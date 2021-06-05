Asia Times: Индии давно было пора массовое производство российской вакцины «Спутник V»

М. К. Бхадракумар: «Причина вакцинного кризиса в том, что индийское правительство сложило все яйца в англо-американскую корзину»

Издание Asia Times анализирует политику властей Индии в борьбе с пандемией коронавируса и приходит к выводу, что упущено много времени – давно пора было развернуть производство российской вакцины «Спутник V» в стране, чтобы преодолеть вакцинный кризис.

Неделю назад из США вернулся министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (Subrahmanyam Jaishankar), однако ясности с поставками американских вакцин нет по сей день, – пишет индийский дипломат М. К. Бхадракумар .

«Мы как будто бы оказались в знаменитой пьесе Самюэля Беккета «В ожидании Годо», в которой рассказывается о двух бродягах, ждущих на обочине Годо. Он должен прийти и наладить их жизни. Однако на закате бродяги вдруг понимают, что Он не придет. Разочарованные, они уходят, опускается занавес»,

– проводит параллели автор.

Он рассказывает о том, что компания Serum Institute of India (SII) ожидать на обочине «Годо» не стала, а запросила у Главного контролёра лекарственных средств Индии разрешение начать массовое производство российской вакцины «Спутник V». Сегодня SII реализует вакцину Covishield, созданную на основе вакцины AstraZeneca («оксфордская вакцина»), которую, в основном, и применяют для вакцинации жителей Индии.

«США и Великобритания никогда не согласятся на отказ от прав на интеллектуальную собственность. Кто бы ни привнёс эту идею в расчёты Индии, он сыграл с наивностью руководства страны злую шутку»,

– считает М. К. Бхадракумар. И в подтверждение своим выводам цитирует премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: «Причина нашего успеха в вакцинации, друзья мои, — это капитализм и жадность».

По его мнению, хорошо, что правительство Индии наконец обратило свои взоры в сторону России, но упущен почти целый год.

«…Индия отлично знакома с прекрасным наследием Советского Союза в области исследования и разработки вакцин. Нью-Дели должен был начать переговоры с российским правительством в тот момент, как стало известно, что русские работают над вакциной»,

– отмечает дипломат. Это бы подтолкнуло правительства индийских штатов создавать собственную производственную базу для «Спутника V». В конце концов, указывает М. К. Бхадракумар, Индия приблизилась бы к реализации своей мечты стать «всемирной аптекой».

«Однако же всё случилось наоборот. Индийская элита, без ума влюблённая в Америку и Британию, обратила свой взгляд на вакцины, разработанные в этих странах. Другими словами, индийское правительство сложило все яйца в англо-американскую корзину, несмотря на жуткое прошлое западных фармацевтических компаний как кровопийц и хищников, строящих огромные состояния на болезнях людей»,

– пишет автор Asia Times Online.

Он предлагает подумать, сколько доз вакцины стране с населением в 1,4 млрд человек может выделить Байден. И зачем министру надо было лететь через океан, чтобы договориться о 10-20 миллионах доз, если шесть месяцев назад Индия уже могла начать массовое производство «Спутника V». Тем более, что Россия изначально рассматривала Индию как потенциального партнёра производства вакцины за рубежом в числе более чем полусотни стран. Потеряно много бесценного времени, а вскоре Индии грозит третья волна пандемии.

Теперь Верховный суд страны требует объяснений от правительства, куда ушли 350 миллиардов рупий (4,8 миллиарда долларов), выделенных из бюджета на вакцину.

«В стратегическом плане правительство повело себя чрезвычайно глупо, не увидев картину в целом. Пандемия – проблема не только для здравоохранения, она угрожает уничтожить индийскую экономику, что приведет к немыслимым последствиям для будущих поколений»,

– делает вывод М. К. Бхадракумар. Он считает, что прогноз экономистов и международных финансовых фондов о том, что Индия после пандемии займёт место в ряду самых быстрорастущих экономик мира, сегодня можно ставить под вопрос.