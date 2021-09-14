Асад прибыл к Путину с необъявленным визитом и заговорил по-русски

Президент Сирии Башар Асад приехал в Кремль с необъявленным визитом к президенту России Владимиру Путину. Во время встречи он перешёл на русский язык.

С необъявленным визитом прибыл в Москву президент Сирии Башар Асад. В Кремле он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тот поздравил Асада с прошедшим днём рождения. А президент САР в ответ поблагодарил коллегу на русском.

"Очень рад вас приветствовать в Москве, - встретил Путин своего сирийского коллегу. - Поздравляю с прошедшим днём рождения и очень хорошими результатами президентских выборов. Они говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет, с вами связывают процесс возвращения к нормальной жизни".

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание и на тот факт, что Асад многое делает для налаживания диалога с политическими оппонентами.

Зашла речь и о самовольном присутствии на территории республики иностранных войск. Россия, напомним, находится в САР по приглашению властей Сирии.

Кроме того, во время встречи с Асадом Путин выразил надежду на то, что приложенные совместные усилия позволят сирийскому народу "встать на ноги".