«Асимметричный ответ на действия США»: зачем Китай укрепляет связи с арабским миром

В Пекине 10 июля открылся Форум китайско-арабского сотрудничества, на который прибыли представители ближневосточных и африканских стран. КНР предлагает партнёрам нарастить взаимный товарооборот и развивать инфраструктурные проекты. Эксперты отмечают, что сближение Китая с арабским миром происходит на фоне глубокого кризиса в отношениях Пекина и Вашингтона и стало ответом на торговую войну, развязанную США. Также аналитики подчёркивают, что активизация Китая на Ближнем Востоке не затронет интересов России в регионе.

Пекин проводит на Ближнем Востоке политику по поддержанию мира, учитывая стремление народов региона к развитию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открывшемся 10 июля в Пекине VIII Форуме китайско-арабского сотрудничества. Для участия в мероприятии в китайскую столицу прибыли дипломаты и чиновники из 21 страны с преимущественно арабским населением. Кроме того, в форуме участвует генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

Ближневосточные участники ЛАГ представляют большой интерес для Пекина, отмечают эксперты. Сейчас КНР планирует интенсифицировать совместную работу с арабскими странами в нефтегазовой сфере. Арабские производители смогут нарастить поставки в Китай, учитывая планы Пекина импортировать товары на сумму $8 трлн в течение ближайших пяти лет. С таким предложением обратился к ним Си Цзиньпин, выступая на форуме.

Китай уделяет внимание и проблемам арабского мира. В частности, Пекин проявил интерес к созданию зоны свободной торговли в Палестине. Председатель КНР пообещал направить на поддержку палестинцев $15 млн, ещё $90 млн уйдёт на гуманитарную поддержку Йемена, Иордании, Ливана и Сирии. Всего на восстановление экономик пострадавших от конфликтов арабских стран китайские власти выделили кредитную линию в размере $20 млрд.

Си Цзиньпин

globallookpress.com

© Russian Defence Ministry

Риск изоляции

По мнению экспертов, сближение Китая и ближневосточных стран может очень не понравиться Вашингтону, на что и рассчитывали в Пекине.

Напомним, отношения Китая и США сейчас весьма напряжённые из-за спора о торговой политике. Дональд Трамп обвиняет Пекин в искусственном ограничении импорта, что привело к большому дисбалансу в товарообороте двух стран. Переговоры не помогли урегулировать спор, американская сторона ввела заградительные пошлины на поставки ряда китайских товаров. Пекин ответил симметрично, установив высокие ввозные пошлины на сотни наименований американской продукции.

Пекин до последнего пытался договориться с Вашингтоном, идя на определённые уступки. Например, в феврале 2018 года КНР нарастила в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем закупки американской нефти. В мае стало известно о планах китайской стороны ещё больше увеличить объёмы импорта нефти из США. Как сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters, таким образом китайское руководство надеялось удовлетворить претензии американской администрации. Но после того как стало ясно, что переговоры с Белым домом не принесли результатов, в Пекине приняли решение сократить объём поставок американской нефти.

Нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии

Reuters

По мнению экспертов, расширение сотрудничества с арабским миром может рассматриваться Пекином как ответная мера на действия Вашингтона.

«То, что сейчас Китай активизируется на этом направлении, связано преимущественно с тем, насколько испортились в последнее время американо-китайские отношения, — отметил в интервью RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. — Активность Китая на Ближнем Востоке — асимметричный ответ на действия США».

Вашингтоном заметное усиление Китая в регионе будет воспринято болезненно, особенно той частью американской экономики, которая связана с нефтегазовым сектором. В этом случае урон будет двойной: с одной стороны, экспортёрам американской нефти придётся смириться с сокращением для них китайского рынка, который отдаст преимущество поставкам с Ближнего Востока. В то же время большая диверсификация экспорта может сказаться и на политических предпочтениях стран Персидского залива, считают эксперты. Учитывая роль, которую уже играет для региона Россия и готовится играть Китай, Штаты рискуют остаться на Ближнем Востоке в изоляции, считают эксперты.

«Получается, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, подписание многомиллиардной оружейной сделки имеет не такое уж большое значение», — добавил Мартынов.

«Будут дополнять друг друга»

По словам руководителя департамента международных отношений Высшей школы экономики Александра Лукина, сейчас Китай усиливает своё влияние по всей планете, и арабский мир не стал исключением. Пекин заинтересован в ближневосточных ресурсах, но, кроме того, видит здесь рынок сбыта для своих товаров.

«Китай располагает большими валютными резервами и много вкладывает за рубежом. Это его стратегия. И до торговой войны с США Китай придерживался такой тактики, но сейчас эта тенденция ещё больше усилится», — пояснил в беседе с RT Лукин.

