословном документе, почти каждая строчка которого кричит "мы врём и вообще сошли с ума", европейские парламентарии призывают российские власти к "полному сотрудничеству с ОЗХО" в целях проведения расследования и привлечения к ответственности лиц, "причастных к преступлению против Алексея Навального".

Нового в самом духе документа ничего нет – всё та же демонизация России и очередные требования "пересмотреть отношения с Москвой". Причина, правда, несколько странная. Но какое это имеет значение для русофобов, простите, атлантистов?

Травили и зрения лишали? Наказать!

Сам Навальный описывается в этой резолюции как "ведущий российский оппозиционный политик, юрист, блогер и антикоррупционный активист", неоднократно "пострадавший от действий властей", которые, оказывается, ранее его "задерживали, арестовывали и осуждали с целью заставить прекратить политическую и общественную деятельность".

Про "Кировлес", к примеру, парламентарии даже не вспомнили, как и о том, что на самом деле у "ведущего политика и властителя умов" рейтинг в России чуть более 2%, и этот факт подтверждают даже либеральные социологи.

Бедный блогер-юрист, как утверждается в этой резолюции, "стал почти слепым" вследствие "нападения на него в 2017 году с применением дезинфицирующего средства".

Ещё одна похожая напасть с ним якобы случилась и в 2019 году во время его задержания. Как мы помним, тогда его "личный врач" Анастасия Васильева убеждала всех в том, что смогла "через замочную скважину" поставить диагноз – "химический ожог роговицы глаз". Сильно беспокоит ЕП тот факт, что "ни в одном из этих случаев виновные не были привлечены к ответственности".

Навальный, поддержавший беспорядки в Хабаровске, приветствовал и события в Белоруссии, которые воспринял как "вдохновение для народа России". И это уже вдохновило самих европейских парламентариев – маркер "свой" сработал, видимо.

Несколько строк о "страшном режиме"

Далее в этом документе утверждается, что "политические убийства и отравления в России стали системными инструментами режима", при помощи которых он, этот страшный режим, "расправляется с оппозицией".

Европарламентарии большинством голосов проголосовали за принятие резолюции, в которой решили из своей параллельной реальности поучить Россию, "как ей правильно надо жить". Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Globallookpres

Не забыли европарламентарии показать и список тех, с кем "режим расправился", и тут же вот вам вывод о том, что "в России продолжается подавление инакомыслия" (знают ли об этом сотрудники того же "Эха Москвы" или "Дождя"?). А в это время, сообщается в документе, "ЕС всячески поддерживает всех диссидентов и русский народ в их борьбе за свою свободу".

Данные немецкой клиники Charité, "подтверждённые исследованиями, проведёнными в лабораториях бундесвера и других стран", несомненно, "указывают на то, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". В этом парламентарии даже не сомневаются. А вот российские врачи, те самые, которые первыми начали лечение Навального, якобы "пытались помешать вывезти его тело в Германию". Спасибо, что хоть не обвинили в "попытке его убить", с них бы сталось.

Россия ведёт себя неправильно? Всех наказать, Конституцию переписать!

На основании вышеперечисленного (извините, но весь этот спекулятивный и бредовый текст я приводить не буду) Европарламент призывает ЕС "неустанно требовать от России" не только "расследования "отравления" Навального, но и – и это уже феноменальная наглость – "отмены или изменения всех законов, несовместимых с международными стандартами, включая незаконно принятые недавно изменения в Конституцию России, а также в законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях".

И вот тут позволю себе очередное отступление. Попытки корректировки извне Конституции любой европейской страны обязательно будут жёстко пресечены, причём сопровождаться это будет криками о "вмешательстве". Однако Европа почему-то считает, что вмешиваться в Основной закон России она имеет "полное право".

Что же до иностранных агентов... Не будем напоминать, как Foreign Agents Registration Act действует в США. Но в том же ЕС в 2003 году был принят документ под названием "Основополагающие принципы статуса неправительственных организаций в Европе", определяющий деятельность НПО и то, как эта деятельность соотносится с официальной политикой государства. Конечно, европейские власти требуют с НПО и прозрачной финансовой отчётности.

Так какие претензии к России? Может быть, дело опять в Навальном? Ведь его ФБК в октябре 2019 года как раз и был признан иноагентом.

Но вернёмся к резолюции. Документ предлагает "провести переоценку отношений Евросоюза с Россией и разработать новую комплексную стратегию и продлить изоляцию России в регионе".

Завершает резолюцию просто замечательная фраза: в приоритетном порядке одобрить санкционный механизм в стиле "акта Магнитского" и применить его в самое ближайшее время в отношении "коррумпированных лиц, изобличённых в расследованиях ФБК Навального". Заметьте, сделать это предлагается без суда и следствия, только потому, что Навальный ткнул в кого-то пальцем. А уж достоверен ли его "тык", выяснять совершенно не обязательно.

