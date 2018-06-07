Асад сдался Америке

На днях президент Сирии Башар Асад заявил, что его войска в будущем обязательно будут отвоевывать обратно те территории, что сейчас находятся под контролем курдских Отрядов народной самообороны.

Напомним, что последние являются союзниками США и действуют в Сирии под их покровительством. Асад же уже давно сделал ставку на Москву, потому как выбора у него особого не было — на Западе все как желали, так и продолжают желать его смещения. Так что, обещая войну с курдами, Асад обещает так же и войну США с Россией в Сирии. Разумеется, такой сценарий развития событий маловероятен, оттого-то все отнеслись к заявлению лидера страны как к дежурной угрозе. К тому же рисков большой войны между крупнейшими военными силами арабской республики в последнее время становится все меньше. Отношения между сторонами начинают налаживаться, несмотря на различия в политических видениях будущего государства.

И этот процесс можно было бы назвать позитивным, если бы только он не грозил России серьезными потерями в ближневосточном регионе. Дело в том, что предлагаемый мир в Сирии строится на американских условиях.

То есть Дамаску предлагает принять все условия курдской стороны, которая во всех своих дипломатических начинаниях полностью полагается на американских покровителей. Так, например, курды активно продвигают идею признания со стороны Дамаска своей федерации на севере Сирии, которая существует в непризнанном состоянии уже не первый год и ее представительства функционируют во многих странах, в том числе и в РФ.

Разумеется, суверенитета за этим образованием никто признавать не собирается, даже сами Штаты, потому как это будет противоречить многочисленным заявлениям их высокопоставленных чиновников о приверженности идеи сохранения территориальной целостности арабской республики. Тем не менее, понятие автономии никто не отменял, и скорее всего, именно этого Штаты хотят добиться в ближайшей перспективе. В будущем, это обязательно приведет к реализации иракского сценария — курдская автономия рано или поздно объявит полную независимость и выкажет поползновения к объединению с Иракским Курдистаном.

Это будет большая геополитическая катастрофа регионального уровня, которая сделает практически бессмысленной военную операцию Российской Федерации в Сирии. Россию устроил бы совершенно другой вариант — Сирия остается единой под руководством Асада или проасадовских политиков, а курды как одна из крупнейших сил в Сирии получают реальное представительство во власти и за счет этого могут влиять на ситуацию как во всей стране, так и в районах с курдским большинством. Но сейчас все идет совершенно по иному пути.

На днях Асад отправил в контролируемые курдами территории официальную делегацию, которой поручено провести переговоры с курдскими политиками.

Австралийский эксперт Ричард Фрэнк уверен, что в этих переговорах участвуют не две стороны, а больше. По его мнению, США и их союзники в последнее время все больше склоняются к дипломатическим мерам.

— Переговоры с Башаром Асадом не имеют большого смысла, пока он продолжает совершать преступления против своего народа. Например, с ним все отказывались иметь дела, когда была произведена химическая атака в пригороде Дамаска (речь о Восточной Гуте — авт.). Но если взглянуть на проблему под другим углом, то можно найти новые способы предотвращения этих проблем. Башар Асад является тоталитарным правителем, для таких людей важнее всего сохранять власть при любых условиях, а жизни и безопасность граждан играет последнюю роль. Это объясняет, почему любая операция армии режима приводит к большим жертвам со всех сторон. Чтобы прекратить это, надо руководствоваться не только военным подходом. Для предотвращения еще более тяжелых последствий будет разумно вести дипломатическую работу. Сейчас Башар Асад осознает, что без переговоров с США ему всегда придется опасаться за свою власть или даже жизнь. Поэтому сейчас США не против переговоров между демократическими силами и режимом. Если это сохранит тысячи жизней, почему бы этим не воспользоваться?

«СП»: — На каких условиях может быть начато мирное урегулирование?

— Во-первых, Асад должен уважать демократические принципы оппозиции. Политические партии северной Сирии хотят, чтобы права курдов и других национальностей были признаны режимом. В политическом плане это подразумевает значительные изменения. Сирия станет либо федерацией, либо Асаду придется считаться с практической независимостью Рожавы (так называется курдское самопровозглашенное государство на севере Сирии — авт.). Если эти условия будут приняты, и Асад не будет предпринимать попыток вмешиваться в дела этого региона, то есть вероятность, что скоро дипломаты придут на смену солдатам и иностранные силы перестанут принимать участие в боевых действиях в Сирии. Как мне известно, некоторые силы в политике США давно выступали с такой идеей и, похоже, сейчас у них начало получаться, они начали работать. Есть много причин, которые могут остановить этот процесс. Но если Асад будет придерживаться стратегии нормализации отношений с США и странами Коалиции, то он может добиться успеха.

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