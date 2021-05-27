Časopis argument: Европа не раз предавала Чехию

Годы уйдут на то, чтобы возобновить добрые отношения с Россией

«Сообщение российского Министерства иностранных дел о включении Чешской Республики в список недружественных стран ознаменовало пик «успехов» чешской внешней политики последнего полугодия. На самом деле нам хватило даже меньше полугода: за четыре месяца нам удалось ввязаться в конфликт с двумя мировыми державами – Россией и Китаем. Большая часть наших политиков восприняла эту новость с неподдельным восторгом, что труднообъяснимо на фоне глобальных перемен в мировой политике. Делать ставку только на одну мировую державу недальновидно»,

– говорится в статье, опубликованной чешским интернет-изданием Časopis argument.

Если вспомнить историю ХХ века, то вывод очевиден – ставка на главные европейские державы Британию и Францию оказалась ошибочной, напоминает издание. Европа предала Чехословакию при первом же удобном случае, не собираясь отстаивать её интересы. История повторилась в XXI веке: когда чешский премьер призвал «партнёров по ЕС» выслать в знак солидарности с Чехией хотя бы по одному российскому послу, ведущие страны Евросоюза его просто не услышали. Однако этого урока оказалось мало, и Чехия продолжает демонстративно разрушать отношения, которые выстраивались годами.

Показательным примером стал визит председателя социал-демократов Яна Гамачека в Москву, который назвал этот визит «отвлекающим манёвром», не подумав, что подобное заявление может быть расценено принимающей стороной как оскорбление. Понятно, что больше в Москву он не поедет.

«Годы уйдут на то, чтобы кто-нибудь из чешских руководителей опять смог туда поехать и с ним кто-нибудь был готов поговорить. Этого мы хотели и этому ли радуемся? Удивительно и то, что вообще весьма сдержанный чешский президент назвал решение России включить Чехию в список недружественных стран глупостью, так как делать врагов из бывших друзей, по его словам, ошибка. Это русские совершили ошибку, сделав нас врагами? А мы сделали всё по высшему разряду, как мы это умеем?»,

– недоумевает автор статьи Йозеф Буржич (Josef Buřič).

Он уверен: сегодня неразумно делать ставку только на Европу, которая к тому же слабеет. В Европе обостряются противоречия и появляются всё новые и новые проблемы – в Шотландии, Каталонии и в других регионах, которым плохо в общем «европейском доме».

Растёт миграционное давление, с которым никто не знает, что делать, между тем мигранты постепенно меняют внутреннюю политику европейских стран и обязательно в будущем изменят и внешнюю.

Кроме того, не следует забывать о старой доброй европейской традиции – раз в сто лет устраивать большую войну, результаты которой меняют границы государств, напоминает Йозеф Буржич, отмечая, что после последней войны прошло уже 76 лет. И сегодня с каждым буквально днём растёт напряжённость в отношениях с Россией, а военные базы НАТО всё ближе к её границам. И всё это происходит на фоне разговоров о слишком большой территории, которая досталась России, на фоне обсуждения планов по уничтожению Калининградского анклава, якобы несущего угрозу Европе.

«Возможно, всем тем, кто мечтает о таком развитии событий, стоило бы задуматься над словами президента Путина, которые он сказал три года назад в одном из своих интервью. В оригинале это звучит так: «Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно». И хорошо бы при этом помнить, что Европа уже не раз предавала Чехословакию»,

– делает вывод Časopis argument.