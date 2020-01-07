Асад показал Путину в Дамаске голову Иоанна Крестителя

Первым официальным мероприятием наступившего 2020 года в графике Владимира Путина был запланирован визит 8 января в Стамбул на открытие газопровода «Турецкий поток». Но президент России решил начать год чуть раньше, и уже 7 января прилетел в Дамаск.

Визит в Сирию - это сам по себе сильный ход. Но встретиться с Башаром Асадом перед встречей с Реджепом Эрдоганом — это целая комбинация политических жестов.

Как и все предыдущие поездки президента России в Сирию, эта проходила в обстановке повышенной безопасности. И информация о ней появилась лишь после окончания визита.

- Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск вооруженных сил России в Сирии, проехал по улицам Дамаска, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад. Лидеры выслушали доклады министров обороны о положении дел в регионах страны и провели переговоры вместе с делегациями.

- В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны, - рассказал Песков. - Президент сказал, что на улицах сирийской столицы невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни.

Башар Асад поблагодарил Путина за визит, поздравив его и весь российский народ с Рождеством.

- Президент Сирии выразил признательность России и ее военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии, - добавил Песков.

Президент России подарил мечети Коран XVII векаФото: Дмитрий СМИРНОВ

Путин и Асад прогулялись по Дамаску и зашли в одну из крупнейших и старейших мечетей в мире — мечеть Омейядов. Директор музея мечети вместе с Асадом провели для гостя экскурсию, показав одну из главных святынь - нетленную голову Иоанна Крестителя, почитаемую и христианами, и мусульманами. Президент России подарил мечети Коран XVII века.

Из мечети лидеры отправились к храму Святой Девы Марии, где Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

- Во время беседы патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии - и христиане, и мусульмане - мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами, - рассказал Дмитрий Песков. - Иоанн Х отметил, что, если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков.

Из мечети лидеры отправились к храму Святой Девы МарииФото: Дмитрий СМИРНОВ

Путин подарил храму иконы Богоматери и поставил свечку к одному из образов. Получилось, что за сутки он встретил Рождество в храме, где крестился, и поставил рождественскую свечу в одной из колыбелей христианства.