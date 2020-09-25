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Асфальт на острове Шикотан

25 сентября 2020, 20:45  •  162 • Война
Когда кончаются иллюзии
Казалось бы, пришедшая с «дальних, но нашенских» Курильских островов новость сугубо локального характера, и не должна попасть на ленты федеральных информационных агентств и, уж тем более, в зарубежную прессу. Речь идет о, как считают жители Южно-Курильского района, замечательном событии – 23 сентября акционерное общество «Труд» начало укладку асфальто-бетонного покрытия на дорогах острова Шикотан, где твёрдого покрытия дорог никогда не было.
Это – историческое событие для южных Курил, считает мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко. «Укладка первых метров асфальта на Шикотане — это историческое событие для южно-курильчан. По планам федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов, в этом году и в 2021-м дороги с твердым покрытием сначала появятся в двух шикотанских селах, затем, наконец-таки, асфальто-бетонное покрытие жители Шикотана увидят и на межпоселковой автодороге между селами Малокурильское и Крабозаводское», рассказал глава района.
Асфальт на Шикотане – это и внешнеполитическое событие. В связи с этим вспоминаю интересный разговор в Токио с известным японским профессором-политологом, который весьма откровенно говорил: «Не скрою, мы внимательно следим за хозяйственным развитием на наших северных территориях, которые вы называете Курилами. Отслеживаем осуществление принимаемых российским правительством программ создания инфраструктуры на островах (Федеральных целевых программ «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область. - А.К.). Ибо понимаем, что размещаемые на островах российские ракетные системы и самолеты можно при достижении политического решения быстро убрать, а строительство дорог, аэродромов, причалов и прочих долговременных сооружений – это свидетельство того, что в Москве не спешат расставаться с этими территориями.
Обращаем мы внимание и на то, что федеральные средства вкладываются в основном в Кунашир и Итуруп, а Шикотан, не говоря уже о Хабомаи – (острова Плоские – А.К.), если и получают правительственные субсидии, то минимально. Правильно ли мы считаем, что это не случайно? Не готовит ли Москва Шикотан и Хабомаи для передачи Японии по условиям 1956 года, о чем недвусмысленно намекает ваш президент, говоря о компромиссе «хикивакэ» - «ничьей»?»
Вернувшись в Москву, поинтересовался, что перепадает Шикотану из федеральных программ. Оказалось, действительно, немного. Однако прошло несколько лет, и японцы были, кто разочарован, а кто и возмущен… улучшением жизни шикотанцев. Важным сигналом того, что правительство России вовсе не «готовит Шикотан к сдаче Японии» явилось открытие на острове в присутствии министра здравоохранения РФ и сахалинского губернатора участковой больницы. «Медицинское учреждение такого уровня появилось на острове впервые. Ранее медицинская помощь жителям острова Шикотан оказывалась модульным амбулаторным медицинским пунктом, а также стационаром, размещенным в здании бывшего детского сада… Новая больница полностью оснащена современным оборудованием и укомплектована персоналом. В ней жители смогут получить всю необходимую медицинскую помощь», - отметили в Минздраве РФ.
С нескрываемым раздражением воспринимали в Токио и сообщения о строительстве на Шикотане оснащенного импортным современным оборудованием рыбоперерабатывающего комбината. Свое недовольство по поводу участия президента РФ В.В. Путина в онлайн открытии комбината лично высказал «другу Владимиру» тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Одновременно Москве было сделано официальное «представление».
Во время посещения Японии вскоре после этого я выслушал немало нареканий от японцев по поводу «демонстративного нежелания Путина отдавать даже Шикотан и Хабомаи». Находились и «более проницательные» аналитики, усмотревшие в этой демонстрации российского президента его стремление подвигнуть Абэ на компромисс по поводу этих островов. Как бы то ни было, в японском правительстве сохранялись надежды на то, что можно согласиться получить «для начала» обещанную Никитой Хрущевым Малую Курильскую гряду (Шикотан и Плоские), а затем продолжить интенсивные переговоры и о Кунашире с Итурупом.
Эти иллюзии и расчеты были опровергнуты согласием Путина включить в Конституцию РФ поправку о «железобетонном» запрете даже обсуждения вопроса об отчуждении российских земель в пользу иностранного государства. Что же касается включенных в эту поправку исключений, допускающих изменение государственной границы России через процедуры «демаркации, делимитации и редемаркации», то МИД РФ уже разъяснял, что эти исключения не имеют отношения к российско-японским переговорам о подписании мирного договора.