Что мы видим? Европарламент, без стеснения вмешиваясь в дела суверенной страны, разработал документ о том, "как правильно должна вести себя Россия", то есть диктуют нам, "дворовым", свою высокую "хозяйскую волю". При этом то ли просто заболевший, то ли "недоотравленный" каким-то просроченным "Новичком" Навальный почти отливается в бронзе: вот-вот памятник ему будет стоять на самом высоком холме в центре Европы с Нобелевской премией мира под мышкой.

Европейская "трубоболь"

Собственно, иного никто и не ожидал после почти "программного" выступления в Брюсселе нового главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обрушилась на Россию со всей военной мощью экс-министра обороны Германии. И главным мотивом выступления стал "запрет газопровода". Фото: European Union/Globallookpress

Дама, потрясая кулачками, заявила о том, что "Москва относится к Европе крайне враждебно", поэтому, продолжила она с военным напором, требуется и дальше действовать против России "с позиции силы, сохраняя антироссийские санкции":

Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу напомнить: отравление Навального – не единичный случай. Мы уже были свидетелями подобного подхода в Грузии, на Украине, в Сирии и в Солсбери. Мы наблюдали вмешательство в выборы в разных частях мира. Эта модель поведения не меняется. Никакой газопровод этого не поменяет.

Вот оно и прозвучало, заветное слово "газопровод", – труба, занозой сидящая в пятой точке американских политиков и их европейских "поддакивателей". И резолюция эту "трубоболь" тоже отражает:

В свете дела Навального Европарламент подтверждает свою предыдущую позицию, что проект "Северный поток – 2" следует остановить.

Кстати, в интервью итальянской газете La Repubblica госпожа фон дер Ляйен заявила:

А ещё нам необходимо сделать всё, чтобы Евросоюз и США объединили свои усилия, чтобы вместе противостоять России, а не бороться с ней отдельно друг от друга.

Ну, раз уж США тут замешаны, то европейские власти, подталкиваемые прикормленными атлантистами, обязательно приложат все свои усилия...

Почему мы должны им верить?

И всё это – напомню ещё раз – из-за за недоказанного и нерасследованного на данный момент "отравления". Что мешало немецким медикам, прилетевшим в Омск, вместе с местными врачами, которые уже приступили к лечению Навального, взять необходимые пробы прямо на месте?

Если предположить, что в Омске не оказалось необходимого оборудования для более глубокого исследования, то уж в Москве это можно было бы сделать без каких-либо проблем. Вы хотите объективности? Проводите все необходимые медицинские манипуляции вместе с российскими врачами, а не берите потом в Германии какие-то свои пробы и не делайте выводов, вызывающих сомнения.

Почему мы должны верить в то, что немецкие медики и военные специалисты бундесвера, которые ещё и консультировались с коллегами из пресловутой британской военной химлаборатории Портон-Даун, не занимаются подтасовкой? Они точно святее папы Римского? Тем более, что повод для махинаций и финтов у них есть, и довольно серьёзный – всё та же злополучная труба из России в Германию через всю Европу.

"Иван кивает на Петра"…

От нас требуют "участия в расследовании инцидента с Навальным". Отлично, но и мы не первую неделю требуем от той же Германии предоставить информацию по ситуации с блогером. Под самыми разными предлогами немецкая сторона, со словами "мы приняли во внимание ваше обращение", предоставлять какие-либо данные отказывалась, как и ОЗХО.

Комментируя ситуацию в беседе с РИА "Новости", глава российского МИД Сергей Лавров отметил:

Германия говорит: "Мы ничего вам не можем сказать, идите в Организацию по запрещению химического оружия". Мы туда ходили несколько раз. Там говорят: "Идите в Берлин". <…> Иван кивает на Петра, Пётр кивает на Ивана, – примерно в таком стиле наши западные, с позволения сказать, партнёры реагируют на наши правовые подходы. Громогласно заявляют, что факт отравления установлен, кроме России этого сделать не мог никто, признавайтесь. Всё это уже было со Скрипалями.

Ситуация получается патовая: "Идите расследуйте!" – "А дайте нам расследовать!" – "Не дадим, но расследовать вы обязаны, а то накажем".

А был ли мальчик? Как развалилось "дело Магнитского"

Прозвучавшие в резолюции слова "акт Навального" напомнили о казусе, а скорее, о громком "бухе" в лужу авторов знаменательного "акта Магнитского". Спустя несколько лет после того как США приняли санкционный закон, названный именем бывшего бухгалтера Hermitage Capital Management многие журналисты и аналитики стали сомневаться: было ли всё так, как убедили международную аудиторию, и не обвёл ли Запад вокруг пальца всего один хитрый манипулятор.

Так называемый "акт Магнитского" активно лоббировал американский инвестор Уильям Браудер. Именно его стараниями и были созданы все санкционные списки по этому делу. Фото: The Canadian Press/PA Images/TASS

Ведь все карательные меры, по большей части, основывались на словах бывшего крупного инвестора Билла Браудера. Он утверждал, что "Магнитский был убит из-за того, что раскрыл налоговый скандал", из-за которого некая преступная группа похитила у российских налогоплательщиков 230 миллионов долларов.

