Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле

В соцсети Twitter ответили на угрозы вице-президента США Майка Пенса в адрес законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам одного из авторов, президент Сирии Асад улыбнулся, а экс-президент Украины Янукович заплакал.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поступит правильно, если "не будет испытывать решимость США".

"Где-то в Сирии улыбнулся тот, кто всё-таки испытал штатовскую решимость", - пишет автор Twitter-канала "Радио Стыдоба". "А где-то в Ростове заплакал тот, кто поступил "правильно" и ничего испытывать не стал", - добавляет он.

До этого лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что берёт на себя полномочия "временного" президента страны. Его сразу же поддержали США и их союзники, а также ряд государств Южной Америки. В то же время Россия, Турция, Италия и некоторые другие страны заявили, что подобные действия являются грубым вмешательством в дела суверенного государства, и отказались признать Гуайдо президентом Венесуэлы.