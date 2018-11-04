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Асад поблагодарил Путина за защиту от иностранного вмешательства.

04 ноября 2018, 21:09  •  131 • Политика
Россия и Сирия готовы сотрудничать в сфере формирования конституционного комитета.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад провел переговоры с российской делегацией, которую возглавляет спецпредставитель главы Российской Федерации по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках диалога стороны обсудили процесс формирования конституционной комиссии, а также подвели итоги состоявшегося 28 октября саммита в Стамбуле, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон.
«Обсуждалось формирование комиссии по обсуждению нынешней конституции, имеется соглашение по продолжению совместной работы России и Сирии для устранения препятствий, которые остаются на пути формирования», - указано в заявлении Дамаска.
Асад также поблагодарил Путина за помощь и защиту от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела СРА.

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