Объективно оценивающие ситуацию японские аналитики это хорошо понимают. Как и подавляющее большинство японцев – 88,2%, которые не верят, что «северные территории» когда-либо станут японскими. Начало строительства на Шикотане асфальтированных дорог лишний раз их в этом убеждает.
Японское издание Yahoo News Japan тут же отреагировало на сообщение об асфальтировании дорог на Шикотане статьей: «"Россиизация" северных территорий идет стремительными темпами. На Шикотане началось строительство асфальтированных дорог», в которой не без иронии укладку асфальта на шикотанские дороги связали с отставкой столь активно добивавшегося «возвращения островов» теперь бывшего премьер-министра Абэ. Такое «совпадение» названо в статье «символичным».
«Не успел бывший премьер Абэ, столько энергии вкладывавший в поиск путей решения территориальной проблемы, уйти в отставку, а на одном из северных островов — Шикотане — полным ходом развернулось строительство современных дорог с асфальтовым покрытием. Шикотан самый маленький остров южно-курильской гряды — его площадь всего 264 квадратных километра. Однако его хозяйственное освоение продвигается вперед быстрыми темпами. В сентябре 2019 года на острове в поселке Крабозаводский в торжественной обстановке был открыт построенный на инвестиции крупнейшей сахалинской рыбопромышленной компании АО «Гидрострой» самый большой в России рыбоперерабатывающий завод. И вот теперь речь зашла о развитии инфраструктуры острова. Следует отметить, что прежде Шикотан по развитию инфраструктуры отставал от значительно более крупных островов - Итурупа и Кунашира».
Японское издание вынужденно констатировать: «Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал «лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией». И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение «россиизации» северных территорий».
Не менее пессимистичны по поводу «возвращения северных территорий» и читатели Yahoo News Japan, которые, если и без одобрения, но с пониманием относятся к неизбежному развитию всех Курильских островов как российских земель.
Вот некоторые комментарии японских читателей издания:
Тёмная сторона европейской луны
h2b: Если инвестиции пойдут в дело, то и хорошо! России предстоит еще вложить много денег в обустройство пограничной с Китаем территории!
ahk: Понятно, что развитием инфраструктуры на «северных территориях» российское правительство пытается добиться расположения местного населения!
qqw: Будет на островах лучше инфраструктура — поедет на них больше народа, например, на огромный рыбоперерабатывающий завод на Шикотане. Таким образом Россия стремится развивать острова. Абэ-сан горделиво говорил о совместной хозяйственно-экономической деятельности, а получилось так, что Россия и сама в состоянии все делать на островах.
dodomindo: Ну что же, пусть и запоздалое, но развитие всегда дело хорошее. Если мы ничего не смогли сделать с отобранными у нас островами за весь послевоенный период, то о чем теперь говорить? Конечно, если бы после войны мы восстановили свое управление над «северными территориями», то можно предположить, что на них уже давно были бы асфальтовые дороги, и гостиницы стояли бы в ряд в самых живописных местах.
tkz: Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть.
wmi: Кончилось тем, что нас только «раскрутили» на экономическую помощь России. Ну что же, так и продолжать линию Абэ на преподнесение подарков «капризной принцессе» (Владимиру)?!
Путин создал закон о запрете отчуждения российских территорий. Призывы к такому отчуждению наказываются штрафом в 500 тысяч рублей (почти 750 тысяч иен) или заключением сроком от 6 до 10 лет. Объектами применения этого закона могут быть и иностранные граждане. 12 июня по случаю Дня независимости России президент Путин заявил, что все острова, включая «северные», являются территорией России.
aek: Пока у власти будет Путин, острова нам не вернутся!
yus: До России голос Японии не доходит. А жаль!
tqk: Инвестиции в Россию: Стой! Раз — Два!
nanigeni: Вы понимаете, что «северные территории» не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения 2 островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много обратной стороны!
h13: У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!
Что же, новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга, намеренному «продолжать линию Абэ» в отношении «возвращения северных территорий», не грех прислушаться к мнению своего народа. Vox pópuli vox Déi. Глас народа — глас Божий.
Фото: citysakh.ru
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

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