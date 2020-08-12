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Асаду стало плохо во время выступления перед депутатами. Президент Сирии прервал речь
12 августа 2020, 23:25 • 24 • Политика
Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления перед депутатами. Глава государства был вынужден прервать свою речь из-за низкого давления.
Инцидент произошёл во время выступления сирийского лидера перед членами Народного совета. В какой-то момент у Асада упало давление, и он был вынужден прервать свою речь, однако через несколько минут президент САР вернулся на трибуну и продолжил выступление, сообщает агентство SANA. Обращение Асада в среду вечером покажет сирийское телевидение.
Отметим, что президент Сирии находится под постоянным давлением США и их союзников, которые поддерживают сирийскую оппозицию, воюющую с правительственными силами с 2011 года.
Соединённые Штаты также неоднократно вводили санкции против Асада, его семьи и окружения. Только в конце июля они включили в санкционный список сына президента Сирии Хафеза Асада и его кузена - Зухаира Тауфика Асада.
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