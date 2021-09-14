Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читате...
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Главная / Политика

Асад прибыл к Путину с необъявленным визитом и заговорил по-русски

14 сентября 2021, 09:05  •  170 • Политика
Президент Сирии Башар Асад приехал в Кремль с необъявленным визитом к президенту России Владимиру Путину. Во время встречи он перешёл на русский язык.
С необъявленным визитом прибыл в Москву президент Сирии Башар Асад. В Кремле он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тот поздравил Асада с прошедшим днём рождения. А президент САР в ответ поблагодарил коллегу на русском.
"Очень рад вас приветствовать в Москве, - встретил Путин своего сирийского коллегу. - Поздравляю с прошедшим днём рождения и очень хорошими результатами президентских выборов. Они говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет, с вами связывают процесс возвращения к нормальной жизни".
Кроме того, Владимир Путин обратил внимание и на тот факт, что Асад многое делает для налаживания диалога с политическими оппонентами.
Зашла речь и о самовольном присутствии на территории республики иностранных войск. Россия, напомним, находится в САР по приглашению властей Сирии.
Кроме того, во время встречи с Асадом Путин выразил надежду на то, что приложенные совместные усилия позволят сирийскому народу "встать на ноги".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





170
Источник
Похожие новости
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоком-2"
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
14 сентября 2021, 01:45
Атомный проект Украины и США обречён: Специалист назвал пять причин
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нам...
14 сентября 2021, 03:35
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерь...
14 сентября 2021, 01:45
Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 05:25
В США рассказали, в чём заключается "уловка" Москвы с "Северным потоко...
14 сентября 2021, 05:25
В Верховной раде назвали условие для встречи Путина с Зеленским
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
09 сентября 2021, 09:00
Европа хочет покупать российский газ за рубли
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.