Асад пошел войной против Ирана

На днях боевые действия развернулись в Абу Кемале — одном из самых южных городов сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Раньше это происходило часто — террористы ИГИЛ*, долгое время удерживавшие восточный берег Евфрата, постоянно совершали вылазки на прилегающий к реке с запада город. Но теперь их анклав раздавлен, а партизанские группы уже не доставляют таких проблем. Это, безусловно, хорошо, но с другой стороны это породило другую проблему, а именно — обнажились серьезные разногласия между оккупировавшими город иранцами и пытающимися их выдавить асадовцами.

За последнее время между ними происходят мелкие стычки, но в воскресенье случилось полноценное сражение, унесшее жизни почти десятка солдат. Прямо в самом центре города, в районе Файха ополченцы, поддерживающие Асада, вступили в бой с проиранскими группами. Известно, что первых поддерживали официальные силовые структуры Сирии. А вот об участии находящихся в этой части Сирии пасдаранов (члены Корпуса стражей Исламской революции — авт.) ничего не сообщается. Точное количество жертв также неизвестно, но местные СМИ говорят о том, что раненные в большом количестве были доставлены в городские медицинские учреждения, которые были взяты под усиленную охрану.

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Это не первый случай за последнее время. После падения Исламского государства противоречия между Ираном и Дамаском в восточной Сирии стали особенно заметны. В период активного наступления на террористов все стороны выступали единым фронтом, однако особого успеха в освобождении Абу-Кемаля добились иранцы вместе с Хезболлой и прочими шиитскими группировками. Какое-то время в городе также присутствовали российские военные советники и наемники. Но со временем он перешел практически под полный контроль персов. Поначалу это не создавало никаких проблем, но в последние месяцы Дамаск активизировался на поприще централизации власти. Абу-Кемаль не стал исключением. Сирийские ополченцы и спецслужбы начали налаживать здесь работу. Естественно это вызвало недовольство иранцев. В итоге, мы получили то, что имеем сейчас — боевые действия между союзниками. Примечательно, что ранее всплывали отдельные новости о столкновения между иранцами и российскими наемниками-добровольцами в восточной Сирии. Дело в том, что для Тегерана Абу-Кемаль и некоторые прочие районы мухафазы Дэйр-эз-Зоры стратегически важны, потому как благодаря им происходят постоянные контакты между проиранскими группами Ирака и САР.

По информации нашего источника в военных кругах РФ, столкновения между отдельными шиитскими группами и силами безопасности Сирии в восточной части САР происходят регулярно. Их главная особенность в том, что они никак не согласованы с высокопоставленными чиновниками, регулирующими реализацию договоренностей между Москвой, Тегераном и Дамаском. То есть всех происходит на уровне рядовых и сержантов. Это говорит о низком уровне дисциплины и о чрезмерной зависимости участников сирийской гражданской войны от добровольческих формирований. Однако при этом сами иранцы сумели организовать эффективный контроль над шиитскими группами за счет их религиозной фанатичности. В этой связи есть два варианта. Первый — конфликт был спровоцирован сирийскими бойцами. Второй — Иран посредством таких действий демонстрирует свое недовольство.

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Даже во время официальных встреч представители Тегерана не раз давали знать, что сближение России с США и Израилем никак их не радует. О необходимости постепенного вывода своих сил иранцы уже были проинформированы, причем как российской, так и сирийской стороной, но на данном этапе они не считают это необходимым. Согласно их точке зрения, угрозы для Сирии со стороны США и особенно Тель-Авива по-прежнему остаются. По их мнению, присутствие шиитских групп никак не влияет на активность ЦАХАЛ и американских военных — это всего лишь надуманный повод. Главной целью Вашингтона и его союзников остается развал Сирии и дальнейший захват всего региона. Сам Иран предлагает другой вариант — дождаться полного вывода американских сил. Затем уже можно говорить о сокращении собственных войск, но при этом они допускают перемещение некоторых своих формирований подальше от израильской границы.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.