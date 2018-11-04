Асад поблагодарил Путина за защиту от иностранного вмешательства.

Россия и Сирия готовы сотрудничать в сфере формирования конституционного комитета.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад провел переговоры с российской делегацией, которую возглавляет спецпредставитель главы Российской Федерации по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках диалога стороны обсудили процесс формирования конституционной комиссии, а также подвели итоги состоявшегося 28 октября саммита в Стамбуле, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон.

«Обсуждалось формирование комиссии по обсуждению нынешней конституции, имеется соглашение по продолжению совместной работы России и Сирии для устранения препятствий, которые остаются на пути формирования», - указано в заявлении Дамаска.

Асад также поблагодарил Путина за помощь и защиту от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела СРА.