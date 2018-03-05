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Асад: США шантажируют Сирию на радость террористам ИГИЛ

05 марта 2018, 03:39  •  86 • В мире
Официальный Дамаск выступил против действий проамериканской коалиции в стране.
Власти Сирии выступили против проамериканской коалиции. Как заявил президент САР Башар Асад, западная коалиция является военно-воздушными силами для ИГИЛ* (* - запрещенная в России группировка).
По его словам, американские союзники, прикрываясь словами о некоем химоружии, наносят удары по правительственным войскам страны.
"Эта коалиция поддерживает ИГ, "Джебхат ан-Нусру"* и другие аналогичные им террористические группировки", - заявил Асад.
Он отметил, что тему о химическом оружии американцы используют как термин "словаря лжи".
"Это всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии", - подчеркнул он, добавив, что операция по спасению жителей Восточной Гуты будет продолжаться, несмотря на провокации и обстрелы со стороны боевиков.
Ранее попытка передать гумпомощь в регион была сорвана, поскольку террористы продолжают вести огонь по гуманитарному коридору.

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