Довольно серьёзное расследование этой истории провело не российское издание, а весьма русофобский Der Spiegel. Немецкие журналисты основную версию называют "триллером", заворожившим Запад. Согласно этой версии, Магнитский – "чистосердечный борец" с коррумпированной системой, которая в конечном итоге убивает его самого.

Его начальник, глава компании Hermitage Capital, в течение многих лет был одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. Однако после того как в 2005 году ему был запрещён въезд в страну, он превратился в грозного критика президента Владимира Путина.

В настоящее время Браудер, проживающий в Британии, координирует кампанию "Справедливость для Сергея Магнитского", надеясь добиться того, чтобы и многие другие страны ввели санкции из-за дела погибшего аудитора.

Ложь от начала и до конца

На самом же деле ни один из пунктов истории американского финансиста не соответствует действительности, а всё так называемое "дело Магнитского" – ложь от начала и до конца. Единственное, что в ней правда, – это смерть Магнитского.

Аудитор на самом деле не приходил сам к правоохранителям с "заявлением о выявленной им коррупции", а был вызван на допрос по этому делу, которое уже расследовалось. То есть роль Магнитского как "поставщика ключевых доказательств" по делу также не соответствует действительности.

И он не был убит "мстительными коррупционерами", а умер в СИЗО по причине того, что не получил своевременно медицинскую помощь. Браудер же, на которого и работал Магнитский, просто использовал трагедию своего сотрудника в личных целях.

Браудер утверждал, что в 2007 году в Москве против его компаний было начато налоговое расследование с целью изъятия важных документов. Аудитор Сергей Магнитский в этой истории выступает информатором, который предупредил о рейдерском захвате компаний, и якобы из-за этого он был арестован и убит в тюрьме.

На самом же деле расследование о том, как через фирмы-пустышки, принадлежащие американскому финансисту, проводились налоговые возвраты, началось гораздо раньше, чем утверждает Браудер, и ему было о нём прекрасно известно. Запросы в компании финансиста в связи с возможным уклонением от налогов были отправлены ещё в 2004 году.

А первые упоминания имени следователя Артёма Кузнецова фигурируют в письмах, датированных 2006 годом. В показаниях Магнитского также говорится, что он был допрошен российскими властями в рамках налогового расследования в 2006 году. При этом Браудер уверяет, что ни о чём не знал до 2007 года.

Ложью оказалось и утверждение, что Магнитский был нанят на должность аудитора в компанию Firestone Duncan, которая обслуживала фирмы Браудера, только в 2007 году. На самом же деле он много лет до этого помогал подставным компаниям Браудера оптимизировать налоги. Знал ли он о махинациях? Возможно, но сейчас это уже никто не сможет подтвердить.

Это только "смерть в СИЗО", а не убийство

Какой вывод делает Der Spiegel? Несмотря на утверждения Браудера, никакой "чудовищной коррупции" Сергей Магнитский не вскрывал, всё сделало до него следствие. Да и знал об этой афере не только он, а всё руководство компании и его коллеги. Об этом даже писали в российских газетах.

Можно предположить, что Магнитский стал своего рода "заложником", а через его арест и допросы власти надеялись оказать давление на Браудера. Сам Сергей об этом же говорил в ходе одного из судебных заседаний:

Ваша честь, меня фактически взяли в заложники. Моя персона мало кого интересует, всех интересует персона главы Hermitage.

Безусловно, Магнитский стал жертвой, с ним, как пишет издание, "произошла чудовищная несправедливость". Но тут уже надо говорить о "смерти в СИЗО", а такое случается повсеместно и в той же Британии, и в США.

А что там с Ассанжем?

Запад всегда пытается найти любую зацепку, чтобы обвинить Россию в страшных преступлениях, особенно по теме "прав человека". Любая "странная" смерть сразу становится поводом поговорить о "кровавом режиме" и преступлениях власти". А напомните-ка, кто-нибудь уже выяснил, как покончил с собой в тюрьме Джеффри Эпштейн? А ведь его смерть была очень выгодна многим известным людям из международной сети высокопоставленных педофилов. Поэтому вокруг этой истории и воцарилась тишина. И никто не требует срочных и прозрачных расследований.

Интересно, что как только Министерство иностранных дел ФРГ заявило о том, что "Навального пытались отравить "Новичком", а Госдеп США и главы европейский стран выразили свою "глубокую озабоченность", подал голос и Браудер, по мнению которого "настало время некоторым странам учредить "акт Навального".

И это в то самое время, когда в британской тюрьме из-за издевательств медленно прощается с жизнью Ассанж, а виновные в расчленении саудовского журналиста Джамаля Хашогги не только не наказаны, но даже и не названы.

Нарушение прав человека? Международные нормы? Эти темы на Западе давно потеряли своё первоначальное значение и вспоминают о них исключительно как об инструменте политического давления на неугодные страны.

Конечно, историю Навального сейчас используют против России. Но будет интересно, когда спустя несколько лет и в этом деле попытаются разобраться журналисты. Конечно, санкции отменять никто не станет. Но хорошо бы услышать от того же Der Spiegel о том, что "акт Навального" был принят на основании одних только голых домыслов и неких таинственных "выводов".