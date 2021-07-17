Časopis argument: Чехию ведут к положению одинокого беспомощного государства

«Дело Врбетице» никогда не будет расследовано

Чешское издание Časopis argument пишет о том, что уже два с половиной месяца «общественность ждёт, когда ей представят неопровержимые доказательства виновности России в двух взрывах на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году». И тут же утверждает: это ожидание напрасное. Но, несмотря на отсутствие доказательств, «чешская сторона предприняла реальные шаги, которые вылились в длинную череду абсурдных провокаций в адрес Российской Федерации от конкретных лиц и кругов в Чешской Республике». А российская сторона в ответ на это выбрала подход, который сказывается на Чехии уже сейчас и «открывает возможности для таких шагов, последствия которых будут зависеть только от российской стороны, а Чехии нечего будет на них ответить».

При этом «фанатично русофобская часть» чешской стороны вскоре осознала всю опасность ситуации и попыталась дать задний ход. «Но одновременно та же чешская сторона, которая, конечно, не представляет большую часть народа, вместо того чтобы, осознав, кто виноват в ухудшении чешско-российских отношений, на фоне происходящего занять рациональную позицию, выставила ряд условий для диалога с Россией и, таким образом, подняла новую волну провокаций», – отмечает автор Časopis argument чешский историк и журналист Иво Шебестик (Ivo Šebestík). Он называет эти условия: во-первых, Россия должна вычеркнуть Чехию из списка недружественных стран, во-вторых, возместить якобы нанесённый ущерб («несмотря на то, что нет ни единого доказательства виновности России в обоих взрывах в Врбетице»). Шебестик допускает, что инициатива МИД Чехии наладить диалог с Россией на самом деле задумывалась вовсе не для этого. «Напротив, я почти уверен, что некоторые фигуры или круги в ЧР (по-видимому, при поддержке извне) пытаются поддерживать чешско-российские отношения на самом низком, враждебном уровне. Правда, на этот раз объяснений, что эти люди всегда служат иностранным интересам, недостаточно. В игре, скорее всего, нечто большее».

Časopis argument называет это явным саботажем чешских национальных и государственных интересов, «поскольку точно так же некоторые фигуры и целые круги интересов пытаются уничтожать чешские отношения с самой большой мировой экономикой — Китаем». Цель такой политики, по мнению автора статьи, – оставить чешский народ наедине с Западом, в полной зависимости от крупного западного капитала.

«Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать её на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. А если Запад опять решит бросить чехов на произвол судьбы, то на свете не будет никого, кто бы помог им в трудную минуту»,

– рисует Časopis argument мрачные перспективы будущего. Шебестик называет стратегию, направленную на вражду Чехии с Россией и Китаем «преступной и предательской», ведь Чехию априори и без всяких оснований и причин «лишают хороших отношений и потенциального сотрудничества с двумя из трёх мировых супердержав». «Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие», констатирует автор Časopis argument.

«То, что определённые люди и круги ведут Чешскую Республику именно в этом направлении, не объяснить иначе чем целенаправленным и сознательным стремлением уничтожить чешскую автономию, а возможно, и государственность. Это будет окончательное решение «чешского вопроса»,

– пишет Časopis argument.

Что касается «дела Врбетице», автор статьи предлагает расследовать, что именно хранилось на складах и в каких условиях? Под контролем ли государства? Продавали ли боеприпасы со складов, куда и как их отправляли? Были ли сделки законными, если продажа подтвердится? Как произошёл взрыв и что происходило после? Где и от чего найдены осколки и обломки?

«Однако именно эти принципиальные вопросы (что там было и что там произошло) авторы этой истории и их старательные русофобские подпевалы продолжают игнорировать. Всё, что касается «товара» на этих складах, по-прежнему окутано тайной, что очень подозрительно. Слишком много таинственного. Одна только вера в недоказанное. Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное бельё. Его надо стирать дома и не показывать на улице»,

– отмечает Иво Шебестик.

Скорее всего, дело Врбетице – самая дурно пахнущая история в чешской «политике» после 1989 года, предполагает он. И если «российский след» в этом деле и присутствует, то только в той части, что Российская Федерация отслеживает, откуда оружие и боеприпасы могут попадать к террористам или фашиствующим группировкам. «Было бы даже подозрительно, если бы спецслужбы РФ этим не занимались. Возможно, только Служба безопасности и информации BIS не знала, что творится в Врбетице», – пишет автор Časopis argument.

Выводы неутешительны: по мнению автора статьи «дело Врбетице» никогда не будет расследовано, также «никто из тех, кто виноват в этом международном позоре, не понесет наказания, и также перед судом не предстанет та группа лиц, кто этими шагами нанес чешскому государству ущерб во многих областях». «Эти же люди ведут Чешскую Республику к положению беспомощного одинокого государства без собственных интересов и собственной внешней политики», – заключает чешский историк и журналист.