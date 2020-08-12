Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Главная / Политика

Асаду стало плохо во время выступления перед депутатами. Президент Сирии прервал речь

12 августа 2020, 23:25  •  24 • Политика
Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления перед депутатами. Глава государства был вынужден прервать свою речь из-за низкого давления.
Инцидент произошёл во время выступления сирийского лидера перед членами Народного совета. В какой-то момент у Асада упало давление, и он был вынужден прервать свою речь, однако через несколько минут президент САР вернулся на трибуну и продолжил выступление, сообщает агентство SANA. Обращение Асада в среду вечером покажет сирийское телевидение.
Отметим, что президент Сирии находится под постоянным давлением США и их союзников, которые поддерживают сирийскую оппозицию, воюющую с правительственными силами с 2011 года.
Соединённые Штаты также неоднократно вводили санкции против Асада, его семьи и окружения. Только в конце июля они включили в санкционный список сына президента Сирии Хафеза Асада и его кузена - Зухаира Тауфика Асада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.