При этом интересам России, являющейся крупным игроком в регионе, рост китайско-арабских связей не повредит, считают эксперты. Во-первых, Пекин и Москва являются партнёрами по ряду других направлений, страны связывают дружественные отношения. Во-вторых, интересы двух стран на Ближнем Востоке будут не пересекаться, а скорее дополнять друг друга, полагают эксперты.

Например, в Сирии, где РФ стала гарантом стабилизации военно-политической обстановки, власти республики отдают российским компаниям особый приоритет. Об этом в 2016 году заявил сирийский премьер-министр Ваиль аль-Хальки. И недавно российские предприятия приступили к геологической разведке в САР. Компании изучают возможность восстановления в стране нефтегазовой промышленности. Однако возрождение сирийской экономики — масштабная задача, для решения которой нужны международные усилия. И Китай, в свою очередь, активно наращивает инвестиции в экономику САР, на него приходится сегодня около 80% всей внешней торговли республики.



Раздача российской гуманитарной помощи жителям САР

РИА Новости

В прошлом году стало известно о планах крупных китайских компаний приступить к восстановлению сирийской инфраструктуры. Речь шла об инвестициях в размере $2 млрд. Кроме того, китайская сторона намерена построить в САР крупный индустриальный парк, где смогут начать работу порядка 150 китайских компаний.

В начале текущего года спецпредставитель КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь сообщил о готовности Пекина принять участие в послевоенном восстановлении САР.

Эта активность Поднебесной не противоречит российской позиции, отмечают эксперты. Напротив, как сообщил ранее посол России в Сирии Александр Кинщак, Москва считает правильным, если зарубежный бизнес придёт на сирийский рынок. Помимо России, экономическую поддержку САР могут оказать Китай и Иран.

Нефтяные вышки в Сирии

Reuters

Если говорить о других арабских странах, то и в этом случае не наблюдается каких-то противоречий между Москвой и Пекином, считают эксперты. К примеру, КНР не может составить России конкуренцию в сфере оборонных поставок. Напротив, сам Китай, как и Саудовская Аравия, подписал контракт на покупку российских ЗРК С-400.

По словам Лукина, Москва и Китай сотрудничают сегодня по всем направлениям, и арабский регион не станет исключением.

«Лесные вепри» спасены: в Таиланде успешно завершилась эвакуация детей из затопленной пещеры «Например, по Сирии у нас позиция одинаковая, Китай оказывает сирийскому правительству экономическую помощь, а мы — военно-политическую, можно сказать, что наши интересы совпадают. В других странах ситуация бывает разная, но вряд ли именно в этом регионе у КНР возникнут серьёзные геополитические амбиции, которые могли бы противоречить нашим интересам. Скорее, Россия и Китай будут друг друга здесь дополнять», — отметил эксперт.

Африканский вектор

По мнению Си Цзиньпина, у Китая и арабского мира есть много причин для развития межцивилизационного диалога. Выступая на открытии форума, китайский лидер представил конкретный план действий. Во-первых, Пекин и арабские страны в ближайшее время готовы приступить к созданию широкой инфраструктурной системы, которая свяжет регионы: строительство портов, логистических центров, а также железной дороги.

«Мы поддерживаем идею соединения Средней Азии с Восточной Африкой, Индийского океана и Средиземного моря путём комплексной системы логистических узлов», — подчеркнул председатель КНР.

Ранее Пекин рассматривал ближневосточный маршрут для своего масштабного проекта «Один пояс — один путь», призванного связать Европу и Дальний Восток транспортной сетью. Тракт должен был пройти через Афганистан, Ирак, Иран и Турцию. Однако рост военной активности в регионе вынудил китайскую сторону пересмотреть эти планы. Сейчас Пекин заявляет о ещё более масштабных планах. Речь идёт о пути в Африку.

Как отметил ранее глава МИД КНР Ван И, китайская сторона намерена в текущем году нарастить свои инвестиции в Африке. Это ещё одно стратегическое направление для КНР. За последние годы Пекину удалось стать ведущим экономическим партнёром для африканских стран, многие из которых богаты природными ресурсами.

В Лигу арабских государств входят такие восточноафриканские страны, как Сомали, Джибути и Судан. Именно Джибути был выбран Пекином местом для создания своей первой зарубежной военной базы.

Эксперты объясняют этот шаг просто: в этом районе проходят морские пути, имеющие стратегическое значение для Китая, прокладывающего так называемую «нить жемчуга» — сеть китайских опорных пунктов, призванных обеспечить экономическое присутствие КНР в Индийском океане. Хотя сегодня влияние Китая на другие страны носит характер экономической экспансии, в будущем у Пекина должны появиться и ярко выраженные геополитические амбиции, считают эксперты, напоминая о тесной связи экономической и политической сфер.